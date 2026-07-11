Netflix pretende adquirir Letterboxd, la popular red social de cine en la que participan Martin Scorsese o Charli XCX: “Es una amenaza para las compañías tecnológicas”

Imagen de la interfaz de Letterboxd.

Netflix ha iniciado conversaciones para adquirir Letterboxd, la red social de películas que ha captado la atención de millones de usuarios, entre los que destacan figuras como Martin Scorsese y la cantante Charli XCX. Según un informe de Puck, el proceso de venta se encuentra en etapas preliminares y también involucra a otros grandes actores de la industria del entretenimiento.

La plataforma, fundada en 2011 y basada en Auckland, Nueva Zelanda, ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. De acuerdo con datos de junio de 2026, Letterboxd supera los 30 millones de miembros a nivel global, tras sumar 10 millones solamente en el último año. Este incremento consolida su posición como uno de los espacios digitales más influyentes para la discusión y reseña de películas, tanto entre cinéfilos anónimos como entre personalidades reconocidas.

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La venta de Letterboxd está siendo gestionada por la firma LionTree, que actúa como banco de inversión y banca mercantil en la operación. Actualmente, la empresa canadiense Tiny controla el 60% de las acciones tras una adquisición en 2023 valorada entre $50 millones y $60 millones de dólares estadounidenses. El 40% restante se mantiene en manos de los fundadores, Matthew Buchanan y Karl von Randow. El proceso de venta responde al interés de varias corporaciones por posicionarse en el segmento de redes sociales especializadas en cine. La reciente incursión de Letterboxd en el alquiler de videos en línea agrega un incentivo adicional para posibles compradores que buscan diversificar su oferta digital. Un portavoz de Letterboxd expresó: “A medida que Letterboxd ha crecido, es natural que exista interés en lo que hacemos a continuación. No hay nada específico para compartir en este momento. Cualquier decisión sobre el futuro de Letterboxd involucraría a los fundadores”.

Una mano sostiene un smartphone mostrando el logo de la aplicación Letterboxd en su pantalla, destacando la presencia digital de la popular red social para amantes del cine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Letterboxd ha destacado no solo por su base de usuarios anónimos, sino por la participación de figuras reconocidas internacionalmente. Entre ellas, Martin Scorsese, director de cine ganador del Óscar, es uno de los usuarios más seguidos y activos en la plataforma. También la cantante y compositora Charli XCX ha utilizado Letterboxd para compartir sus opiniones sobre películas y recomendar títulos a sus seguidores. La presencia de estos y otros famosos ha contribuido al atractivo cultural de la plataforma. Además de Scorsese y Charli XCX, la red social cuenta con listas públicas y reseñas de cineastas, actores y músicos que encuentran en Letterboxd un espacio para dialogar directamente con la comunidad global de amantes del cine. Este fenómeno ha convertido a Letterboxd en un referente no solo para el público general, sino también para la industria, que sigue de cerca las tendencias y preferencias de sus usuarios más influyentes.

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Preocupación por la independencia

El posible desembarco de grandes empresas tecnológicas o estudios de cine en Letterboxd ha generado descontento y preocupación entre muchos de sus usuarios habituales. En foros y redes sociales, varios usuarios expresaron su inquietud ante la posibilidad de perder un espacio considerado único y auténtico. Un usuario señaló: “Letterboxd funciona exactamente como debería y ofrece a sus usuarios la experiencia concreta que desean, lo cual es totalmente contrario a todo aquello en lo que creen las empresas tecnológicas”. Otro, en tono más personal, escribió: “Letterboxd es, sin duda, uno de los últimos foros web de calidad que nos quedan y una de las mejores formas de redescubrir el cine; dejadme en paz a mí y a mi diario cinematográfico, dejad en paz a Letterboxd”.

La preocupación por la neutralidad de la plataforma es recurrente. Un cinéfilo opinó: “Lo siento, pero ningún estudio debería comprar Letterboxd. Tiene que seguir siendo una plataforma neutral en la que podamos puntuar y reseñar películas con total libertad. No quiero parecer dramático, pero si alguno de estos estudios la compra, seguro que será un desastre. No es el fin del mundo, ¡pero es imposible que eso no afecte a la plataforma de una forma u otra!”.

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Letterboxd lanzará su propio servicio de streaming a demanda

Una red social cada vez más grande

Aunque Netflix es el nombre más resonante en las negociaciones, el informe cita que otras empresas también han mostrado interés en adquirir Letterboxd. Entre ellas figuran Sony Pictures Entertainment, el grupo resultante de la fusión de Paramount y Skydance, el fondo de inversión RedBird Capital Partners, el gigante de capital privado TPG, y el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, a través de su firma de capital de riesgo Seven Seven Six. Este abanico de interesados revela la importancia estratégica que plataformas como Letterboxd han adquirido en el ecosistema digital del cine y el entretenimiento. No es la primera vez que grandes conglomerados buscan integrar servicios de reseñas y comunidades de usuarios a sus operaciones, como ocurrió en el pasado con Rotten Tomatoes (parte de NBCUniversal) o IMDb (propiedad de Amazon).

El auge de Letterboxd se aceleró durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de personas recurrieron a la plataforma para descubrir películas, escribir reseñas y organizar su consumo audiovisual. En 2026, el sitio presenta una comunidad activa que intercambia recomendaciones y listas temáticas, generando datos de valor para estudios y distribuidoras. El proceso de venta manejado por LionTree ha “flotado” una valoración cercana a los $250 millones de dólares, según el reporte de Puck. Esta cifra refleja tanto el crecimiento sostenido de la base de usuarios como el potencial de expansión en nuevas áreas del entretenimiento digital.

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La operación plantea interrogantes sobre el futuro de la neutralidad de la plataforma en caso de ser adquirida por un estudio mayor, dado el precedente de otros sitios de reseñas bajo control de empresas con intereses directos en la industria. Mientras tanto, la expectativa en la comunidad de usuarios y la industria es elevada, a la espera de definiciones concretas sobre el destino de la red social donde conviven tanto aficionados como nombres consagrados del cine.