Miguel Bosé: "Soy negacionista, estoy encantado y lo llevo con la cabeza alta"

MADRID, 18 (CHANCE)



Tras la primera parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé en la que el cantante mostró su lado más íntimo, el periodista continúa conversando con Bosé para intentar entender cuál es su postura ante la pandemia de la Covid-19 por la que ha recibido numerosas críticas.Convencido de su postura negacionista ante este virus, Miguel Bosé asegura que lo que sufrió en españa por hacer pública su opinión fue un verdadero ataque contra su persona. "Me lo esperaba pero vamos a llamar las cosas por su nombre, no fue un ataque normal, fue un bulling en el que no hubo diálogo, no hubo debate y no hubo propuestas. Solo hubo insutlos, mofas y puestas en ridículo pero jamás verás una opinión". Aunque es conscienete de que la gente ha intentando desacreditarle desde que habló sobre la Covid-19, Bosé sentencia: "Te puedo asegurar que si yo en mi vida en algún momento hubiera hecho caso del qué dirán no hubiese tenido la vida y la carrera que he tenido. No hubiese sido nunca nada".Haciendo un análisis sobre los motivos que le llevaron a mostrar su posición negacionista, Miguel explica sin pelos en la lengua: "Esto se desata porque Sánchez dona 55 millones a GAVI y yo emito un comunicado como había hecho sobre muchos temas, digo no a la alianza Sánchez- GAVI. A partir de ahí vino de todos lados, vino de varios lados, de partidos políticios y de farmacéuticas". Aunque durante años Miguel Bosé ha sido la cara visible del programa electoral del PSOE, el artista deja claro que si hubiera tenido la información que tiene ahora, nunca lo hubiera hecho. "Ya no votaría jamás al PSOE, con la edad me he vuelto más lúcido, ahora no votaría a nadie, en el panorama político mundial no hay perosnas que estén a la altura de llevar una democracia. La última vez voté en blanco, ejerzo mi derecho y mi obligacción como ciudadano. La España por la que yo aposté, el PSOE al que yo me subí con un proyecto maravilloso, con Felipe González, después se acabó pero yo seguí por lealtad" sentencia visiblemente molesto.Completamente convencido de que el Coronavirus no existe y que este momento que estamos viviendo es una gran mentira que nos han hecho creer los 'dueños del mundo', Miguel insiste en que las vacunas no son la solución a este problema: "Yo no te voy a convencer de algo que no quieres, porque es inutil. Si te quiers vacunar, vacunate. Yo estoy más informado que tú porque me toca directamente, lo he abordado más en profundidad, este tema sale de un cártel de multimillonarios psicópatas".Sin poder evitar la sonrisa cuando Évole le acerca a posturas como las de Bolsonaro y Donald Trump, Miguel Bosé deja claro que su crítica es contra el sistema en general: "A mí lo que me molesta es el sistema entero, entero, fuera todos. No hay nadie que se salve, derechas, izquierdas, republicanos... todos. Yo quiero un mundo nuevo que tendremos, lo estamos construyendo pero primero hay que quitarnos la tontería esta de encima que le queda nada. Fernando Simón sabe la verdad y por eso pasa de todo".Como abanderado de la lucha contra el sida durante muchos años, Évole le recuerda que no hace tantos años él mismo pedía dinero para la búsqueda de una vacuna que ayudara a erradicar esta enfermedad: "Si hoy tengo la información que tengo, que no tenía en aquel momento, estaría por la cura del sida pero las vacunas no son la solución. Yo quiero venganza, quiero una cura para el sida porque he tenido decenas de amigos que han muerto, pero no creo en la vacuna. Ojalá esa horrible enfermedad sea erradicada y no tengamos que padecer lo que hemos padecido".Mostrando sus ideas de una forma muy clara, Bosé se cree en la posesión de la verdad por lo que no duda en quitarle importancia a la pandemia que estamos sufriendo y por la que tantas personas han perdido la vida: "¿Qué provoca la muerte?, ¿Qué respeto le tengo que tener yo a esta mierda?,¿Qué le pasa a este virus que es diferente?, ¿Quién se puede creer semejante estupidez? No soy idiota. Tengo esta postura porque estoy del lado de la verdad, iba a ser una pandemia y no tiene ni la alutra de epidemia. Esto es más gordo que algo personal, estamos hablando de la humanidad entera y de que esta dictadura tiene que acabar, somos más, si nos levantamos, se acabó el juego".