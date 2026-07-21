La autora de ‘El cuento de la criada’ reimagina ‘La Odisea’: así es la novela de menos de 200 páginas que replantea la historia de Penélope

Anne Hathaway como Penélope en 'La Odisea', de Christopher Nolan. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Cuando Homero, el poeta griego al que tradicionalmente se atribuyen La Ilíada y La Odisea, compuso ambos poemas hace cerca de 2.800 años, Penélope quedó atrapada en el papel de la esposa perfecta tras estar durante 20 años esperando a que Odiseo (o Ulises, según la versión) vuelva de la guerra de Troya. “Y a pesar de que conocemos su historia, somos completamente capaces de dar por sentado absolutamente todo lo que hace. Y es que las personas que mueven los hilos en la trama de La Odisea no son otras que todas las mujeres”, define autora Lidia G. Merenciano, colaboradora de National Geographic

Casi tres milenios después, la imagen de Penélope continúa escribiéndose. Christopher Nolan ya ha otorgado una nueva dimensión al personaje en su adaptación cinematográfica, interpretada por Anne Hathaway, presentándola como una mujer con un papel mucho más activo y una personalidad muy marcada. Pero mucho antes de que el cineasta británico revisara el poema homérico, Margaret Atwood ya había imaginado cómo sería escuchar la historia desde la voz de la propia Penélope.

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"Penélope y las doce criadas" -

La autora canadiense, ganadora del Premio Booker en dos ocasiones y conocida mundialmente por El cuento de la criada, publicó Penélope y las doce criadas, una breve novela de menos de 200 páginas donde da una vuelta de tuerca al mito clásico. En lugar de seguir las aventuras de Odiseo, Atwood regresa a Ítaca para reconstruir los acontecimientos desde la perspectiva de la mujer que permaneció dos décadas esperando junto con sus criadas, que fueron asesinadas a manos de Telémaco, hijo de Penélope y Odiseo, tras acostarse con los pretendientes. Pero en esta ocasión, Atwood recapitula la vida de Penélope desde el Hades, el mundo de los muertos, y en el siglo XXI.

“Me he decantado por dejar que fueran Penélope y las doce criadas ahorcadas quienes contaran la historia. Las criadas forman un coro que canta y recita y que se centra en dos preguntas que cualquier lector se plantearía tras una lectura mínimamente atenta de la Odisea: ¿cuál fue la causa del ahorcamiento de las criadas? Y, ¿qué se traía entre manos Penélope? La historia como se cuenta en la Odisea no se sostiene: hay demasiadas incongruencias. Siempre me han intrigado esas criadas ahorcadas”, reconoció la autora canadiense para Página 12.

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La otra cara del mito

Publicada en Canadá en 2005,dentro de la colección internacional The Myths, dedicada a reinterpretar los grandes mitos clásicos por autores contemporáneos, la obra combina referencias a la tragedia griega, humor, poesía y crítica social en una narración que, de leerse la edición de Salamandra Narrativa -con traducción de Gemma Rovira Ortega-, alcanza un total de 176 páginas.

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Su reinterpretación fue recibida con entusiasmo por la crítica. La historiadora Mary Beard escribió en The Guardian que Atwood “toma partido por Penélope con un brío arrollador y explora con ímpetu la verdadera naturaleza del mito”. The Sunday Times la definió como “un libro tan poderoso como una maldición”; The New York Times la calificó de “una obra fabulosa” y “decididamente irreverente”, mientras que The Observer destacó su “mezcla fascinante de estilo clásico y contemporáneo”. The Spectator, por su parte, resumió el espíritu de la novela con una frase: “Penélope es una perfecta heroína de Atwood”. Para quienes salgan del cine con ganas de seguir explorando el universo de La Odisea, la novela de Atwood ofrece un complemento perfecto.

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