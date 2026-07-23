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Charli XCX rinde homenaje a Vincent Cassel y esta película de culto antes de lanzar su nuevo álbum, ‘Music, Fashion, Film’

La cantante publica este viernes su nuevo álbum de estudio, un ambicioso viaje por el mundo de la moda y el cine

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Imagen del álbum 'Music, Fashion, Film' con John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese junto a la cantante Charli XCX.
Imagen del álbum 'Music, Fashion, Film' con John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese junto a la cantante Charli XCX.

Cuando la cantante Charli XCX prometió que su nuevo álbum sería un apasionante viaje por el mundo de la música, la moda y el cine, no lo decía por decir. Después de regalar sencillos como Rock Music, SS26 o Wink Wink, la británica ha dejado ver la tercera pata de su particular mesa que es Music, Fashion, Film, el álbum que publica este mismo viernes y del cual acaba de sacar su último adelanto con un gran homenaje al actor Vincent Cassel y a una película de culto a la que está ineludiblemente ligado.

Camera ha sido el último sencillo que Charlotte Emma Aitchison, más conocida como Charli XCX, ha lanzado antes de mostrar al mundo su álbum. Y lo ha hecho con la firme intención de demostrar que su promesa iba en serio y que con este álbum busca entrelazar los tres universos propuestos y cómo se ha involucrado en ellos. En los últimos meses, la cantante ha desarrollado una faceta más allá de la música como actriz y cineasta, participando en películas de Hollywood y otras de bajo presupuesto como Erupcja, que llega a los cines este mismo verano. Pues bien, con Camera y más especialmente con el videoclip de esto, ha contado con un gran aliado para conseguir más cotundencia en el mensaje.

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En el videoclip se puede ver al actor francés Vincent Cassel en medio del rodaje de una película, aparentemente una en la que hay violencia y disparos. Mientras la voz de Charli conduce a Cassel de una escena a otra, la cámara gira para descubrir que es la propia cantante quien está dirigiendo a Cassel y por ende la película que está haciendo, con un gesto de empuñar una pistola en un claro guiño a La Haine (El odio), la película francesa de 1995 que convirtió a Cassel en una estrella. Mientras tanto, la propia cantante reflexiona sobre si puede dar este paso en su carrera: “‘Cause that look, it’s a bullet / It makes me question what I’m doing / Do I wanna make music? Am I being fuckin’ stupid / If I try to be a girl on the screen when I’m turning thirty-four?‘”.

Vincent Cassel protagoniza el último videoclip de Charli XCX
Vincent Cassel protagoniza el último videoclip de Charli XCX

Sus películas más infravaloradas

Cassel, quien es a día de hoy toda una leyenda del cine francés y ha participado en grandes películas de Hollywood como Cisne negro o la saga Ocean’s, en la que daba vida al antagonista François Tolour, no es el único referente cinematográfico para Charli. El mismísimo Martin Scorsese, director de obras maestras como Taxi Driver o Toro salvaje, es una de las imágenes del álbum como referente cinematográfico para la británica, junto al diseñador Marc Jacobs y al músico John Cale, miembro de bandas como The Velvet Underground, considerada una de las primeras del indie rock.

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Por su parte, la cantante está aprovechando estos días de promoción para confirmar que su faceta cinematográfica no es solo pura fachada, sino que realmente es una cinéfila de pro. Desde hace un tiempo que cuenta con un perfil en la red social Letterboxd, en la que comparte sus visionados y algunas críticas, y recientemente ha recomendado algunas películas infravaloradas o que ella considera incomprendidas, como El incidente de M. Night Shyamalan, The Bling Ring de Sofia Coppola o Al límite (Bringing Out the Dead), de su querido Martin Scorsese. Habrá que esperar a este viernes para conocer el resto de canciones, pero de momento parece claro que la cantante ha querido pegar un gran cambio con respecto a Brat, con la que inició una gran revolución en la historia reciente de la música pop.

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