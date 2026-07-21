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La reflexión de Chuck Palahniuk, escritor de ‘El club de la lucha’, sobre el consumismo: “Solo después de haberlo perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa”

La novela, publicada en 1996 y adaptada por David Fincher tres años después, pasó de vender apenas 5.000 ejemplares a convertirse en un fenómeno internacional

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Imagen de 'El club de la lucha', de David Fincher.
Imagen de 'El club de la lucha', de David Fincher.

Cuando David Fincher estrenó El club de la lucha en el festival de Venecia en 1999, la cinta pasó con más pena que gloria entre los críticos. Tachada de “basura neonazi”, “una rapsodia fascista” y “una estupidez rotunda y grosera”, la cinta se convirtió en “la película de cabecera para posadolescentes blancos sin novia”, que ni siquiera la presencia de Brad Pitt hacía llegar a la salas al público femenino.

Casi tres décadas después, la historia de un empleado de una aseguradora (Edward Norton) que encuentra en el carismático Tyler Durden (Brad Pitt) una vía de escape a través de un club de lucha clandestino se ha convertido en una obra de culto. El club de la lucha figura hoy entre las películas más influyentes de su generación y la novela de Chuck Palahniuk ha dejado algunas de las frases más recordadas de la cultura popular, entre ellas: “Solo después de haberlo perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa”.

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Tres años antes de que la adaptación cinematográfica dividiera a crítica y público, Chuck Palahniuk había publicado la novela en la que se basa la película. Escrita a partir de un relato de apenas una treintena de páginas, la obra nació como una sátira sobre el consumismo, la masculinidad tóxica y el vacío existencial de la sociedad contemporánea después de que el autor se viera envuelto en una pelea durante un fin de semana de acampada en Oregón. Al regresar al trabajo con el rostro lleno de moratones, comprobó que ninguno de sus compañeros le preguntó qué le había ocurrido.

El origen de una obra de culto

En una entrevista concedida hace unos días a La Nueva España durante su paso por Avilés en el marco del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de terror y de ciencia ficción, el escritor recordó que nunca imaginó el impacto que tendría la novela. “Lo escribí como una broma, lo escribí en un momento en que pensaba que nunca iba a ser publicado. Lo escribí pensando que sería un libro que nadie querría publicar, pero que, a su vez, nadie olvidaría”, afirmó.

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El club de la pelea
El club de la pelea

La realidad terminó superando cualquier expectativa. El club de la lucha se convirtió en un fenómeno internacional y dio lugar a uno de los personajes más icónicos de la ficción contemporánea, Tyler Durden. Incluso el propio Palahniuk reconoce que durante años muchos lectores le preguntaban dónde podían encontrar un auténtico club de la lucha o cómo podían acceder a uno de ellos. “Nunca pensé que pudiera darse, pero me imagino que si hubo gente que montaba distintos clubes de la lucha sería por alguna necesidad de validación”.

Tras El club de la lucha, Palahniuk consolidó una carrera marcada por novelas como Superviviente, Nana o Maldita, todas ellas caracterizadas por su humor negro, la provocación y la crítica social. Sin embargo, ninguna ha logrado eclipsar el fenómeno de la obra que lo dio a conocer y que treinta años después de su publicación, continúa siendo el gran referente de su trayectoria literaria.

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