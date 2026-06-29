Entretenimiento

Charli XCX habló de “Music, Fashion, Film”, su próximo álbum, y reveló por qué sintió celos de Lorde

En una entrevista para el pódcast Fashion Neurosis, la cantante se refirió a su proceso creativo, explicó por qué evita “disfrazarse” de estrella pop, contó cómo la moda influye en sus canciones y reconoció que la admiración hacia otros artistas puede despertar una competencia sana

Guardar
Google icon
Charli XCX afirmó en Fashion Neurosis que la era Brat nació de una identidad desordenada y de su rechazo a disfrazarse de estrella pop

Charli XCX habló de su próximo disco Music, Fashion, Film en una entrevista con Fashion Neurosis, donde también abordó su relación con el cine y defendió la envidia entre artistas como una forma de admiración.

Primero, la cantante se refirió al álbum Brat, cuyo lanzamiento fue en 2024, al señalar que nació de una identidad deliberadamente desordenada y de su rechazo a “disfrazarse” de estrella pop. Luego, mencionó que Music, Fashion, Film se grabó en París durante la Semana de la Moda.

PUBLICIDAD

“Mi inquietud viene, antes que nada, de esta pasión innata por estar siempre haciendo algo. Lo que hago me sirve, de algún modo, para combatir mi depresión y seguir viva. Es el primer amor de mi vida por encima de cualquier otra cosa”, afirmó Charli XCX.

Cuando hago música, en realidad no pienso demasiado de antemano en lo que voy a decir”, afirmó. Y agregó: “Para mí, que algo sea divertido o gracioso no significa que no pueda ser serio. Me gusta juntar esa actitud con el humor y con algo más introspectivo y sincero”.

PUBLICIDAD

Music, Fashion, Film y su proceso en París

Charli XCX explicó que en sus canciones combina humor, introspección y sinceridad sin separar lo divertido de lo serio (REUTERS/Mario Anzuoni)
Charli XCX explicó que en sus canciones combina humor, introspección y sinceridad sin separar lo divertido de lo serio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el siguiente paso, Charli reveló que el título estuvo definido desde el inicio. La decisión, explicó, formó parte del método. “Sabíamos que íbamos a estar corriendo de un lado a otro, cruzándonos con muchísima gente, viendo a muchísima gente vestida de formas increíbles”, dijo.

Pensábamos que iba a ser un entorno para crear este álbum. Aunque no terminara por ser fructífero, al menos sería una experiencia”, señaló.

La cantante añadió que la ropa influye de forma directa en su escritura. “Siempre pienso en la ropa que llevo cuando grabo, porque puede cambiar mi estado de ánimo y puede cambiar la canción”, reconoció.

Y fue más allá sobre la vestimenta: “Si la ropa te hace sentir que todo fluye, eso entra en la música. Si llevo tacones altísimos, quizá aparece una canción como ‘hot girl’; si llevo una camiseta vieja, quizá escribo algo más introspectivo”.

Brat llevó a Charli XCX a subir al escenario con ropa que usaría en una fiesta y ese gesto inspiró versiones de sus fans (REUTERS/Daniel Cole)
Brat llevó a Charli XCX a subir al escenario con ropa que usaría en una fiesta y ese gesto inspiró versiones de sus fans (REUTERS/Daniel Cole)

Ese cruce entre moda y música también aparece en la colección Primavera/Verano 2026. “Uno de los mejores lugares para escuchar música es un desfile de moda”, sostuvo.

“Te concentras en la atmósfera, en la ropa y en cómo se mueven las modelos. Y como nunca había desfilado, fue una fantasía hacerlo de una manera muy controlada, donde yo dominaba cada elemento de la edición”, explicó a Fashion Neurosis.

La envidia entre artistas, según Charli XCX

Charli XCX descartó por ahora dirigir un largometraje y señaló que todavía necesita aprender más sobre el proceso del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)
Charli XCX descartó por ahora dirigir un largometraje y señaló que todavía necesita aprender más sobre el proceso del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

La parte más inusual de la entrevista llegó cuando Freud le preguntó por la competencia con colegas y amistades del mundo creativo. Charli respondió sin rodeos: “Sí. Quiero decir, claro”.

Se lo dije a Lorde antes, a Ella: sentí muchísimos celos cuando escuché Royals por primera vez”, contó a Fashion Neurosis. “Pensé: ojalá hubiera escrito yo esa canción”, añadió.

La cantante explicó que esa reacción nace de la admiración: “Me pareció espectacular y única; realmente definió una época”.

A partir de ahí, defendió esa emoción como parte normal de la relación entre artistas. Dijo que mucha gente la siente y quizá no quiere admitirlo, y añadió que en su grupo de amistades creativas esa rivalidad puede convivir con el respaldo mutuo.

La era “Brat” según Charli XCX

La cantante británica sostuvo que su trabajo en la música le sirve para combatir la depresión y sostener una inquietud permanente por crear (REUTERS/Daniel Cole)
La cantante británica sostuvo que su trabajo en la música le sirve para combatir la depresión y sostener una inquietud permanente por crear (REUTERS/Daniel Cole)

Al hablar de Brat, la artista describió esa etapa como una extensión natural de su forma de ser. “Siempre fui un poco más desordenada y siempre quise vivir exactamente como quiero”, aclaró.

