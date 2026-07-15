España Cultura

La reflexión de Vicente del Bosque tras ganar el Mundial de 2010: “La humildad de un grupo de futbolistas han hecho de la modestia un arma tan poderosa como su juego”

Al recoger el Premio Príncipe de Asturias de 2010, el exseleccionador reivindicó valores como el esfuerzo o la disciplina como las claves del éxito del primer Mundial ganado por España

Guardar
Google icon
Vicente del Bosque levanta el trofeo de campeones del mundo tras la victoria por 1-0 contra Holanda en la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. (EFE/SRDJAN SUKI10 /Archivo)
Vicente del Bosque levanta el trofeo de campeones del mundo tras la victoria por 1-0 contra Holanda en la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. (EFE/SRDJAN SUKI10 /Archivo)

Dieciséis años después, España ha vuelto a sellar su billete para la final del Mundial. La selección disputará este domingo 19 de julio su segunda final de una Copa del Mundo, después de imponerse por 2-0 a Francia en las semifinales celebradas este martes ante Francia. El combinado dirigido por Luis de la Fuente espera ahora al ganador del encuentro entre Inglaterra y Argentina para conocer al último obstáculo en su camino hacia la segunda estrella.

La cita invita inevitablemente a mirar hacia Sudáfrica. El 11 de julio de 2010, un gol de Andrés Iniesta en la prórroga frente a Países Bajos convirtió a España por primera vez en campeona del mundo. Tres meses después, el equipo recogió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, “Los éxitos futbolísticos han logrado en esta ocasión la máxima trascendencia popular, social y deportiva, tanto en España como fuera de ella”, escribió el jurado entre otros motivos. Quién pronunció el discurso en Oviedo ante la Casa Real fue su seleccionador, Vicente del Bosque, en el cargo de 2008 a 2016.

PUBLICIDAD

La selección española hace historia y sus seguidores lo celebran por todo lo alto. Estas imágenes muestran la increíble atmósfera vivida en Madrid durante el partido que les dio el billete para la gran final.

Lejos de limitarse a celebrar el resultado, Del Bosque utilizó su intervención para explicar qué había permitido a aquel equipo alcanzar la cima. Del Bosque recordó que representar al fútbol español implicaba asumir “privilegios y responsabilidades” y defendió que el triunfo no podía entenderse únicamente a partir del talento de los jugadores, sino que “van más allá de los éxitos puntuales y de su materialidad”, dijo.

El discurso de la primera estrella

“El esfuerzo, el sacrificio, el talento, la disciplina, la solidaridad y la modestia” fueron algunos de los valores que enumeró durante su discurso. El técnico también destacó que los campeones habían respetado “los principios de la deportividad y el honor”, una conducta que consideraba inseparable del éxito conseguido sobre el terreno de juego.

PUBLICIDAD

“El éxito de España en Sudáfrica ha sido el premio a todo ello, pero, también, el resultado del convencimiento de los jugadores en que lo que hacían era lo mejor y a la fe en su propuesta futbolística. (..) Éramos conscientes de que únicamente así podríamos ser capaces de sobrellevar las adversidades y dificultades que surgieran para lograr lo que nos habíamos propuesto”. Y es que el éxito de la selección no empezó con buen pie. El equipo liderado para entonces por Iker Casillas perdió su primer partido ante Suiza (0-1) en su estreno, pero el tropiezo no alteró ni la propuesta futbolística ni la confianza del grupo.

Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010 de la mano del entrenador Vicente del Bosque. - Crédito: AFP
Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010 de la mano del entrenador Vicente del Bosque. - Crédito: AFP

Fue en ese contexto cuando Del Bosque resumió la enseñanza que dejaba el hito celebrado en Johannesburgo. “La inolvidable victoria que nos brindaron en Sudáfrica queda para la historia y, en sus intramuros, la humildad de un grupo de futbolistas que han hecho de la modestia un arma tan poderosa como su mismo y arrebatador juego”, afirmó.

Dieciséis años después y ahora con una hornada de futbolistas diferente, España tendrá una nueva oportunidad de levantar la Copa del Mundo. La selección de Luis de la Fuente disputará la final este domingo 19 de julio, a las 21.00 horas en España, en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, ante el ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Temas Relacionados

Frase del diaSelección española Mundial 2026FútbolMundial 2026España-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El libro favorito de Pau Cubarsí que le ha ayudado a desconectar durante el Mundial: “Intento leerlo en mi tiempo libre”

El central titular de la selección recomendó una de sus lecturas más frecuentes: un recopilatorio de algunos de los crímenes más importantes ocurridos recientemente en España

El libro favorito de Pau Cubarsí que le ha ayudado a desconectar durante el Mundial: “Intento leerlo en mi tiempo libre”

La actriz Candela Peña revela que se pinchó Ozempic para su última película: “Estoy en una edad en la que solo con dieta no conseguía tener el físico que necesitaba”

La ganadora de tres premios Goya ha reconocido utilizar este medicamento en la transformación física que requería su papel en ‘La desconocida’, su último gran éxito en Netflix

La actriz Candela Peña revela que se pinchó Ozempic para su última película: “Estoy en una edad en la que solo con dieta no conseguía tener el físico que necesitaba”

Alemania devolverá a una familia una escultura de Picasso expoliada por los nazis hace 90 años: podría estar valorada en más de 20 millones de euros

Alfred Flechtheim, uno de los principales valedores del artista español en su etapa cubista, perdió esta obra cuando el régimen alemán comenzó a perseguir tanto a los judíos como al “arte degenerado”

Alemania devolverá a una familia una escultura de Picasso expoliada por los nazis hace 90 años: podría estar valorada en más de 20 millones de euros

La petición de Aitana a la FIFA para la final del Mundial: “Vaya día del domingo”

La cantante ha publicado un mensaje en redes sociales para expresar su deseo de que otra artista española figure entre las estrellas que actuarán en el descanso de la final

La petición de Aitana a la FIFA para la final del Mundial: “Vaya día del domingo”

Los trabajos póstumos de Ascen López: de ‘Muertos S.L.’ a la película inspirada en el primer caso de vampirismo documentado en España

La actriz ha fallecido a los 69 años dejando pendientes el estreno de la cuarta y última temporada de la comedia negra y de ‘UPIRO’, una película de terror histórico que llegará a los cines en febrero de 2027

Los trabajos póstumos de Ascen López: de ‘Muertos S.L.’ a la película inspirada en el primer caso de vampirismo documentado en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

Un equipo de militares españoles desactiva los restos de un dron explosivo en Líbano que suponían todavía un riesgo

La presidenta del PSOE admite ante el juez que habló con Leire y que la remitió a Santos Cerdán: “Me dijo que era intrascendente”

La presidenta del PSOE se desmarca de la trama ‘Leire Díez’ pero reconoce que le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes”

ECONOMÍA

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

DEPORTES

Pedro Porro, tras los pasos de Cucurella: de las críticas en Inglaterra a una final con España para reivindicarse

Pedro Porro, tras los pasos de Cucurella: de las críticas en Inglaterra a una final con España para reivindicarse

Cucurella, a un partido de tener que cumplir la apuesta que creyó que no tendría que cumplir

Thierry Henry da las claves de la paliza de España a Francia: “Todos saben lo que tienen que hacer desde los nueve años”

A qué hora y dónde ver en España el partido de semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina

Dónde ver ‘Informe Robinson: Cuando fuimos campeones’, el documental que vio Pedro Porro y puede dar suerte a España de cara a la final del Mundial