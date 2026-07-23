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La secuela de ‘Días de trueno’ marcha con paso firme: este es el director para la nueva aventura de Tom Cruise

El actor volverá a dar vida a su personaje varios años después como ya hiciese con ‘Top Gun: Maverick’

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Nicole Kidman recordó la primera vez que conoció a Tom Cruise
Nicole Kidman recordó la primera vez que conoció a Tom Cruise

La secuela de Días de trueno avanza con paso firme en Paramount. El estudio ha iniciado negociaciones para que Jonathan Levine dirija la nueva entrega, en la que Tom Cruise volverá a encarnar al piloto Cole Trickle. El proyecto, que cuenta con la producción de Jerry Bruckheimer, uno de los responsables de la película original, está concebido como la próxima gran producción de Cruise.

El regreso de Días de trueno a la primera línea de la agenda de Paramount representa una apuesta clara por uno de los títulos más recordados del catálogo de películas deportivas de Hollywood. La secuela se beneficia del impulso que la figura de Cruise y la participación de Bruckheimer, ambos involucrados en la cinta de 1990, otorgan al proyecto. Según se ha informado, Paramount ha confiado en Levine tras observar los resultados positivos de Mr. Irrelevant, un drama deportivo dirigido por él que ha generado expectativas altas durante sus pruebas de audiencia de la pasada primavera.

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El acuerdo entre Paramount y Levine aún se encuentra en fase de negociación, pero la decisión de convocarlo supone un voto de confianza del estudio en el director. Mr. Irrelevant, protagonizada por David Corenswet y con estreno previsto para el 25 de diciembre, ha sido objeto de elogios en los primeros visionados internos. El desempeño de Levine en este proyecto ha reforzado su perfil para liderar la secuela de Días de trueno, dado su manejo de la tensión narrativa y su capacidad para trasladar la emoción del deporte a la pantalla.

Jonathan Levine dirigirá la secuela de 'Días de trueno'
Jonathan Levine dirigirá la secuela de 'Días de trueno'

Jonathan Levine, el elegido para la nueva carrera

La selección de Jonathan Levine por parte de Paramount responde a una carrera marcada por la versatilidad y la adaptación a diversos géneros. Levine ha dirigido desde películas de terror como All the Boys Love Mandy Lane hasta comedias con Seth Rogen como The Night Before y Long Shot, pasando por dramas reconocidos en Sundance como The Wackness y propuestas híbridas como 50/50 y Warm Bodies. Su experiencia más reciente se vincula con la televisión de alto perfil, al dirigir episodios de Nine Perfect Strangers, la serie protagonizada por Nicole Kidman y creada por David E. Kelley. El trabajo de Levine en Mr. Irrelevant fue determinante para que Paramount lo considerara para dirigir la secuela. El tono del filme, su ritmo y la recepción favorable en las primeras pruebas han sido factores clave para que el estudio apostara por él como la figura capaz de dar nueva vida a la franquicia.

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Tom Cruise no solo será el protagonista, sino también productor de la nueva entrega. Su regreso a Días de trueno supone el reencuentro con uno de los papeles que consolidaron su imagen como estrella del cine de acción a principios de la década de 1990. Cruise, junto a Jerry Bruckheimer, encabezará la producción, asegurando continuidad en el tono y la ejecución respecto al filme original.

Imagen de 'Días de trueno'
Imagen de 'Días de trueno'

Así será la secuela

El guion de la secuela está a cargo de Will Staples, conocido por su trabajo en videojuegos como Call of Duty 3: Modern Warfare y la coescritura de la película Without Remorse de Michael B. Jordan. Hasta el momento, los detalles específicos de la trama permanecen en reserva. No se han difundido elementos argumentales ni pistas sobre el enfoque de la historia, salvo la confirmación del regreso de Cruise al universo de las carreras automovilísticas.

Estrenada en 1990, Días de trueno fue dirigida por Tony Scott, quien ya había trabajado con Cruise en Top Gun. La película narra la historia de Cole Trickle, un joven piloto de NASCAR que se enfrenta a desafíos tanto en la pista como en su vida personal, incluyendo accidentes, rivalidades y una historia de amor. El reparto original incluyó a Robert Duvall, Nicole Kidman, Cary Elwes y Randy Quaid, todos figuras reconocidas en la industria cinematográfica.

En su momento, Días de trueno no alcanzó el éxito de taquilla de Top Gun, pero se consolidó como uno de los títulos más populares de Cruise y se mantuvo en la memoria del público por sus escenas de velocidad y su retrato del mundo del automovilismo estadounidense. La confirmación del avance de la secuela de Días de trueno y la elección de Levine como director marcan una nueva etapa para la franquicia. La combinación de talento experimentado tanto delante como detrás de cámara, junto con la reserva sobre los detalles narrativos, alimenta la expectación por el regreso de una de las historias deportivas más icónicas del cine reciente.

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