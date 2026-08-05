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Cuando Pepe Habichuela grabó un disco con el músico inglés Dave Holland sin cruzar ni una palabra con él: “Con la música ya nos entendemos, no hace falta hablar”

El guitarrista flamenco se unió a una de las grandes autoridades del jazz moderno para crear un álbum único sin que ninguno de los dos supiera el idioma del otro

Dave Holland (izquierda) y Pepe Habichuela en el Festival de Jazz de Sarajevo en 2011
Dave Holland (izquierda) y Pepe Habichuela en el Festival de Jazz de Sarajevo en 2011. (Festival de Jazz de Sarajevo)
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A lo largo de su trayectoria, Pepe Habichuela legó al mundo de la música varios discos que revolucionaron el flamenco. Todo el mundo conoce títulos como Homenaje a D. Antonio Chacón, Despegando o A Mandeli, si bien el guitarrista también hizo otros discos alejados de su sonido más habitual como Yerbagüena (donde utilizó guitarras con cuerdas tradicionales de la India para explorar las conexiones ancestrales entre la cultura gitana y el país asiático) o Hands, considerado como una de las cumbres de la fusión entre el jazz moderno y el flamenco.

Este último sería grabado junto al famoso contrabajista británico de jazz Dave Holland, considerado uno de los mejores intérpretes del mundo con este instrumento. El contacto entre él y Pepe Habichuela se dio a través de la compañía de discos de este último. Holland había manifestado sus ganas de trabajar junto al guitarrista y de aprender flamenco, por lo que finalmente se pusieron manos a la obra.

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Un detalle curioso del proceso es que Holland adaptó su contrabajo al terreno del flamenco en lugar de arrastrar a Pepe hacia el jazz. Para lograr esa compenetración, el músico británico viajó a España y pasó jornadas en casa de Pepe en Madrid, donde la comunicación fluía entre comidas familiares y horas de guitarra y contrabajo. Eso sí, tanto durante aquellos encuentros como después en el estudio tuvieron que aprender a convivir sin que ninguno supiera el idioma del otro.

Concierto de Pepe Habichuela en el Día Internacional del Flamenco. (Europa Press)

“La música es el dialecto que tenemos”

En una entrevista con La Voz de Galicia posterior al disco, le preguntaron a Pepe Habichuela en qué lengua hablaban durante los ensayos. “Cada uno el suyo. Tenemos un traductor con nosotros y además mi hijo, Josemi Carmona, de Ketama, que se ocupa de la dirección musical mía con Dave, también me hace de intérprete”, contestó el guitarrista. Ante la incredulidad del periodista, este insistió señalando que las únicas palabras que había aprendido eran “hola, adiós y qué tal... y ya está”.

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“Con la música ya nos entendemos, no hace falta hablar. Es el dialecto que tenemos”, continuaba Habichuela, que siempre se caracterizó por su interés en tocar todo tipo de géneros aparte del flamenco clásico que más le caracterizaba. Por eso, y también gracias al interés de Holland por conocer una música totalmente desconocida para él, lograron tocar juntos. “¡La verdad que lo ha agarrao el tío de puta madre! Y los flamencos también nos metemos a tocar los temas de él”.

Finalmente, el álbum salió y fue recibido con excelentes calificaciones por parte de la crítica especializada tanto en el ámbito del jazz como de las músicas del mundo. Más allá de eso, Hands dejó una huella profunda en la historia de la música instrumental moderna. Consolidó la idea de que el flamenco y el jazz moderno comparten un ADN común basado en la improvisación, la libertad rítmica y la expresión de emociones profundas y se convirtió en un referente sobre cómo dos tradiciones musicales aparentemente lejanas pueden fundirse con elegancia, madurez y un profundo respeto mutuo.

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