“A veces eso implica ser un poco caótica o no vestir como se supone que debería en ciertos momentos. Eso incomoda mucho a algunas personas, y a otras las entusiasma porque sienten lo mismo”, afirmó.

En esa línea, precisó qué buscó sobre el escenario con ese disco: “Con Brat, sobre todo, no quería sentir que me estaba disfrazando de estrella pop para subir al escenario”.

Bella Freud, conductora del podcast, le planteó que el álbum había vuelto aceptable que una mujer pudiera ser desordenada y erótica sin quedar atrapada entre la etiqueta de “buena” o “mala”. Charli citó como referentes a Annabella Lwin, Poly Styrene y Vivienne Westwood.

Su relación con el cine y por qué no quiere dirigir

El bloque sobre cine dejó una respuesta tajante sobre sus próximos pasos. “No sé si tengo el nivel de habilidad para dirigir un largometraje”, admitió.

Charli explicó que observa ese trabajo con respeto por su exigencia física y organizativa. “Hace falta una resistencia tremenda para hacerlo y hay que estar metida en eso durante mucho tiempo: preproducción, rodaje, posproducción y montaje”, declaró.

La artista dijo que la moda influye de forma directa en su escritura porque la ropa cambia su estado de ánimo y el tono de la música (REUTERS/Mario Anzuoni)
La artista dijo que la moda influye de forma directa en su escritura porque la ropa cambia su estado de ánimo y el tono de la música (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Luego están los estudios, cómo vender la película, cómo hacer su promoción; es muchísimo. Tuve mi propia experiencia con eso sin dirigir toda la película y ya pienso: ‘Dios mío, llegué a mi límite’”, aseguró.

Por ahora, su prioridad es seguir aprendiendo desde otros lugares del proceso. “Tengo muchísimo que aprender. Por eso me gusta tanto estar en los rodajes. Me gusta ver lo que hacen otras personas, hablar con directores, con directores de fotografía y con otros actores”, concluyó.

Temas Relacionados

Charli XCXNueva YorkIndustria MusicalCineNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Michael Fassbender define a Martian en “The Agency” y explica su apuesta por el espionaje: “Algunas personas de la CIA fueron de gran ayuda”

El actor contó cómo dialogó con fuentes ligadas a la Agencia Central de Inteligencia para perfilar al protagonista en la entrega nueva, y qué efectos tiene esa elección en sus decisiones y vínculos íntimos

Michael Fassbender define a Martian en “The Agency” y explica su apuesta por el espionaje: “Algunas personas de la CIA fueron de gran ayuda”

Milly Alcock: “Estoy harta de mí misma. Estoy harta de mi cara. Y de verdad odio la atención”

En una entrevista para el pódcast Happy Sad Confused, la actriz habló del impacto de La Casa del Dragón en su vida y reflexionó sobre la exposición pública, la fama y los desafíos de su profesión

Milly Alcock: “Estoy harta de mí misma. Estoy harta de mi cara. Y de verdad odio la atención”

Gordon Cormier reveló cómo cambió su vida mientras filmaba “Avatar: The Last Airbender” para Netflix

La trama explora transformaciones personales y vínculos forjados durante la producción, resaltando el entorno desafiante de la serie sin mencionar producciones, estrenos ni personajes

Gordon Cormier reveló cómo cambió su vida mientras filmaba “Avatar: The Last Airbender” para Netflix

Qué fue de los detectives más famosos de las series de los 80 y cómo cambiaron sus vidas

Un repaso reúne a los rostros más recordados del género y reconstruye sus trayectorias posteriores, con edades actuales, trabajos destacados y datos personales clave

Qué fue de los detectives más famosos de las series de los 80 y cómo cambiaron sus vidas

12 actores que rechazaron papeles clave en franquicias

La selección detalla decisiones marcadas por contratos, salarios y dudas creativas, con casos como Emily Blunt, Nicolas Cage y Sean Connery, cuyos “no” abrieron camino a estrellas que luego definieron sagas globales

12 actores que rechazaron papeles clave en franquicias

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Fue titular en el primer partido del Mundial 1998 con Brasil, duró 45 minutos y no jugó más en su selección: “Aquí mando yo”

De una cómoda victoria, al sufrimiento del empate inesperado y la gloria final: a 40 años del título mundial en México

“Messi fue suplente mío”: el día que Argentina blindó a la “Pulga” y empezó la leyenda del capitán de la Selección

TELESHOW

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Día Internacional del Orgullo LGBT+: los mensajes de las divas del pop y estrellas argentinas

Alejandro Guyot, exmarido de Ernestina Pais, despidió a la conductora con una conmovedora foto

INFOBAE AMÉRICA

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

Valeria Tentoni: “La literatura te dice que hay algo más allá de una vida pegada al celular, a la televisión, al trabajo rutinario”