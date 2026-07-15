El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición formulada por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para que se retirase de la causa uno de los informes de la UDEF que analiza las tres transferencias por un importe conjunto de 200.000 euros recibidas por el expresidente desde la sociedad peruana Focus Social Research SAC.

En un escrito al que ha tenido acceso Infobae, el magistrado considera que ese documento fue incorporado de forma legítima al procedimiento y que su contenido puede resultar relevante para esclarecer los hechos que se investigan, por lo que descarta que la Policía haya llevado a cabo una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del exjefe del Ejecutivo.

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La resolución responde a un escrito presentado por la representación de Zapatero el pasado 25 de junio, en el que solicitaba que el juzgado ordenara devolver a la unidad policial un informe y eliminarlo del procedimiento. A juicio de la defensa, el documento abordaba hechos completamente ajenos al objeto de la investigación y analizaba operaciones económicas que nunca habían formado parte de las diligencias abiertas, lo que, en su opinión, suponía ampliar de forma indebida el alcance de la causa.

Los abogados del expresidente sostenían que Focus Social Research SAC nunca había aparecido entre las sociedades investigadas y recordaban que, hasta ese momento, los informes policiales describían los pagos recibidos por Zapatero como ingresos derivados de actividades profesionales perfectamente legítimas, como conferencias, labores académicas, asesoramiento estratégico o mediación.

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También reprochaban a la UDEF que construyera una tesis sobre una supuesta organización criminal liderada por el expresidente sin que existiera una resolución judicial que respaldara esa afirmación, lo que, a su juicio, permitía someter a escrutinio toda su trayectoria profesional sin límites claros.

El juez, sin embargo, no comparte esa interpretación. En el auto que ha podido consultar este periódicos sostiene que la aparición de las transferencias de Focus Social Research “no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida del investigado”, sino “la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas” durante unas diligencias judiciales ya en marcha. Para el magistrado, la prohibición de las investigaciones prospectivas no impide que la instrucción “avance, se profundice o se amplíe” cuando durante el procedimiento afloran nuevos indicios relacionados con posibles delitos.

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Calama va un paso más allá y rechaza que el auto inicial de imputación pueda convertirse en un escudo frente a cualquier nuevo hallazgo. De hecho, recuerda la doctrina del Tribunal Supremo y afirma que pretender que una investigación no pueda tener en cuenta los indicios que aparecen conforme avanza la instrucción sería un “auténtico dislate”. En palabras del instructor, el objeto del procedimiento “se perfila y se amplía conforme la investigación progresa”, por lo que corresponde al juez valorar si esos nuevos hechos guardan relación con la causa o requieren una investigación independiente, “pero nunca desentenderse de ellos”.

Con ese razonamiento, el magistrado concluye que el informe policial es “pertinente”, que su incorporación al procedimiento es “legítima” y que su contenido resulta relevante para el esclarecimiento de hechos que presentan “verosimilitud delictiva”. Por ello, acuerda no devolver el documento a la UDEF y mantenerlo incorporado a las diligencias.

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(Noticia en ampliación)