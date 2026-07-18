La verdadera historia de Penélope: cómo su astucia la convirtió en una de las figuras más importantes de “La Odisea”

Penélope en La Odisea supera la imagen de la esposa que espera y actúa durante los 20 años de ausencia de Odiseo

Penélope en La Odisea desborda la imagen de la esposa inmóvil y sumisa: actúa, observa, calcula y encuentra formas discretas de influir en su destino durante los 20 años de ausencia de Odiseo; un artículo de National Geographic propone así una relectura del personaje, reducido por la historia al modelo de mujer paciente y fiel.

La autora Lidia G. Merenciano, colaboradora de National Geographic, sostiene que La Odisea está contada “casi enteramente desde el punto de vista femenino”, aunque el personaje “más olvidado de todos es una mujer”. A partir de esa idea, sitúa a Penélope no como una presencia pasiva, sino como una de las figuras que sostienen el avance del relato.

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El texto recuerda que muchos análisis se concentran en Atenea, Circe o Calipso, mientras dejan en segundo plano a la esposa del héroe. También señala que, sin las mujeres de la obra, la trama no avanzaría y el héroe no llegaría a ninguna parte.

La Odisea, según Merenciano, está contada casi por completo desde un punto de vista femenino y relega a Penélope a un lugar olvidado (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Merenciano propone releer a Penélope no como modelo de esposa paciente y fiel, sino como el reflejo intelectual de Odiseo, a quien Homero presenta como el más inteligente de sus héroes.

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Ese paralelismo, según National Geographic, se aprecia en la manera en que ambos recurren a la astucia para salir de situaciones difíciles. Si Odiseo la emplea frente a los cíclopes, Penélope la pone en práctica con el telar, en una estratagema que el artículo atribuye a su ingenio y no al azar.

La maniobra funcionó, explica el texto, porque Penélope eligió una tarea que ningún hombre se atrevería a cuestionar: tejer. Esa labor pertenecía al ámbito femenino y esa barrera social hizo posible que su engaño pasara sin sospechas durante largo tiempo.

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El origen de Penélope en la lectura del artículo

Penélope aparece como el reflejo intelectual de Odiseo, porque ambos recurren a la astucia para enfrentar situaciones difíciles

National Geographic añade otro elemento a esa lectura: Penélope no nació en Ítaca, sino que “es una princesa espartana”. El artículo también la presenta como prima de Helena, figura central de la guerra de Troya.

Desde esa perspectiva, su historia adquiere un peso del que suele concedérsele. Cuando Odiseo regresó a su patria, añade National Geographic, todavía tenía una patria a la que volver, y esa permanencia también remite a la figura de Penélope.

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La posición de Penélope dentro de la narrativa no solo la define como un personaje secundario, sino como un pilar sobre el que se sostiene el equilibrio de Ítaca. Su capacidad para administrar el reino y sostener la estabilidad social durante dos décadas de incertidumbre muestra habilidades de liderazgo.

National Geographic señala que Penélope no nació en Ítaca, sino que era una princesa espartana y prima de Helena

Además, su relación con los pretendientes ilustra su capacidad para moverse entre las expectativas ajenas y sus propios intereses, empleando la diplomacia y el autocontrol como herramientas de supervivencia.

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La caracterización de Penélope admite nuevas interpretaciones cuando se examina su papel en la estructura interna de la epopeya. Su presencia constante en el palacio no corresponde solo a una espera pasiva, sino que representa una vigilancia activa sobre el orden y la estabilidad de Ítaca.

Penélope ejerce autoridad en un entorno donde la ausencia masculina suele interpretarse como vacío de poder, y lo hace sin recurrir a la confrontación directa, sino mediante estrategias que refuerzan su posición ante los pretendientes y los servidores del palacio.

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La relación de Penélope con los pretendientes muestra su autoridad, su diplomacia y su defensa de la legitimidad de Telémaco en Ítaca

Su inteligencia se manifiesta en la capacidad de leer el comportamiento ajeno y anticipar los movimientos de quienes la rodean. Penélope reconoce el peligro de aceptar a cualquier pretendiente, ya que una decisión precipitada podría desencadenar el caos en Ítaca o poner en riesgo la legitimidad de su hijo, Telémaco.

El manejo de esa tensión, sumado a su habilidad para mantener la cohesión familiar y política, revela una comprensión profunda del contexto social y de las expectativas impuestas a su género.

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La lectura contemporánea permite situar a Penélope como una figura de resistencia, capaz de negociar con las normas e instalarse en el relato como un personaje complejo, cuyas acciones tienen efectos duraderos en la narrativa y en la memoria cultural de Occidente.