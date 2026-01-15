George R.R. Martin promete ampliar el mundo de ‘Juego de tronos’ tras el estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’

Una historia fantástica que se convirtió en leyenda. #ElCaballeroDeLosSieteReinos, la nueva serie del universo de #GameOfThrones, estrena el 18 de enero. (HBO Max)

El escritor George R. R. Martin ha anunciado su intención de ampliar el universo de Juego de Tronos con nuevas historias centradas en los personajes Dunk y Egg, protagonistas de El caballero de los Siete Reinos, antes incluso del estreno de la precuela homónima en HBO Max. Durante el primer episodio del videopódcast oficial de la serie, presentado por Jason Concepcion y Greta Johnsen, Martin afirmó: “Hay más historias que contar sobre Dunk y Egg, sobre su aprendizaje y sobre lo que les espera en los años venideros”. Estas declaraciones refuerzan la posibilidad de que la serie se convierta en una saga independiente dentro del mundo de Poniente.

Martin explicó que la decisión de adaptar estos relatos autoconclusivos surgió de un deseo de explorar un tono más íntimo y terrenal, en contraste con el despliegue épico que caracteriza a la obra original. El autor subrayó en el pódcast: “Fue una de las mejores decisiones que he tomado como escritor”, haciendo hincapié en cómo este formato le permitió acercarse a las vivencias personales de los protagonistas, lejos de las luchas grandilocuentes por el poder.

El caballero de los Siete Reinos parte de El caballero errante, uno de los relatos cortos que Martin creó como historias independientes, protagonizadas por Dunk y Egg. A diferencia de la serie principal, que se construyó como un extenso mosaico coral con múltiples puntos de vista, la nueva producción apuesta por una narración focalizada en un solo personaje. Martin detalló: “Cuando empecé Juego de Tronos tenía siete u ocho personajes con punto de vista, y luego añadí más. Aquí, al centrarte en uno solo, la historia se vuelve diferente y puede ser muy poderosa”. Esta mirada única recae sobre Ser Duncan el Alto, cuya travesía por Poniente junto a su joven escudero Egg permite que la historia adquiera una dimensión distinta, más cercana al espectador.

Una apuesta por los ‘pequeños’

El cambio de enfoque narrativo también propicia una mayor atención a la gente común de Poniente. Aunque la serie incluye elementos como nobles y torneos, Martin insistió en que el foco está puesto en lo que denomina “los pequeños”, personas alejadas de la disputa directa por el Trono de Hierro. “Quería contar una historia que se centrara en personas que no son señores, que no están compitiendo por el poder”, relató el escritor en el pódcast, defendiendo así una aproximación más humana y cotidiana a su universo literario.

Otro aspecto relevante abordado por Martin fue la desmitificación de la caballería medieval. Según sus palabras, la serie buscará ofrecer una visión más cruda y realista del oficio de caballero: “Los caballeros eran soldados al servicio de sus señores. Son máquinas de matar”. Con esta premisa, ‘El caballero de los Siete Reinos’ se distancia de la imagen romántica tradicional para mostrar la crudeza de la vida en Poniente, incluso entre quienes portan armadura. La producción de la serie se desarrolla en parte en Irlanda del Norte, sumando un componente visual vinculado a los paisajes característicos de la franquicia. Además, el videopódcast presentado por Concepcion y Johnsen funcionará como guía para los espectadores menos familiarizados con la historia de Poniente, ampliando el acceso a los detalles del universo creado por Martin.

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos contará con seis episodios y estará protagonizada por Peter Claffey en el papel de Ser Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell como Egg. HBO ya ha confirmado la renovación de la serie para una segunda temporada, una decisión que respalda la ambición de Martin de seguir explorando el camino de estos personajes, situados un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.