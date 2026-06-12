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Shinova desata una tormenta en las Noches del Botánico de Madrid: cuatro nuevas canciones y un cuarteto de cuerda para sonar como nunca

La banda presentó EP y recorrió buena parte de sus canciones más recordadas en cerca de dos horas de concierto

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Shinova, este jueves en las Noches del Botánico en Madrid. (Infobae)
Shinova, este jueves en las Noches del Botánico en Madrid. (Infobae)

Shinova ofreció este jueves un vibrante concierto en las Noches del Botánico, donde presentó ‘La tormenta perfecta’, pero también lo que desata en el resto de su trabajo, lo que fue toda una sorpresa hasta para quienes llevan años siguéndoles la pista. Se trata de un EP de cuatro temas publicado en mayo y concebido para escucharse como una sola pieza. Dicho de otra forma, cuatro capítulos de una misma historia, probablemente de amor, pero circular y en el aire (“cuántos vivieron / a la sombra de cada palabra / que nunca dijeron”). Para llevarlo a un escenario, la banda ha sumado a un cuarteto de cuerda presente las dos horas de recital, para todo el repertorio, dándole una nueva energía.

Gabriel de la Rosa, Daniel del Valle, Erlantz Prieto y Joshua Froufe abrieron la noche con Si no es contigo (“deja el fuego encendido / que está calando el frío / en las personas buenas / que conocimos”). Y con ellos, el cuarteto. Y una tras otra, las canciones que les han llevado a los principales recintos y festivales en España y abierto puertas en América Latina, como El álbum o Los días que vendrán. Uno de los momentos de mayor comunión con quienes llenaron el Jardín Botánico de la Complutense se produjo con Volver (“será un espacio en el que el sueño / sea para siempre mientras dure”), que De la Rosa comenzó a capela. Hace apenas seis meses la celebró junto a Rozalén en el Movistar Arena.

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El antes WiZink, siempre Palacio de los Deportes, se viene usando de unos años hasta aquí como unidad de medida del éxito para los artistas. Visto así, desde el frío de los números, Shinova metió en diciembre a 17.000 personas a sus pies y hasta donde les alcanzaba la vista, sold out. Fue el colofón de una gira de cerca de dos años, catapultados por La buena suerte y El presente, sus dos últimos discos. El mercado anima a no bajarse, a seguir subido a la inercia, pero ellos lo han hecho diferente, dándose el gusto de probar lo que les ha pedido el cuerpo: no macrofestivales, solo teatros y auditorios, y un nuevo sonido para este formato, también en las canciones que ya funcionaban, cortando esa red de seguridad.

El Botánico, como un guante

El resultado, anoche en Madrid, es que se lo pasan muy bien sobre el escenario. El cantante sigue siendo una poderosa presencia, pero gana el conjunto, con arreglos instrumentales muy interesantes. Sobre todo, la forma en que las cuerdas no acompañan, sino que se integran con guitarras, teclado, batería y voz. El cuarteto de cuerda también hace rock. El Botánico fue un guante para esa propuesta.

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En estas que, ya superado el ecuador, sonaron las cuatro de ‘La tormenta perfecta’, bien acogidas y coreadas pese a apenas tener unas semanas de vida. Y quedaban las últimas, ya pasada la hora y media de recital, no otras que Qué casualidad (que De la Rosa bajó a cantar entre el público) La sonrisa intacta, Mirlo blanco y Te debo una canción. La velada acabó con una sensación de alegría compartida. Dicen atravesar el mejor momento de su particular historia, no exenta de tormentas, ahora que han decidido ser más sobre el escenario y hacerlo para menos, siguiendo su propio camino, marcando una nueva inercia. “Sois lo más parecido que tenemos a una religión. Os queremos mucho”, se despidió el cantante.

Noches del Botánico
Cartel de las Noches del Botánico 2026.

La de Shinova era una fecha más de 54 este verano en Noches del Botánico, que cumple diez ediciones este 2026. Lleva en marcha desde el 3 de junio y llegará al 31 de julio con un cartel que explora los estilos y las edades. Por su escenario se espera a Van Morrison, Rick Astley, ZZ Top, Biffy Clyro, Belle & Sebastian, Garbage, Jean-Michel Jarre, Diana Krall, John Legend o Tom Jones, entre muchos otros. Eso por la parte internacional. Por la nacional, pasados Shinova o Rigoberta Bandini, que llenó tres fechas, quedan Love of Lesbian, Pablo López, M-Clan, Ginebras, León Benavente o Niña Pastori.

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