España Cultura

George R.R. Martin promete ampliar el mundo de ‘Juego de tronos’ tras el estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’

La serie que llega a HBO Max esta semana se ambienta cien años antes de la historia original

Guardar
Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

El escritor George R. R. Martin ha anunciado su intención de ampliar el universo de Juego de Tronos con nuevas historias centradas en los personajes Dunk y Egg, protagonistas de El caballero de los Siete Reinos, antes incluso del estreno de la precuela homónima en HBO Max. Durante el primer episodio del videopódcast oficial de la serie, presentado por Jason Concepcion y Greta Johnsen, Martin afirmó: “Hay más historias que contar sobre Dunk y Egg, sobre su aprendizaje y sobre lo que les espera en los años venideros”. Estas declaraciones refuerzan la posibilidad de que la serie se convierta en una saga independiente dentro del mundo de Poniente.

Martin explicó que la decisión de adaptar estos relatos autoconclusivos surgió de un deseo de explorar un tono más íntimo y terrenal, en contraste con el despliegue épico que caracteriza a la obra original. El autor subrayó en el pódcast: “Fue una de las mejores decisiones que he tomado como escritor”, haciendo hincapié en cómo este formato le permitió acercarse a las vivencias personales de los protagonistas, lejos de las luchas grandilocuentes por el poder.

El caballero de los Siete Reinos parte de El caballero errante, uno de los relatos cortos que Martin creó como historias independientes, protagonizadas por Dunk y Egg. A diferencia de la serie principal, que se construyó como un extenso mosaico coral con múltiples puntos de vista, la nueva producción apuesta por una narración focalizada en un solo personaje. Martin detalló: “Cuando empecé Juego de Tronos tenía siete u ocho personajes con punto de vista, y luego añadí más. Aquí, al centrarte en uno solo, la historia se vuelve diferente y puede ser muy poderosa”. Esta mirada única recae sobre Ser Duncan el Alto, cuya travesía por Poniente junto a su joven escudero Egg permite que la historia adquiera una dimensión distinta, más cercana al espectador.

El caballero de los Siete
El caballero de los Siete Reinos - Créditos: Max (captura del teaser oficial)

Una apuesta por los ‘pequeños’

El cambio de enfoque narrativo también propicia una mayor atención a la gente común de Poniente. Aunque la serie incluye elementos como nobles y torneos, Martin insistió en que el foco está puesto en lo que denomina “los pequeños”, personas alejadas de la disputa directa por el Trono de Hierro. “Quería contar una historia que se centrara en personas que no son señores, que no están compitiendo por el poder”, relató el escritor en el pódcast, defendiendo así una aproximación más humana y cotidiana a su universo literario.

Otro aspecto relevante abordado por Martin fue la desmitificación de la caballería medieval. Según sus palabras, la serie buscará ofrecer una visión más cruda y realista del oficio de caballero: “Los caballeros eran soldados al servicio de sus señores. Son máquinas de matar”. Con esta premisa, ‘El caballero de los Siete Reinos’ se distancia de la imagen romántica tradicional para mostrar la crudeza de la vida en Poniente, incluso entre quienes portan armadura. La producción de la serie se desarrolla en parte en Irlanda del Norte, sumando un componente visual vinculado a los paisajes característicos de la franquicia. Además, el videopódcast presentado por Concepcion y Johnsen funcionará como guía para los espectadores menos familiarizados con la historia de Poniente, ampliando el acceso a los detalles del universo creado por Martin.

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos contará con seis episodios y estará protagonizada por Peter Claffey en el papel de Ser Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg. HBO ya ha confirmado la renovación de la serie para una segunda temporada, una decisión que respalda la ambición de Martin de seguir explorando el camino de estos personajes, situados un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

Temas Relacionados

George R.R. MartinJuego de tronosEl caballero de los Siete ReinosHBO MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jodie Foster explica cómo pudo evitar los abusos en Hollywood a pesar de comenzar muy joven: “Tenía mucho poder”

La actriz de 63 años acaba de protagonizar ‘Vida privada’ y reflexiona sobre su carrera en la industria

Jodie Foster explica cómo pudo

Aterriza en Movistar la serie ‘El Turco’ tras el arresto del actor Can Yaman por posesión de drogas: “Estoy bien y muy contento”

El intérprete se encuentra en nuestro país para promocionar esta ‘superproducción’ histórica y mantendrá sus compromisos con la prensa, incluida su participación en El Hormiguero

Aterriza en Movistar la serie

Las mejores exposiciones de Madrid para ver en enero: de Oliver Laxe a los trajes de Balenciaga

El director de ‘Sirat’ o los vestidos de la serie en torno al ilustre diseñador protagonizan el arranque del año

Las mejores exposiciones de Madrid

Rosalía reaparece en el nuevo tráiler ‘Euphoria’ y se desata la polémica con su papel en la serie: “Hay que detener a Sam Levinson”

La cantante figura en el elenco de la tercera temporada de la exitosa producción de HBO Max, si bien su rol en la trama ya ha provocado el descontento de muchos fans

Rosalía reaparece en el nuevo

¿Qué ocurrirá con la serie de Netflix sobre la vida de Julio Iglesias? El incierto futuro del ‘biopic’ del cantante acusado de agresiones sexuales

En 2024, el “primer artista español con alcance universal” firmó un acuerdo con la plataforma para repasar su vida en una nueva producción. Ahora, la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales lo ha dejado todo en el aire

¿Qué ocurrirá con la serie
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a una multa de

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

ECONOMÍA

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 15 de enero

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de enero

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid