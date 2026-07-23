España Cultura

De dirigir una orquesta en la Ucrania invadida a escribir una novela sobre la trata de personas: “El arte debe servir para algo más que para el reconocimiento”

Jakob Viñas debuta como novelista en ‘Diosas y Demonios’, una fantasía alegórica que, a través del amor, el erotismo y el suspense, reflexiona sobre algunos de los principales problemas del mundo contemporáneo

Guardar
Jakob Viñas, autor de 'Diosas y Demonios'.
Jakob Viñas, autor de 'Diosas y Demonios'. (Samarkanda)

Pocas personas tienen en España el perfil de Jakob Viñas (Barcelona, 1962). Formado en Alemania como violonchelista, decidió en el país germano que lo suyo era también dirigir orquestas. Así lo hizo, en Alemania y también en Austria, o en España, donde dirigió a la Orquesta Sinfónica de Córdoba y al ensemble Música Illustrata de Madrid. Mientras, inició una carrera como investigador independiente de conceptos como el humanismo científico, una corriente que busca aunar el conocimiento de la ciencia con el espíritu humanista para acabar con las desigualdades de la sociedad, y la democracia inclusiva, una sociedad sin fronteras que entienda los problemas de una manera global.

Es de suponer que fueron esas mismas inquietudes las que, en octubre de 2022, lo llevaron junto a varios compañeros hasta la Ucrania recién invadida por la Rusia de Putin, para que una orquesta volviera a sonar en el país por primera vez tras los ataques. “Fue para un concierto benéfico. Allí los músicos lo estaban pasando mal y llevaban varios meses sin sueldos”, recuerda. En redes sociales, se pueden ver vídeos de cómo las alarmas antiaéreas interrumpían los ensayos. Una experiencia que, más allá de lo que pudiera ver o escuchar, le brindó una valiosa lección: “El arte debe servir para algo más que para el aplauso o el reconocimiento”.

PUBLICIDAD

Es con ese espíritu que, ahora, el músico e investigador publica Diosas y demonios (Samarcanda), una novela que, bajo capas de romance épico, de suspense, erotismo y fantasía, encierra una crítica a la trata de personas. “Si decimos que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay cincuenta millones de víctimas de la trata de personas, es algo imposible de imaginar. Son demasiadas, incluso si fueran solo mil. La ficción te da la posibilidad de personalizarlo”. Viñas afirma que en su libro busca que el lector se dé cuenta, en cierto momento, de que a pesar de leer sobre un mundo ficticio, es sobre él mismo y sobre el mundo de lo que habla la historia que ha escrito.

Jakob Viñas, autor de 'Diosas y Demonios'.
Jakob Viñas, autor de 'Diosas y Demonios'. (Imagen cedida)

Los millones de la trata en España y América Latina

La esclavitud no es algo del pasado. Las Naciones Unidas informan de que todavía hoy hay gente que, por amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, se ve privada de su libertad. República Centroafricana, Sudán del Sur y Afganistán parecen los países más vulnerables, pero ninguno se libra: en España, según el grupo internacional de derechos humanos Walk Free, hay más de 108.000 personas en esta situación. Esta organización eleva la cifra a 189.000 en Argentina, 234.000 en Perú, 270.000 en Venezuela, 397.000 en Colombia, 850.000 en México.

PUBLICIDAD

Una parte importante de esas cifras se relaciona con otro ámbito: el de la prostitución. La novela de Jakob Viñas nos recuerda que existen lugares como Daulatdia, el burdel más grande del mundo, donde 1.500 mujeres trabajan para satisfacer a varios miles de clientes cada día, apenas a 100 kilómetros de la capital de Bangladés. “Mi novela está inspirada en ese lugar”, explica el músico y escritor, que afirma que al descubrir este lugar se quedó impactado “por las cifras, por la antigüedad (comenzó a operar informalmente durante la época colonial británica) y por lo que ocurría dentro... Hasta salía en Google Maps”.

Al principio de Diosas y demonios se advierte: “Todo parecido con la realidad no es pura coincidencia”. Detrás del destino de Malakai y Lysandra y de los tres reinos que dividen su mundo, se revela el principal problema del mundo en el que vivimos: los mayores horrores están perpetrados por el ánimo de lucro. “Cuando hablamos de esclavitud, de esclavos de verdad, hay alguien que se está ganando mucho dinero porque, si no lo hace uno, lo hará otro. La trata es una industria que genera 236.000 millones de dólares”, denuncia Viñas. “Sin auditar”.

Prostitutas de Bangladés permanecen sentadas con el rostro cubierto por la ropa durante una manifestación
Prostitutas de Bangladés permanecen sentadas con el rostro cubierto por la ropa durante una manifestación. (Reuters)

De la música de Lviv a la del libro

Para el director de orquesta, hay muchos elementos de su viaje a Ucrania que se han colado en la novela, aunque no de un modo explícito. “La impotencia del sistema para impedir que ocurran temas de gran crueldad” es una de ellas. “Cuando ves en persona un sitio lleno de ruinas que huele a pólvora, es algo que no puedes ni imaginar”, rememora. “Es fuerte ver lo rápido que se destruye todo frente a lo difícil que es construir. Y siempre, al final, ves que lo único de lo que estamos hablando es de poder, de las ansias de poder”.

