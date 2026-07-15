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Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

La presión del turismo residencial y la escasez de oferta llevan el mercado del alquiler a máximos históricos en los municipios costeros, con Baleares y la Costa del Sol a la cabeza de las subidas

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Dos jóvenes miran anuncios de casas en alquiler en el escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma de Mallorca (Matias Chiofalo / Europa Press)
Dos jóvenes miran anuncios de casas en alquiler en el escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma de Mallorca (Matias Chiofalo / Europa Press)

Encontrar una vivienda de alquiler junto al mar es hoy una misión mucho más costosa que hace apenas cinco años. La fuerte presión de la demanda, impulsada tanto por quienes buscan una segunda residencia como por quienes han decidido trasladar su residencia habitual a la costa, ha provocado una escalada de precios sin precedentes que está transformando el mercado inmobiliario en buena parte del litoral español.

Los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa reflejan que el alquiler en algunos municipios costeros prácticamente se ha duplicado desde 2021, mientras que el precio medio supera ampliamente la media nacional.

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El caso más llamativo es el de Estepona, donde las rentas han aumentado un 122% en cinco años. El precio ha pasado de 8,83 euros por metro cuadrado al mes en junio de 2021 a 19,59 euros en junio de 2026. Traducido a una vivienda de 80 metros cuadrados, el alquiler medio ha pasado de 706 euros mensuales a 1.567 euros.

La costa, cada vez más inaccesible

El fenómeno no se limita a unos pocos municipios. Según Fotocasa, el 40% de las localidades costeras analizadas ya presentan precios superiores a la media nacional del alquiler, situada en junio de 2026 en 14,79 euros por metro cuadrado al mes.

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Fuente: Índice Inmobiliario Fotocasa
Fuente: Índice Inmobiliario Fotocasa

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, considera que el mercado atraviesa una situación excepcional. “El alquiler en la costa española atraviesa una de las mayores tensiones de su historia reciente. En solo cinco años, el precio se ha duplicado en algunos municipios como consecuencia de un fuerte desequilibrio entre una demanda cada vez más intensa y una oferta insuficiente para absorberla”, explica.

La experta añade que “la creciente atracción de las zonas costeras para vivir durante todo el año, el peso del turismo residencial y la limitada disponibilidad de vivienda en alquiler han convertido estos mercados en algunos de los más tensionados del país”. A su juicio, “esta escalada de precios no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente, que ve cómo competir por un alquiler resulta cada vez más complicado”.

Baleares lidera el ranking de los alquileres más caros

Las Islas Baleares vuelven a concentrar los precios más elevados del mercado costero español. Sant Josep de sa Talaia encabeza la clasificación con un precio medio de 25,56 euros por metro cuadrado al mes, convirtiéndose en el municipio costero más caro para alquilar una vivienda.

A continuación aparecen Calvià, con 24,64 euros por metro cuadrado, y Santa Eulària des Riu, con 23,53 euros. Barcelona capital ocupa el cuarto puesto, con 21,71 euros, seguida de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, donde el alquiler supera igualmente los 21 euros por metro cuadrado.

Entre los quince municipios más caros también figuran Sitges, Palamós, Laredo, La Oliva, Arona, Adeje, Estepona, Llucmajor y Badalona. La lista refleja cómo el encarecimiento afecta tanto a enclaves turísticos tradicionales como a grandes áreas metropolitanas con acceso al litoral.

Fuente: Índice Inmobiliario Fotocasa
Fuente: Índice Inmobiliario Fotocasa

La oferta aumenta, pero los precios no bajan

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que el aumento de la oferta no ha logrado contener la escalada de precios. Durante los últimos cinco años, el número de municipios costeros con viviendas disponibles para alquilar prácticamente se ha triplicado. La oferta ha pasado de 49 localidades en junio de 2021 a 145 en junio de 2026, lo que supone un incremento del 196%.

Sin embargo, ese crecimiento no ha venido acompañado de una moderación de los precios. El informe no detecta descensos en ninguno de los municipios analizados, una circunstancia que evidencia que el aumento de la demanda continúa siendo muy superior a la capacidad del mercado para ofrecer nuevas viviendas en alquiler.

Dónde es posible alquilar a precios ‘bajos’

Aunque el mercado se ha encarecido en todo el litoral español, todavía existen destinos donde los precios se mantienen claramente por debajo de la media nacional.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Vejer de la Frontera (Cádiz) se sitúa como el municipio costero más económico, con un alquiler medio de 6,82 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen Narón (A Coruña), Burriana (Castellón), Cedeira (A Coruña) y Vícar (Almería), todos ellos con precios inferiores a los nueve euros por metro cuadrado.

También aparecen entre las localidades más asequibles Vinaròs, Ferrol, Roquetas de Mar, Vera, Salobreña, Algeciras, Almería, Arteixo, Barreiros y Cartagena, donde el coste del alquiler continúa por debajo de los 10,10 euros por metro cuadrado al mes.

La diferencia entre estos municipios y los grandes destinos turísticos del Mediterráneo o Baleares evidencia la creciente brecha del mercado inmobiliario español. Mientras algunas localidades todavía ofrecen alquileres relativamente accesibles, en las zonas con mayor atractivo turístico la vivienda se ha convertido en un bien cada vez más difícil de asumir para los residentes habituales.

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