Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Parque de energía eólica. EFE/Mario Arturo Martínez/Archivo

España quiere convertirse en uno de los grandes proveedores de energía limpia de Europa, pero se topa desde hace años con un obstáculo al otro lado de los Pirineos. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, acusó este miércoles a Francia de mantener un bloqueo sistemático a las nuevas interconexiones eléctricas con la Península Ibérica para proteger la competitividad de su industria nuclear frente al auge de las renovables españolas y portuguesas.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Corredor sostuvo que las reticencias francesas no solo perjudican a España y Portugal, sino que también dificultan la consolidación del mercado único de la electricidad que persigue la Unión Europea, según recoge Europa Press.

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La responsable de Redeia recordó que Bruselas fijó como objetivo que los Estados miembros alcanzaran una capacidad de interconexión equivalente al 10% de su potencia instalada en 2020 y del 15% en 2030. Sin embargo, la Península Ibérica continúa muy lejos de esos niveles.

Una “isla energética” dentro de Europa

“Estamos por debajo del 3% de interconexión con el continente. Dicho de otra forma, somos más isla que Irlanda en materia de interconexión eléctrica”, afirmó Corredor para ilustrar el aislamiento energético que, a su juicio, sigue padeciendo España y Portugal.

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La presidenta de Redeia explicó que esta situación responde a las “tradicionales reticencias” de Francia a ampliar las conexiones eléctricas transfronterizas, una postura que vinculó directamente al peso de la energía nuclear en el sistema energético francés.

Según Corredor, la Península Ibérica cuenta con una ventaja competitiva cada vez más evidente gracias al rápido desarrollo de las energías renovables. Las previsiones apuntan a que en 2030 alrededor del 81% de la generación eléctrica española procederá de fuentes renovables, una circunstancia que ya está permitiendo ofrecer precios más bajos que los registrados en buena parte del continente.

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“Los precios están bastante por debajo de la media europea y eso explica el creciente interés de la industria por instalarse aquí”, señaló. En su opinión, Francia intenta proteger su modelo energético frente a esa competencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Bruselas busca desbloquear nuevos proyectos

Corredor reveló que este mismo martes mantuvo una reunión en Bruselas con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, pocos días después del encuentro celebrado en París entre España, Francia, Portugal y la Comisión Europea.

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El objetivo de esos contactos es impulsar una nueva declaración política que permita desarrollar dos nuevas interconexiones eléctricas con Francia, consideradas estratégicas para reforzar la integración energética europea.

Actualmente, el principal proyecto en marcha es la conexión submarina por el Golfo de Vizcaya. Sin embargo, la presidenta de Redeia recordó que esta infraestructura apenas elevará el nivel de interconexión desde menos del 3% actual hasta aproximadamente el 5%, todavía muy lejos de los objetivos marcados por Bruselas.

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Por ello defendió también el desarrollo de los dos corredores transpirenaicos declarados prioritarios por la Comisión Europea. Incluso con estas nuevas infraestructuras, reconoció, la Península apenas alcanzaría un nivel cercano al 8%, todavía insuficiente para cumplir los compromisos europeos.

La electricidad barata no llega a Europa

Para Corredor, la falta de conexiones tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento del mercado eléctrico europeo. Como ejemplo, recordó que entre España y Portugal las diferencias de precios son reducidas gracias a la elevada integración de ambos sistemas. Sin embargo, entre España y Francia las divergencias siguen siendo muy elevadas.

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“Se considera que existe un verdadero mercado único cuando la diferencia de precios ronda los dos euros por megavatio hora, y nosotros superamos ampliamente los 20 euros”, explicó.

Esta situación, añadió, impide que millones de consumidores europeos puedan beneficiarse de la electricidad renovable producida en la Península, al tiempo que limita la capacidad exportadora española pese a que el país acumula cinco años consecutivos como exportador neto de electricidad.

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Corredor incluso dejó abierta la puerta a buscar alternativas si el bloqueo francés continúa. “Ya estamos planteándonos otras interconexiones si Francia sigue poniendo todas las trabas posibles y las imposibles también”, aseguró.

Placas solares. EPA/SERGEI ILNITSKY

Defensa del papel de Red Eléctrica tras el apagón

Durante su intervención, la presidenta de Redeia también aprovechó para reivindicar el modelo español de Red Eléctrica como operador del sistema y gestor de la red de transporte de alta tensión, que calificó como “el más eficiente” y “el más económico para el consumidor”. A su juicio, el sistema español garantiza una mejor planificación de las inversiones, una mayor seguridad operativa y una utilización más eficiente de las infraestructuras.

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No obstante, reclamó una revisión del marco retributivo fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al considerar que los recursos actuales resultan insuficientes para afrontar las inversiones necesarias en un contexto de inflación, encarecimiento de componentes y creciente complejidad geopolítica.

Corredor también volvió a defender la actuación de Red Eléctrica durante el gran apagón del 28 de abril de 2025. Insistió en que el operador “cumplió estrictamente” toda la normativa vigente y sostuvo que los informes independientes publicados desde entonces respaldan su actuación.

Según afirmó, el fallo no se habría producido si todos los agentes obligados a controlar la tensión de la red hubieran cumplido con sus responsabilidades. “Red Eléctrica no fue el problema, fue la solución”, concluyó, al tiempo que aseguró que, tras las reformas aprobadas en el último año, el sistema eléctrico español es hoy “más seguro” que antes del incidente.