Dónde ver ‘Informe Robinson: Cuando fuimos campeones’, el documental que vio Pedro Porro y puede dar suerte a España de cara a la final del Mundial

Pedro Porro admitió haberse visto este documental antes de encarar las semis del Mundial

Había marcado el gol definitivo, el que dejaba la eliminatoria sentenciada. Una internada por su banda derecha, una aparentemente simple pero en realidad complejísima pared con Dani Olmo, y un mano a mano frente a Mike Maignan con definición a la altura de pocos delanteros. El partido de Pedro Porro ayer con la Selección Española frente a Francia fue mayúsculo, perfecto, de esos que no se olvidan. Pero, al acabar el encuentro, reveló cuál había sido una de las claves de su gran actuación.

“Enhorabuena por la sensación de familia y equipo, por los valores que transmitís. Me siento un privilegiado porque seáis vosotros los que ahora nos representéis”, le decía el exguardameta y campeón del mundo en 2010 Pepe Reina al lateral extremeño en el pospartido de DAZN. “A intentar poner la guinda que queremos todos los españoles, pero estamos orgullosos pase lo que pase”, añadía el madrileño. “Yo creo que es la sensación de familia que dices, desde el principio hasta el final. Justo ayer para motivarme me puse el documental de Robinson de 2010, nada es casualidad”, confesaba Porro a Pepe Reina y Pablo Pinto.

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El documental al que hace referencia el jugador de la Selección Española no es otro que el que realizó el programa Informe Robinson, presentado por el fallecido Michael Robinson y el cual se centraba en historias peculiares del mundo del deporte. El episodio de aquel programa centrado en la aventura de España en el Mundial de Sudáfrica es probablemente uno de los más recordados, y no en vano ha servido de inspiración a un jugador que ahora mismo está viviendo lo mismo que vivieron Andrés Iniesta, Fernando Torres, Iker Casillas, Sergio Ramos o Xavi Hernández: estar a las puertas de ganar un Mundial.

Imagen de 'informe Robinson: Cuando fuimos campeones'

Cuando fuimos campeones

En aquel Informe Robinson: Cuando fuimos campeones, el presentador Michael Robinson entrevistaba a buena parte de la plantilla que nos hizo campeones del mundo. Ellos mismos eran protagonistas de un documental en el que relataban partido a partido cómo fue la experiencia de jugar un Mundial y lo que es más importante, de ganarlo por primera vez en toda la historia de España. Para el recuerdo queda la parte final, narrando el gol de Iniesta a través de todos los jugadores y acompañado de la música de Danny Elfman, una canción originalmente compuesta para la banda sonora de Alicia en el país de las maravillas pero que ha terminado quedando en el imaginario colectivo de todo un país.

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“Sé que es muy difícil igualar lo que hicisteis vosotros pero vamos a intentarlo con garra, coraje y corazón”, concluía Pedro Porro antes de dedicarle también a su familia la victoria y en especial el gol que ha marcado. Un gol que, como el de Puyol frente a Alemania, ya vale todo una final del Mundial. Si cualquier español o futbolero quiere motivarse para esa final, que sepa que puede ver ese Informe Robinson en YouTube. La mayoría de episodios del programa pueden encontrarse en Movistar+ para cualquiera que sea suscriptor de la plataforma, pero afortunadamente ese episodio en concreto, el del Mundial 2010, se encuentra actualmente de forma abierta en la conocida plataforma de vídeos gratuita. Será un buen talismán de cara a la final que habrá el domingo.