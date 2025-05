La cantante Charli XCX quiere aparecer en esta icónica saga de terror: “Creo que es una gran idea y no tendría que cambiar mucho”

Charli XCX quiere participar en una icónica saga de terror

Todo el mundo conoce a la Charli XCX cantante, y cada vez más conocen a la Charli actriz, ya que está apareciendo en películas y series y tiene muchos más proyectos pendientes de estreno, como las nuevas películas de Gregg Araki (I want your sex) o David Lowery (Mother Mary). Sin embargo, no todo el mundo sabe que, como dice su canción con Lorde, detrás del icono hay una chica joven de Essex. Una chica de Essex muy cinéfila.

La cantante y actriz británica siempre ha sido una gran devota del séptimo arte más allá de la música, peor no ha sido hasta hace unos meses que ha empezado a mostrarlo. Lo hizo especialmente evidente cuando se abrió un perfil en Letterboxd, una red social destinada a cinéfilos en la que uno puede registrar las películas que ve y compartir sus impresiones con amigos, cuando no hacer infinidad de listas. Una web en la que tienen perfil desde directores como Martin Scorsese y el reciente ganador del Oscar Sean Baker a estrellas y personalidades más allá del mundo del cine. Y Charli XCX es una de ellas.

“Si me seguís en Letterboxd quizá ya sabéis que estoy revisionado todas las películas de Destino Final, en preparación para ver Destino final: lazos de sangre, que la estoy deseando ver. Y la razón por la que amo estas películas es porque realmente solo van de gente atractiva muriendo“, comenzaba diciendo en un vídeo publicado en su TikTok la autora de Brat. “No hay ningún tipo de trasfondo moral, simplemente son atractivos, están malditos y merecen morir“, resumía la británica hablando de la saga de terror que acaba de estrenar efectivamente su última entrega, la que es ya la sexta de la saga que arrancó en el año 2000 y no tardó en convertirse en una de las franquicias de terror más exitosas del nuevo siglo.

“Estaba pensando si no debería haber una versión con ”it-girls“, enunciaba la cantante, refiriéndose al tipo de chicas atractivas e influyentes de la que se considera parte junto a otras artistas y amigas, que no dudaba en mencionar en el vídeo. ”Podrían estar Rachel Sennott,Alex Consani,Gabbriette, Romy Mars (la hija de Sofia Coppola) Quenlin Blackwell, Devon Lee Carlson y yo misma“, sugiere Charli, haciendo lluvia de ideas y pensando en meter a las llamadas scream queen del cine de terror, como Jenna Ortega o la mítica Sissy Spacek de Carrie. Todo ello dirigido por algún gran director de terror, como Ti West o Robert Rodriguez: “No sé, creo que es una gran idea y tampoco tendría que cambiar mucho la fórmula de la saga, seguiría siendo gente atractiva muriendo de la forma más horrorosa posible pero con unos diálogos increíbles”, sentenciaba la artista.

Imagen de 'Destino final 3'

Una saga en constante evolución

Lo cierto es que el input de Charli no podría llegar en mejor momento, viendo que a la saga le está yendo tan bien en taquilla con su nueva entrega. Destino final: lazos de sangre ha sido un gran regreso al mortífero universo tantos años después de una última entrega que parecía haber dejado con ganas de más, y que ahora demuestra que tiene mucho camino por recorrer. En la nueva película se explora de hecho el origen de la maldición de cada uno de los jóvenes que han muerto a lo largo de la saga, y se estudia la posibilidad de que realmente se pueda evadir la muerte.

Mientras Lazos de sangre disfruta de su éxito en taquilla, la propuesta de Charli podría no caer en saco roto. Después de todo, cuando algo funciona siempre hay ganas de continuarlo y en el caso de Destino final no sería diferente. Por si acaso, la actriz y buena amiga de Charli Rachel Sennott ya ha confirmado que se apuntaría sin dudarlo en caso de que el proyecto saliese adelante. Van a necesitarla a ella y a muchas más.