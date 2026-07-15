La mansión de 3 millones de euros que Anthony Gordon deja atrás para mudarse a Barcelona: una sauna con jacuzzi y un jardín protagonista

Anthony Gordon se despide de su casa en Newcastle. (Montaje Infobae)

La jornada de hoy es decisiva para Anthony Gordon y toda la selección de Inglaterra. Mientras se juega el pase a la final del Mundial con la selección inglesa, el delantero pone fin a una etapa vital. Deja atrás no solo su club y su ciudad natal, sino también una espectacular mansión valorada en 3 millones de euros, símbolo de su éxito y del estilo de vida que ha compartido hasta ahora junto a su pareja, Annie Keating, y su hijo pequeño de tres años.

El fichaje de Gordon por el Fútbol Club Barcelona, por el que la entidad azulgrana ha desembolsado la cifra de 70 millones, marca un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal. Su llegada a la liga española ha generado una enorme expectación, tanto por su rendimiento sobre el césped como por el interés que despierta su faceta más personal fuera del campo.

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La mansión de Newcastle ha sido, durante los últimos años, el refugio de Gordon y su familia desde que fue padre a los 22 años. Allí ha vivido momentos clave de su carrera y ha consolidado una relación estable con Annie, su compañera desde la infancia y madre de su primer hijo. La casa, escenario de celebraciones y encuentros con amigos, refleja el ambiente familiar y discreto en el que el futbolista ha sabido mantener su vida personal, lejos del ruido mediático.

La mansión del futbolista: un hogar de lujo y privacidad

La vivienda que Anthony Gordon abandona en Newcastle cuenta con todos los detalles propios de una estrella del fútbol moderno. El corazón de la casa es un amplio salón de concepto abierto, donde el gran sofá en forma de L de lino blanco invita tanto al descanso como a reuniones familiares. Los techos altos y los grandes ventanales aportan una luminosidad excepcional, mientras que el suelo de microcemento y la mesa de comedor de líneas rectas refuerzan el aire contemporáneo del espacio.

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Una vitrina negra y sillas de diferentes estilos dan personalidad y calidez a la estancia, que se abre directamente a un gran jardín privado, ideal para disfrutar del aire libre lejos de miradas y focos.

La casa de Newcastle a la que Anthony Gordon dice adiós. (TikTok @sportstarcribs)

En la casa, el bienestar y el deporte han tenido un papel protagonista. El gimnasio privado está equipado con todo lo necesario para el entrenamiento de alto nivel, incluyendo grandes espejos, repisas para mantener el orden y un pequeño baño anexo. Pero el verdadero lujo se encuentra en la sauna, uno de los rincones favoritos de Gordon, donde ha compartido momentos de relajación con amigos y compañeros de equipo. El ambiente de la vivienda combina modernidad, funcionalidad y un punto de exclusividad, pensado para la vida familiar y social de un futbolista de élite.

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La casa cuenta con jacuzzi y gimnasio privado. (TikTok @sportstarcribs)

El estilo de vida en Newcastle ha estado marcado por la discreción y la estabilidad. Tanto Gordon como Annie han optado por una vida alejada del foco mediático, centrada en la familia y en los pequeños placeres cotidianos.

La nueva etapa de Gordon en Barcelona

El traspaso de Anthony Gordon al Barcelona responde a una larga ambición profesional. El propio jugador ha confesado en más de una ocasión su admiración por el fútbol español y su sueño de pisar el Camp Nou. Para llegar preparado a este nuevo reto, lleva dos años perfeccionando su castellano con la ayuda de su fisioterapeuta en Newcastle, y su adaptación al club azulgrana parece estar marcada por la misma disciplina y meticulosidad que ha guiado su carrera.

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La mudanza a la ciudad condal supone también un nuevo comienzo para su familia. Annie Keating, maquilladora profesional que le acompaña en esta aventura junto a su hijo pequeño. La pareja, conocida por su bajo perfil y su afán por preservar la privacidad, afronta ahora el reto de encontrar un hogar en Barcelona que esté a la altura de la mansión que dejan atrás, en zonas como Castelldefels o Sant Just Desvern, habituales entre futbolistas del Barça.

Gordon llega a Barcelona en uno de los momentos más dulces de su carrera, con el reto de triunfar en el fútbol español y el respaldo de quienes han estado a su lado desde el principio. Hoy, mientras se juega el pase a la final del Mundial, el inglés inicia también una nueva vida, dejando atrás el lujo de Newcastle para abrazar un futuro lleno de expectativas en la capital catalana.

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