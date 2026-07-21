Las partes de ‘La Odisea’ que los historiadores sitúan en España: Homero convirtió la península ibérica en el fin del mundo al que llega Ulises

Mosaico romano de 'La Odisea' en el siglo III.

La tradición clásica nos ha legado una serie de obras que, miles de años después de la caída de la civilización griega y el Imperio romano, siguen siendo leídas y reinterpretadas a día de hoy. El ejemplo más claro es la Odisea, que con su nueva versión de la mano de Christopher Nolan ha reavivado el interés por uno de los relatos de aventuras más antiguos de los que tenemos registro, donde, además de un evidente componente fantástico, hay también muchos elementos extraídos de la realidad.

En la Odisea seguimos el viaje de regreso de Ulises (u Odiseo) a Ítaca tras vencer en la guerra de Troya. Por el camino, sobrevive a cíclopes, sirenas, hechiceras y catástrofes naturales provocadas por los dioses a los que ha enfadado. Los historiadores han fijado la distancia en línea recta desde las ruinas de Troya (Turquía) a Ítaca en unos 953 kilómetros. En cambio, la distancia que Ulises atravesó para regresar a su casa fue de unos 5.000 kilómetros, más o menos la distancia que existe entre Madrid y Boston (Estados Unidos).

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Ahora bien, esta distancia podría ampliarse si atendemos a lo que el historiador griego Estrabón concluyó cuando trató de recomponer el viaje del héroe de Homero. Este pensador, nacido en el siglo I a. C. en el norte de la actual Turquía, recopiló crónicas de autores previos como Posidonio, Artemidoro y Asclepiades de Mirlea, donde encuentra varios textos que conectan la geografía física del Mediterráneo con el viaje de Ulises. En esta reconstrucción, presente sobre todo en el libro tercero de su Geografía, la península ibérica cobra un papel fundamental.

Tráiler oficial de ‘La Odisea’: la nueva epopeya de Matt Damon y Christopher Nolan.

Ulises fundó una ciudad en Andalucía

Al describir la franja costera del sur peninsular (cerca de la actual provincia de Almería y Granada, en las inmediaciones de la antigua Abdera), Estrabón recoge el testimonio de Asclepiades de Mirlea sobre los vestigios materiales que los lugareños atribuían al héroe: “Encima de esta región, en la sierra, se enseña Odiseya (también llamada Odysseia) y el santuario de Atenas en ella, como han dicho Posidonio, Artemidoro y Asclepiades de Mirlea, que era profesor de gramática en Turdetania y publicó una descripción de la gente que vivía allí“. De este modo, Asclepiades habría encontrado una ciudad con el nombre del héroe, con un santuario en el que también encontrarían ”reliquias de los viajes de Ulises".

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En otro pasaje clave del mismo Libro III, mientras analiza la fertilidad y la estructura de la región de Turdetania (el corazón de la antigua Tartesos, ubicada en en sur de la península ibérica), Estrabón reflexiona sobre cómo los periplos reales de los navegantes griegos en el Atlántico y el Mediterráneo occidental alimentaron los poemas de Homero y su visión del Tártaro, el abismo del inframundo: “Me parece que la expedición de Odiseo, que llegó hasta estos parajes y fue conocida por Homero, le dio un pretexto para, a partir de lo ocurrido, transformar tanto la Odisea como la Ilíada en poesía y en la fabulación habitual de los poetas".

Posible ruta de Odiseo hasta Ítaca tras la guerra de Troya. (Wikipedia)

En el Canto XI de la Odisea, vemos cómo, para llegar a la entrada del Hades, Odiseo debe navegar hasta los “confines del profundo océano”. Para Estrabón, ese lugar se situaba en el océano Atlántico, justo al traspasar las Columnas de Hércules (el estrecho de Gibraltar). En la mentalidad griega arcaica y en la exégesis de Estrabón, este confín occidental era el marco geográfico real donde transcurrían los episodios más oscuros y míticos de la Odisea: el viaje al reino de los muertos, el país de los Cimerios (sumido en sombras) y los Campos Elíseos, lugares que también tienen un gran protagonismo en la obra de Homero.

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