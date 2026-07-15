Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

Taxistas protestan contra la regulación de los coches VTC en Barcelona, España, a 20 de mayo de 2021. (Reuters/Albert Gea)

La posibilidad de acceder a una jubilación anticipada sin sufrir recortes en la pensión vuelve a situarse en el centro del debate. Una iniciativa ciudadana reclama que los taxistas y conductores de autobús puedan beneficiarse de este derecho al considerar que desarrollan una profesión especialmente exigente desde el punto de vista físico y psicológico. Los impulsores sostienen que las condiciones laborales de este colectivo cumplen los criterios de penosidad y peligrosidad que ya se aplican a otros sectores.

Actualmente, la Seguridad Social permite que los trabajadores se jubilen de forma voluntaria hasta dos años antes de la edad ordinaria. Sin embargo, esta decisión lleva aparejada la aplicación de coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión de manera permanente. Dependiendo de los años cotizados y del tiempo de adelanto, la reducción puede oscilar entre el 21% y el 2,81%.

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No obstante, la legislación contempla algunas excepciones para determinadas actividades consideradas especialmente penosas, peligrosas o insalubres. En estos casos, los trabajadores pueden acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones económicas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Quienes promueven esta nueva petición consideran que los conductores profesionales también deberían formar parte de ese grupo. La iniciativa ha sido impulsada por Carolina Castro a través de la plataforma Change.org, donde solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que incorpore tanto a los taxistas como a los conductores de autobús entre las profesiones que pueden adelantar su retirada sin ver reducida su pensión.

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Según argumenta la promotora de la campaña, el envejecimiento incrementa los riesgos asociados a una actividad que exige mantener elevados niveles de atención durante toda la jornada. En su opinión, el deterioro natural de las capacidades físicas y cognitivas que acompaña al paso de los años aumenta la seguridad vial como factor de preocupación tanto para los propios profesionales como para los pasajeros y el resto de usuarios de la carretera.

Oxfam Intermón lanza un llamado urgente para garantizar una jubilación digna a las trabajadoras de hogar. Se exigen medidas como la equiparación de derechos y la creación de un sistema público de cuidados para terminar con la precariedad que define a este sector esencial.

Presión constante y largas jornadas al volante

La petición también pone el foco en las consecuencias que este trabajo puede tener sobre la salud. Entre los principales problemas cita las largas jornadas al volante, los turnos variables en función de la demanda, el trabajo nocturno y la exposición continuada a las vibraciones del vehículo, factores que pueden favorecer la aparición de distintas patologías con el paso del tiempo.

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A ello se suma la presión constante que supone transportar pasajeros durante toda la jornada. La responsabilidad de conducir en entornos urbanos con tráfico intenso o realizar trayectos prolongados obliga a mantener un elevado nivel de concentración, una circunstancia que, según la iniciativa, puede generar un importante desgaste psicológico y favorecer la aparición de estrés o ansiedad.

En su opinión, los conductores soportan niveles elevados de contaminación acústica durante buena parte de su jornada laboral, una situación que puede derivar en problemas auditivos y contribuir al desarrollo de otras afecciones relacionadas con el estrés. Otro de los argumentos utilizados hace referencia a las consecuencias físicas derivadas de permanecer muchas horas sentado. La falta de movilidad durante la jornada puede favorecer la aparición de enfermedades musculares, problemas circulatorios y otras dolencias asociadas a las posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo.

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Además, la campaña sostiene que estos trabajadores también están expuestos a una toxicidad ambiental derivada de la circulación constante entre vehículos y emisiones contaminantes. A juicio de la promotora, la combinación de contaminación, ruido, vibraciones, estrés y riesgo de accidente reúne los requisitos de penosidad, peligrosidad e insalubridad exigidos por la normativa para acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores.

La propuesta no distingue entre trabajadores por cuenta propia y asalariados. Su objetivo es que tanto los taxistas autónomos como los conductores contratados y los profesionales del transporte colectivo puedan acogerse al mismo régimen especial de jubilación. Los impulsores de la iniciativa defienden que facilitar una retirada anticipada sin penalización no solo contribuiría a proteger la salud de estos profesionales, sino que también permitiría renovar progresivamente las plantillas y reducir los riesgos derivados de una actividad que exige mantener altos niveles de atención durante toda la jornada.

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