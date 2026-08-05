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El origen del apodo de Pepe Habichuela: una historia familiar que el músico siempre llevó consigo

Jose Antonio Carmona, fallecido este martes a los 82, era miembro de una familia con varias generaciones de guitarristas

El músico Pepe Habichuela, antes de un concierto en 2018
El músico Pepe Habichuela, antes de un concierto en 2018. (Europa Press)
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Pocas personas han significado tanto para el flamenco como Pepe Habichuela. Junto a Enrique Morente, fue el motor instrumental de pilares del género como Despegando (1977) o A Mandeli (1983), donde, desde un papel secundario o principal, ya podía escucharse ese peculiar sonido que el músico extraía de su guitarra. Su toque no se limitaba a acompañar, sino que introducía armonías disonantes, matices y una libertad conceptual que abrió el flamenco a la modernidad.

De este modo, el sonido Habichuela se hizo famoso en todo el mundo, y no serían pocas las veces que le preguntarían a José Antonio Carmona Carmona (tal era su nombre real) por el origen de su apodo. Pero, para dar luz a la historia de ese mote, habría que retroceder hasta 1944, cuando, en las cuevas del Sacromonte, nació este músico que iría solo “siete minutos” a la escuela y que, a los 13 años, le pidió a su padre que le enseñara a tocar la guitarra.

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El guitarrista Pepe Habichuela, durante un homenaje al aclamado guitarrista, Pepe Habichuela, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro del festival Noches del Botánico, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). Un grupo de músicos liderados por Josemi Carmona, rinde homenaje al guitarrista Pepe Habichuela, nacido en Granada en 1944. Es una figura clave del flamenco y miembro de una de las sagas más influyentes de la guitarra, siendo nieto, hijo, hermano y padre de reconocidos guitarristas. Su carrera despegó en Madrid en los años 60, colaborando con grandes como Camarón de la Isla y Juanito Valderrama, y fue galardonado con el Premio Nacional de Discografía en 1975. El homenaje reúne a artistas como Sandra Carrasco, Ángeles Toledano y Pitingo en el cante, junto a guitarristas y músicos de la talla de David de Arahal, Javier Colina y Antonio Serrano. (Europa Press)
El guitarrista Pepe Habichuela, durante un homenaje al aclamado guitarrista, Pepe Habichuela, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, dentro del festival Noches del Botánico. (Europa Press)

Las dos versiones del apodo

Precisamente de ese aprendizaje nace una de las “dos versiones” que, según Pepe Habichuela, explican el apodo. “Había un guitarrista antiguo, Juan Gandulla, conocido como el Habichuela, acompañante de Antonio Chacón y de la Niña de los Peines, que fue maestro de mi padre y que como le gustaba tanto su toque pues él también se puso Habichuela”, explicaba en una entrevista en 2017 para la revista XL Semana. Por eso, su padre, Tío José Habichuela, era también conocido como Habichuela el Viejo.

Sin embargo, si hemos dicho que hay dos versiones es porque existe otra historia que explicaría el origen de este mote familiar. Y era, de hecho, la preferida por parte de Pepe Habichuela. “Mi madre dice que mi padre un día y otro pedía habichuelas para comer”, señalaba al citado medio. Esta historia era mejor para él porque tenía “más gracia”. “Mi padre era un tío fino al que le gustaba la mesa y vestir bien, aunque fuéramos pobres”.

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Así, los Habichuela eran conocidos en todo el Sacromonte, una familia en la que todos, sin excepción, debían aportar a la economía familiar. A los 10 años, Pepe Habichuela trabajó en un horno de pan, y más adelante haciendo taracea, es decir, encajando pequeñas piezas de distintos materiales sobre una base de madera para formar dibujos y figuras decorativas que luego acababan en muebles, joyeros u otros objetos ornamentales. Esa infancia lo marcó profundamente, y por eso, cuando alcanzó la fama internacional, decidió conservarlo porque estaba orgulloso de su familia.

Un apellido que es sinónimo de música, flamenco y raíces

Gracias a esa decisión, hoy podemos decir que los Habichuela son una de las sagas de la guitarra flamenca más importantes. El mote sirve como una marca de honor, de pertenencia al pueblo gitano y a Granada. En esta ciudad nacería también Antonio Carmona, quien continuaría con el legado familiar y se convertiría en el cantante principal de Ketama, grupo de nuevo flamenco que también revolucionaría la música española, donde habría otros dos miembros de la familia: Juan José Carmona Amaya El Camborio y Antonio Carmona Amaya.

Este complejo se enclava en un antiguo convento que antes fue un bello palacio nazarí

La familia se trasladaría ya en los 60 a Madrid, en una casa donde llegarían a vivir 15 personas, y desde donde Pepe Habichuela iría actuando en varios tablaos flamencos hasta convertirse en una referencia musical. El guitarrista tocaría junto a Juanito Valderrama, Camarón de la Isla o Enrique Morente, hasta que finalmente, aquel apodo humilde terminaría escrito con letras de oro en la historia del flamenco.

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