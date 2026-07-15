Infantino quiere convertir la final del Mundial 2026 en la nueva Super Bowl: 30 minutos de descanso y seis actuaciones

Shakira y Gianni Infantino. (@gianni_infantino/Instagram)

Que el fútbol es espectáculo lo tenemos claro. Y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quiere llevarlo a su máxima expresión. La final del Mundial 2026 del próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podía ser inédita. No por las selecciones que la disputan. Tampoco por los jugadores. Menos aún por la ceremonia del final, en la que el ganador levantará el título al cielo de Nueva York. Sino más bien por el descanso.

La FIFA quiere transformar el entretiempo en un gran show al estilo de la Super Bowl, con actuaciones de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay (a través del PS22 Chorus, un coro infantil de Staten Island). El problema es que seis conciertos no caben en 15 minutos, tiempo estipulado por defecto.

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Según ha adelantado el diario inglés The Times, la FIFA planea prolongar el tiempo de descanso de los futbolistas entre 25 y 30 minutos. The Athletic, por su parte, ha minimizado a 20, aunque las obras para montar y desmontar el escenario difícilmente hacen posible garantizarlo. Lo único confirmado oficialmente es que la actuación musical durará 11 minutos. “Será la actuación más vista en la historia”, escribió Infantino al anunciar a Justin Bieber.

Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Un descanso que pone en peligro al futbolista

Más allá del espectáculo, el debate está en el fútbol. Nunca un descanso había durado tanto. Los jugadores están preparados para un parón de un cuarto de hora: recuperar fuerzas, escuchar las indicaciones del entrenador y volver al campo sin haber perdido el ritmo. Sin embargo, duplicar ese tiempo puede hacer que el jugador entre a la segunda parte en frío.

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No es una preocupación menor cuando se trata de una final. Y menos cuando es la de un Mundial. Un equipo que llegue al descanso muy exigido físicamente dispondrá de mucho más tiempo para recuperarse, mientras que otro que haya conseguido imponer un ritmo alto puede perder parte de esa ventaja.

La FIFA ya ensayó un formato similar en la final del Mundial de Clubes disputada el pasado verano, también en el MetLife Stadium, cuando el descanso entre Chelsea y PSG se alargó hasta los 24 minutos para celebrar un espectáculo con Coldplay, J Balvin y Doja Cat. E igualmente, fue recibida con críticas por parte de los clubes y aficionados que iban a disfrutar del partido.

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Ceremonia de la final del Mundial de Clubes. (AP Photo/Matt Slocum)

Qué dice el reglamento

Sobre el papel, las Reglas de Juego de la IFAB establecen que el descanso no puede superar los 15 minutos y que cualquier modificación requiere el permiso del árbitro. Sin embargo, el reglamento específico del Mundial 2026 deja abierta la puerta a excepciones. Su artículo 1 recoge que “otras normas o decisiones vinculantes para la FIFA prevalecerán sobre el presente reglamento en caso de conflicto”.

Desde la FIFA defienden que el objetivo trasciende lo deportivo. El espectáculo, diseñado por Chris Martin, líder de Coldplay, forma parte del FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños de todo el mundo.

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Infantino. (Reuters/Maria Lysaker)

El césped, otro motivo de preocupación

El MetLife Stadium ha sido uno de los escenarios más criticados durante el torneo por su superficie híbrida de hierba natural y artificial. Didier Deschamps fue uno de los primeros en denunciarlo durante la fase de grupos: “El césped estaba en muy malas condiciones; castigó mucho la musculatura de los jugadores”. “Debido al clima y al calor, el césped se seca muy rápido y el partido termina siendo muy lento. No podemos encontrar un buen ritmo”, dijo también Vinicius Jr. tras un partido de Brasil.

Las pausas de hidratación

No es la primera vez que la FIFA se enfrenta a la polémica de tener el reloj demasiado tiempo parado. Las pausas de hidratación han sido objeto de críticas durante todo el torneo y se han escuchado pitos cada vez que el árbitro marcaba el ‘cooling break’. Si bien era una norma que protegía al futbolista del calor extremo, el hecho de que también se haya aplicado en sedes con temperaturas cercanas a los 20 grados ha alimentado las críticas.

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