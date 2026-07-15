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Inglaterra carga contra el árbitro elegido para pitar la semifinal contra Argentina: el mismo del España-Uruguay

La prensa inglesa ha estallado con la designación de Ismail Elfath, colegiado estadounidense

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Ismail Elfath, el árbitro designado para el Inglaterra-Argentina. (Reuters/Tim Heitman)
Ismail Elfath, el árbitro designado para el Inglaterra-Argentina. (Reuters/Tim Heitman)

La designación arbitral para el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial 2026 no ha gustado a los locales. La FIFA ha nombrado a Ismail Elfath, colegiado estadounidense de origen marroquí, para dirigir las segundas semifinales que se disputarán este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El árbitro, quien ya pitó el España - Uruguay o el Brasil - Noruega, ha dejado actuaciones que han dado que hablar. Y ahora, en Reino Unido, la prensa ha cuestionado si esa era la designación más adecuada para dirigir un encuentro que traspasa las fronteras de lo deportivo.

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El nombramiento se completa con los también estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el italiano Maurizio Mariani ejercerá de cuarto árbitro. Para Elfath será su séptimo partido dirigiendo en un Mundial, contando su etapa en Catar 2022, y el cuarto en esta edición.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

La prensa inglesa estalla con Elfath

El foco de las críticas está en la relación de Elfath con Lionel Messi. El árbitro dirige habitualmente partidos de la MLS, donde arbitra desde 2018 y donde ha coincidido en varias ocasiones con el argentino desde su llegada al Inter Miami. Ese dato ha servido para alimentar las suspicacias en parte de la prensa británica.

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El Daily Mail fue el más contundente. A través de su cuenta oficial en redes sociales publicó el mensaje: “Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina”, una frase que generó miles de reacciones entre los aficionados.

El tabloide recuerda que Messi ha ganado los cuatro partidos en los que Elfath le ha arbitrado con el Inter Miami, aunque también señala que ambos han protagonizado intercambios de palabras durante algunos encuentros de la liga estadounidense. Ampliando el foco a todos los duelos del club arbitrados por el estadounidense, la cifra sube a nueve encuentros, con solo dos derrotas: ante Orlando City y ante New England Revolution.

Elfath acabó expulsando a un jugador de Uruguay en el minuto 95. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Elfath acabó expulsando a un jugador de Uruguay en el minuto 95. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La FIFA, en el punto de mira

The Sun se sumó a las críticas a través de la opinión de Mark Halsey, exárbitro de la Premier League, que expresó sus dudas sobre la elección del colegiado: “La FIFA debería haber elegido a un árbitro con más experiencia”. Además, el diario pidió a la selección inglesa mantenerse alerta ante el estilo de juego argentino.

Precisamente, su actuación en el España-Uruguay fue una de las más discutidas del torneo. El árbitro recibió críticas por permitir un juego muy físico durante buena parte del encuentro y por la expulsión de Agustín Canobbio, que llegó, según los críticos, “mucho más tarde de lo lógico”.

Elfath en un partido de Qatar 2022. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Elfath en un partido de Qatar 2022. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

No es la primera polémica para Inglaterra

Esta no es la primera vez que Inglaterra y la FIFA tienen sus más y sus menos. Antes del partido, y en los cuartos ante Noruega, la selección pidió indultar a Quansah, quien se fue expulsado en el duelo de octavos. La idea era replicar el caso Balogun. Sin embargo, no solo no se ‘perdonó’ al jugador, sino que fue expulsado dos partidos (cuartos y semifinal).

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