Charli XCX habló de “Music, Fashion, Film”, su próximo álbum, y reveló por qué sintió celos de Lorde

Charli XCX afirmó en Fashion Neurosis que la era Brat nació de una identidad desordenada y de su rechazo a disfrazarse de estrella pop

Charli XCX habló de su próximo disco Music, Fashion, Film en una entrevista con Fashion Neurosis, donde también abordó su relación con el cine y defendió la envidia entre artistas como una forma de admiración.

Primero, la cantante se refirió al álbum Brat, cuyo lanzamiento fue en 2024, al señalar que nació de una identidad deliberadamente desordenada y de su rechazo a “disfrazarse” de estrella pop. Luego, mencionó que Music, Fashion, Film se grabó en París durante la Semana de la Moda.

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“Mi inquietud viene, antes que nada, de esta pasión innata por estar siempre haciendo algo. Lo que hago me sirve, de algún modo, para combatir mi depresión y seguir viva. Es el primer amor de mi vida por encima de cualquier otra cosa”, afirmó Charli XCX.

“Cuando hago música, en realidad no pienso demasiado de antemano en lo que voy a decir”, afirmó. Y agregó: “Para mí, que algo sea divertido o gracioso no significa que no pueda ser serio. Me gusta juntar esa actitud con el humor y con algo más introspectivo y sincero”.

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Music, Fashion, Film y su proceso en París

Charli XCX explicó que en sus canciones combina humor, introspección y sinceridad sin separar lo divertido de lo serio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el siguiente paso, Charli reveló que el título estuvo definido desde el inicio. La decisión, explicó, formó parte del método. “Sabíamos que íbamos a estar corriendo de un lado a otro, cruzándonos con muchísima gente, viendo a muchísima gente vestida de formas increíbles”, dijo.

“Pensábamos que iba a ser un entorno para crear este álbum. Aunque no terminara por ser fructífero, al menos sería una experiencia”, señaló.

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La cantante añadió que la ropa influye de forma directa en su escritura. “Siempre pienso en la ropa que llevo cuando grabo, porque puede cambiar mi estado de ánimo y puede cambiar la canción”, reconoció.

Y fue más allá sobre la vestimenta: “Si la ropa te hace sentir que todo fluye, eso entra en la música. Si llevo tacones altísimos, quizá aparece una canción como ‘hot girl’; si llevo una camiseta vieja, quizá escribo algo más introspectivo”.

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Brat llevó a Charli XCX a subir al escenario con ropa que usaría en una fiesta y ese gesto inspiró versiones de sus fans (REUTERS/Daniel Cole)

Ese cruce entre moda y música también aparece en la colección Primavera/Verano 2026. “Uno de los mejores lugares para escuchar música es un desfile de moda”, sostuvo.

“Te concentras en la atmósfera, en la ropa y en cómo se mueven las modelos. Y como nunca había desfilado, fue una fantasía hacerlo de una manera muy controlada, donde yo dominaba cada elemento de la edición”, explicó a Fashion Neurosis.

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La envidia entre artistas, según Charli XCX

Charli XCX descartó por ahora dirigir un largometraje y señaló que todavía necesita aprender más sobre el proceso del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

La parte más inusual de la entrevista llegó cuando Freud le preguntó por la competencia con colegas y amistades del mundo creativo. Charli respondió sin rodeos: “Sí. Quiero decir, claro”.

“Se lo dije a Lorde antes, a Ella: sentí muchísimos celos cuando escuché Royals por primera vez”, contó a Fashion Neurosis. “Pensé: ojalá hubiera escrito yo esa canción”, añadió.

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La cantante explicó que esa reacción nace de la admiración: “Me pareció espectacular y única; realmente definió una época”.

A partir de ahí, defendió esa emoción como parte normal de la relación entre artistas. Dijo que mucha gente la siente y quizá no quiere admitirlo, y añadió que en su grupo de amistades creativas esa rivalidad puede convivir con el respaldo mutuo.

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La era “Brat” según Charli XCX

La cantante británica sostuvo que su trabajo en la música le sirve para combatir la depresión y sostener una inquietud permanente por crear (REUTERS/Daniel Cole)

Al hablar de Brat, la artista describió esa etapa como una extensión natural de su forma de ser. “Siempre fui un poco más desordenada y siempre quise vivir exactamente como quiero”, aclaró.

“A veces eso implica ser un poco caótica o no vestir como se supone que debería en ciertos momentos. Eso incomoda mucho a algunas personas, y a otras las entusiasma porque sienten lo mismo”, afirmó.

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En esa línea, precisó qué buscó sobre el escenario con ese disco: “Con Brat, sobre todo, no quería sentir que me estaba disfrazando de estrella pop para subir al escenario”.

Bella Freud, conductora del podcast, le planteó que el álbum había vuelto aceptable que una mujer pudiera ser desordenada y erótica sin quedar atrapada entre la etiqueta de “buena” o “mala”. Charli citó como referentes a Annabella Lwin, Poly Styrene y Vivienne Westwood.

Su relación con el cine y por qué no quiere dirigir

El bloque sobre cine dejó una respuesta tajante sobre sus próximos pasos. “No sé si tengo el nivel de habilidad para dirigir un largometraje”, admitió.

Charli explicó que observa ese trabajo con respeto por su exigencia física y organizativa. “Hace falta una resistencia tremenda para hacerlo y hay que estar metida en eso durante mucho tiempo: preproducción, rodaje, posproducción y montaje”, declaró.

La artista dijo que la moda influye de forma directa en su escritura porque la ropa cambia su estado de ánimo y el tono de la música (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Luego están los estudios, cómo vender la película, cómo hacer su promoción; es muchísimo. Tuve mi propia experiencia con eso sin dirigir toda la película y ya pienso: ‘Dios mío, llegué a mi límite’”, aseguró.

Por ahora, su prioridad es seguir aprendiendo desde otros lugares del proceso. “Tengo muchísimo que aprender. Por eso me gusta tanto estar en los rodajes. Me gusta ver lo que hacen otras personas, hablar con directores, con directores de fotografía y con otros actores”, concluyó.