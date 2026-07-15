Los datos que elevan a Mikel Oyarzabal a estrella española: cinco goles en el Mundial y sexto goleador histórico de La Roja

El delantero español Mikel Oyarzabal (REUTERS/Lisi Niesner)

Solo una persona podía asumir la difícil tarea de liderar el ataque español y más en un Mundial. Los nervios de acero era requisito imprescindible, como una habilidad para transformar los disparos desde los once metros. Se asumía también que esa jugador estaría allí donde se le necesitara para golpear cualquier balón. Solo una persona se ajustaba a los requisito para asumir la misión: Mikel Oyarzabal. Luis de la Fuente no se equivocó con él, al situarle como delantero titular. Ahora sus números le respaldan también.

En el contexto del Mundial, Oyarzabal ha alcanzado una dimensión nueva. Actualmente es uno de los jugadores más determinantes en la selección dirigida por Luis de la Fuente, que ya se encuentra en la final del torneo. Los números que acompañan al delantero nacido en Eibar empiezan a llamar la atención por su magnitud. La última muestra de su influencia se vio el martes, cuando España superó a Francia en semifinales con una actuación destacada de Oyarzabal, quien abrió el marcador ejecutando un penalti con la frialdad y precisión que lo caracteriza. Este fue su quinto gol en el que es su primer Mundial, luego de perderse la edición de 2022 por una grave lesión. Con ese registro, se encuentra entre los máximos anotadores del torneo junto a nombres como Mbappé, Messi, Haaland, Kane y Bellingham.

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Tras su actuación ante Francia, Oyarzabal evitó los excesos y remarcó la importancia del colectivo y el momento que viven: “Nosotros, a lo nuestro. Ahora mismo, disfrutar de este momento, que para muchos de los que estamos aquí es un sueño vivir todo esto. Confiaba cien por cien en lo que iba a hacer y por suerte ha salido bien”, declaró al término del partido. En ese encuentro, disputó 74 minutos en los que se entregó en tareas tanto ofensivas como defensivas. Su inteligencia quedó reflejada en la jugada previa al gol de Porro, en la que sacó de posición al central rival con un movimiento que permitió el espacio necesario para que su compañero anotara. Oyarzabal no dejó de aportar en ninguna fase del juego.

Los jugadores de España celebran un gol de Mikel Oyarzabal en la semifinal ante Francia del Mundial 2026 (EFE/Lavandeira Jr)

El análisis estadístico refuerza la dimensión de su rendimiento. Oyarzabal ya es el sexto máximo goleador histórico de la selección española, con 30 goles en 60 partidos, superando la marca de Fernando Hierro. El siguiente objetivo en la tabla es David Silva, excompañero suyo en la Real Sociedad, quien suma 35 goles con la selección. En el contexto de los Mundiales, Oyarzabal ha igualado la cifra más alta de goles lograda por un jugador español en una edición, con cinco tantos, igualando a Emilio Butragueño en México 1986 y a David Villa en Sudáfrica 2010.

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Villa, con nueve, es el único español que lo supera en anotaciones en Copas del Mundo. El gol ante Francia llegó desde el punto penal, una especialidad para Oyarzabal, que mantiene un porcentaje de acierto del 89% en su carrera: ha lanzado 55 penaltis, fallando solo seis. Dos de esos aciertos fueron claves para que la Real Sociedad lograra títulos.

La temporada de Oyarzabal en números

La temporada de Oyarzabal con la selección tiene cifras difíciles de igualar. Desde principios de 2025, ha participado en 24 goles (17 tantos y siete asistencias) en 19 partidos, superando con amplitud a sus compañeros de equipo. El siguiente en la lista es Merino, con 10 participaciones de gol. En lo que va de la temporada 2025-2026, Oyarzabal ha marcado 14 goles en 15 partidos internacionales, superando el récord de Villa en la campaña 2008-2009, cuando sumó 13 goles.

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Además, iguala la producción goleadora de Mbappé con Francia, quien también lleva 14 tantos en el mismo número de partidos. Oyarzabal ha demostrado ser un jugador determinante en finales: ha marcado en las seis finales absolutas que ha disputado, cuatro con España y dos con la Real Sociedad. En la final del Europeo sub-21, además, aportó una asistencia para lograr el título.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Mikel Oyarzabal es el jugador que todo equipo necesita. El futbolista con nervios de acero. El tapado de la clase. El delantero para solucionar cualquier situación, para desatascar un encuentro. Este domingo tiene una cita con la historia en la final del Mundial y todo un país se encomienda al delantero y a su gol como arma para alcanzar la gloria y levantar la copa.

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