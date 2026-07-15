Cómo hacer helado de cereza y yogur: la receta casera perfecta para el verano

helado de cerezas y yogur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el verano, los helados son el alimento perfecto para refrescarse, pero ante los sabores típicos surge la necesidad de comer otros nuevos y qué mejor manera de hacerlo que de forma casera.

El helado de cerezas y yogur es uno de esos helados que conquista con su color, su aroma y ese toque ácido refrescante. Es una receta que transforma cualquier momento del verano y lo convierte en una experiencia ligera y sabrosa.

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Receta de helado de cerezas y yogur

Este helado casero se prepara triturando cerezas frescas y mezclando su pulpa con yogur natural y nata, logrando una textura cremosa y suave. Se elabora sin máquina, utilizando el congelador y removiendo la mezcla para evitar cristales de hielo. El resultado es un postre natural, con sabor auténtico a fruta y un toque ácido del yogur.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 30 minutos (incluye congelación).

Preparación activa: 30 minutos.

Congelado: 4 horas.

Ingredientes

400 g de cerezas frescas, deshuesadas

250 g de yogur natural (puede ser griego)

200 ml de nata para montar (35 % MG)

100 g de azúcar

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Cómo hacer helado de cerezas y yogur, paso a paso

Lava y deshuesa las cerezas. Reserva algunas para decorar si deseas.

Tritura las cerezas con el azúcar y el zumo de limón hasta obtener un puré.

Monta la nata bien fría hasta que esté firme.

Mezcla el puré de cerezas con el yogur y la vainilla. Incorpora la nata montada suavemente, con movimientos envolventes.

Vierte la mezcla en un recipiente apto para congelador.

Lleva al congelador. Remueve cada 30 minutos durante las primeras 2 horas para romper los cristales de hielo y conseguir un helado cremoso.

Deja congelar al menos 2 horas más antes de servir. Saca el helado 10 minutos antes de consumir para que sea fácil de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 bolas de helado (4 porciones generosas).

Un equipo de más de 100 pasteleros y voluntarios en Londres estableció un nuevo Récord Guinness al crear un tiramisú de 440,58 metros de longitud. El postre gigante, que incluyó un mensaje para los reyes Carlos III y Camila, superó con creces la marca anterior.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 185 kcal

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 21 g

Proteínas: 3,4 g

Azúcares: 19 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En el congelador, hasta 2 semanas en recipiente hermético. Para mejor textura, consumir en la primera semana.