Con todo, al no estar en el frente, y pese a las alarmas y los bombardeos, el autor comprobó que ciudades ucranianas como Lviv (Leópolis) parecían “normales” hasta que tocaba esconderse en algún refugio. También esa vida, infiltrada en los resquicios del horror, asoma en el libro. “El arte debe servir para ayudar, para dar esperanza o, al menos, para lanzar una crítica”, sentencia Viñas, quien decidió construir su obra no solo a partir de las palabras, sino también a partir de la música que siempre le había acompañado. Y es que Diosas y demonios es una novela que incorpora una banda sonora compuesta por él mismo.

“Está demostrado que la música crea circuitos neuronales mucho más potentes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, conozco a muy poca gente que se sepa de memoria un pequeño capítulo de un libro palabra por palabra, pero casi todos mis amigos se saben alguna canción exactamente, y no solo la letra, también pueden entonarla”, afirma. “La música tiene este factor, una base emocional que lo aglutina todo, por eso quise construir una música que funcionara de ambiente emocional para poder leer mientras tanto”.

Ensayo de la orquesta dirigida por Jakob Viñas en Ucrania interrumpido por una alarma antiaérea. (YouTube / @jakobviñas)

“Si no somos capaces de cambiar de idea, ¿qué vamos a poder cambiar?“

Ya sea con sus melodías, con sus ideas o con sus palabras, Jakob Viñas tiene un único objetivo: empezar a cambiar las cosas. “Me gustaría que, después de leer el libro, los lectores no dieran las cosas por sentadas”, desea el autor, que habla de cómo el mundo que refleja Diosas y demonios es un testimonio del “fracaso social” que implican los temas que denuncia.

Ese fracaso pervive en temas como el erotismo, el amor o la sexualidad, temas centrales en la novela como lo son, también, en la vida pública y privada de la gente. “Necesitamos una revolución de pensamiento, y una revolución de conocer cuáles son nuestras necesidades reales, porque en nuestra sociedad, un gran número de servicios y productos giran en torno a sentir que merecemos ser amados”.

Cubierta de 'Diosas y demonios', de Jakob Viñas
Cubierta de 'Diosas y demonios', de Jakob Viñas. (Samarcanda)

Para el músico y escritor, toda revolución empieza por el conocimiento, por la educación, por reconocer lo que debemos mejorar. “Si no somos capaces de cambiar de idea, ¿qué vamos a poder cambiar?“, pregunta. ”Creo que hay una solución pacífica para resolver las cosas cuando hay un conocimiento y este se difunde permitiendo que surjan discrepancias. Debe haber un punto donde podamos empezar a hablar, porque el problema es cuando no hay diálogo. Entonces, lo único que se nos ocurre es coger las pistolas y darnos un batacazo".

Temas Relacionados

UcraniaTrata De PersonasLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

Después de dar vida al pirata Barbanegra en una adaptación de ‘Peter Pan’, el actor australiano encarnará a uno de los grandes corsarios de la historia de la literatura

Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

Christopher Nolan y Homero, frente a frente: las principales similitudes y diferencias de ‘La Odisea’ con la obra original

De los episodios omitidos a las leves diferencias en algunos personajes, esta es la comparación de la película con el épico poema

Christopher Nolan y Homero, frente a frente: las principales similitudes y diferencias de ‘La Odisea’ con la obra original

Álex Sie, el especialista español que ha trabajado con Matt Damon en ‘La Odisea’: “Fue una experiencia brutal. No sé si lo terminaré de asimilar”

El actor y especialista nacido en Chicago habla con ‘Infobae’ sobre participar en la película del año que dirige Christopher Nolan

Álex Sie, el especialista español que ha trabajado con Matt Damon en ‘La Odisea’: “Fue una experiencia brutal. No sé si lo terminaré de asimilar”

Si te gustó ‘Fleabag’, no puedes perderte la serie que conquistó a su autora y que tiene una puntuación casi perfecta: “Divertidísima, obscena y muy satisfactoria”

Con motivo del décimo aniversario de ‘Fleabag’ invitamos a redescubrir la comedia británica que Phoebe Waller-Bridge ha recomendado y que acumula un 98% de críticas positivas

Si te gustó ‘Fleabag’, no puedes perderte la serie que conquistó a su autora y que tiene una puntuación casi perfecta: “Divertidísima, obscena y muy satisfactoria”

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”

El campeón del mundo ha respondido al emotivo mensaje que le dedicó el rapero zaragozano tras escuchar ‘Cantando’ en Cibeles

La razón por la que Borja Iglesias eligió una canción de Violadores del Verso para celebrar el Mundial: “Me ayudaste con tu música en los momentos más oscuros de mi vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de Santos Cerdán y de su entorno familiar para seguir el rastro de los fondos presuntamente procedentes de Servinabar

La ley de amnistía alcanza a los cinco síndicos del 1-O: un juzgado de Barcelona archiva la causa tras más de dos años de bloqueo judicial

Accidente laboral en Renfe: muere un trabajador de una empresa contratista y otros dos resultan heridos en la base de mantenimiento de Villaverde (Madrid)

ECONOMÍA

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

El Banco de España establece que el banco que más beneficios tiene es también el que más ignora las reclamaciones favorables a clientes

El precio de la luz por la noche supera ya al del mediodía en plena ola de calor: la madrugada es un 30,6% más cara que la media del año

Pablo Borraz, arquitecto: “El 30% de lo que gastas en tu casa no es para tu casa”

Tener a tus compañeros de trabajo en redes sociales, sí o no: un experto en recursos humanos lo explica

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida