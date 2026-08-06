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El universo de ‘Juego de Tronos’ cumple 30 años y su futuro es más incierto que nunca: de la “depresión” de George R. R. Martin al ‘boom’ de series y películas

Los fans llevan 15 años esperando ‘Vientos de invierno’, sexto y penúltimo volumen de la saga literaria ‘Canción de Hielo y Fuego’

El universo de 'Juego de Tronos' y su creador, George R. R. Martin
El universo de 'Juego de Tronos' y su creador, George R. R. Martin. (Montaje realizado por Infobae)
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“¿Os acordáis de mí? Ha pasado mucho tiempo". Con estas palabras, el escritor George R. R. Martin abrió una nueva entrada de su blog después de seis meses sin dirigirse a sus lectores. La frase hace referencia a su ausencia, aunque lo mismo valdría para Canción de Hielo y Fuego, su saga literaria más conocida (de su adaptación nace la serie de Juego de Tronos) y que este 6 de agosto cumple 30 años. Tres décadas en las que se ha convertido en uno de los fenómenos culturales más importantes del siglo, con más de 100 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

Por desgracia, el aniversario no llega acompañado de la mejor de las noticias, ya que en el mensaje el autor confesó haber pasado el último año “luchando contra la tristeza y la depresión”. “Este año ha sido... estresante, por decirlo suavemente. Han pasado tantas cosas que ha sido abrumador. Algunas cosas maravillosas, emocionantes. Sueños cumplidos. Pero también ha habido pesadillas. He perdido amigos”, explicaba, añadiendo que “lo peor está por venir”. “Cumplí setenta y siete años el pasado septiembre, y les digo, envejecer no es nada divertido”.

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Así, con este mensaje ha crecido aún más la incertidumbre de quienes llevan 15 años esperando el nuevo libro de Canción de Hielo y Fuego, Vientos de invierno, todavía sin fecha de publicación pese a que la fecha prevista inicialmente era 2015. De hecho, el pasado 16 de junio los fans del escritor celebraron un peculiar ‘aniversario’: habían pasado los mismos días desde la publicación de la última entrega de la saga, Juego de Tronos, que los que Martin tardó en publicar las cinco novelas que hoy están disponibles. “A veces siento un montón de compasión por GRRM (siglas del nombre del autor) y a veces me tiene totalmente harto”, se puede leer en uno de los comentarios.

Cubierta de 'Juego de Tronos'
Cubierta de 'Juego de Tronos'. (Gigamesh)

Las series, un regalo o una condena

El mundo ha cambiado mucho desde el último libro de Canción de Hielo y Fuego. No existía TikTok ni el bizum, Reino Unido estaba en la Unión Europea y gran parte del mundo no había oído hablar nunca de Donald Trump, salvo por un cameo en Sexo en Nueva York. Tampoco había mucha gente que conociera entonces la serie de Juego de Tronos, estrenada apenas dos meses antes del lanzamiento del libro, en abril de 2011. Esa producción sería un punto de inflexión para la saga, que pasaría de vender 12 millones de libros en apenas 15 años a 90 millones en los 15 siguientes.

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La serie de HBO Max, que llegó a acumular unos 46 millones de espectadores por cada episodio en su última temporada, se convirtió en un fenómeno cultural que multiplicó el interés por George R. R. Martin y su universo literario, además del número de personas llamadas Khaleesi (que pasó de 0 a 4.000 solo en Estados Unidos). El escritor se implicó mucho en la producción, hasta el punto de escribir personalmente el guion de un episodio clave durante las primeras cuatro temporadas. A partir de 2015, sin embargo, se alejaría del proyecto para centrarse en la escritura de Vientos de invierno, por lo que su papel en las últimas temporadas fue prácticamente testimonial.

El libro no se publicó, pero el final de la serie fue tan odiado (“el de los libros será significativamente distinto”, aseguró el autor este mismo año) que decidió supervisar los spin-off que siguieron: La casa del dragón, que va por su tercera temporada, y El caballero de los Siete Reinos, uno de los grandes éxitos de 2026 con nueve nominaciones a los premios Emmy. A pesar del éxito, muchos fans no han visto con buenos ojos la decisión del escritor (que recibió decenas de millones de dólares a cambio del acuerdo con HBO Max) por dedicarse tanto a las adaptaciones como a otros proyectos literarios.

Anuncio de la serie 'El caballero de los Siete Reinos'. (HBO Max)

El futuro de ‘Canción de Hielo y Fuego’

“Cada vez que anuncio algo nuevo en mi página web, la mitad de internet se vuelve loca”, confesaba el autor en la Comic Con de San Diego de 2025. “’¿Por qué demonios George R. R. Martin está escribiendo esto otro cuando debería estar escribiendo Vientos de invierno? ¿Qué está haciendo?’ Y solo quiero decir: ‘Lo hice en 1993, amigos. ¡Vamos! Estaba guardado en mi cajón, ellos lo querían, así que lo he vendido’”. El autor ha compartido en varias ocasiones el estado de su esperada novela, que en 2022 iba por el “75%” (más de 1.000 páginas, por las estimaciones que él mismo había hecho), y que desde entonces ha pasado por diferentes baches creativos.

Por otro lado, el último libro que George R. R. Martin publicó dentro del universo de Poniente fue El ascenso del dragón, una enciclopedia que sirve como versión expandida e ilustrada de los acontecimientos narrados en Fuego y Sangre, novela publicada en 2018 donde narra la historia de la casa Targaryen desde la conquista de Aegon I hasta Danza de Dragones. Para el futuro, no solo desea seguir con Canción de Hielo y Fuego, sino que también podría trabajar en más novelas cortas de la historia de El caballero de los Siete Reinos. “El gran problema es que solo he escrito tres novelas cortas, y tengo un montón de historias más sobre Dunk y Egg en la puta cabeza”, comentaba hace unos meses en una entrevista.

Cubierta de 'El caballero de los Siete Reinos', de George R. R. Martin
Cubierta de 'El caballero de los Siete Reinos', de George R. R. Martin. (Gigamesh)

El universo de Juego de Tronos seguirá creciendo con las nuevas temporadas de esta serie y de La casa del dragón, pese al fuerte desencuentro entre el showrunner de esta última y George R. R. Martin, que aseguró que lo que se veía ya no era “su historia”. Además, Warner Bros. ya ha confirmado que producirá una película, La conquista de Aegon. En desarrollo también están una serie animada sobre los viajes de Corlys Velaryon, personaje de La casa del dragón, y otra sobre El Imperio Dorado de Yi Ti. Por último, se espera una nueva serie llamada Los 10.000 barcos, ambientada 1.000 años antes de los eventos de Canción de Hielo y Fuego.

Habrá que ver si, antes de que estos proyectos vean la luz, ya habrá fecha para la publicación del sexto libro de la saga. Por si quedaba alguna duda, el autor ha dejado claro qué pasará si muere antes de terminarla. “Si eso pasa, mi trabajo quedará incompleto”, aseguraba en enero a The Hollywood Reporter. Eso sí, que reconozca lo mucho que le está costando no significa que alguna vez haya considerado abandonar el proyecto. “Lo odiaría. Para mí sería un fracaso total. Quiero terminar”.

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