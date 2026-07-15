La reflexión de Vicente del Bosque tras ganar el Mundial de 2010: “La humildad de un grupo de futbolistas han hecho de la modestia un arma tan poderosa como su juego”

Vicente del Bosque levanta el trofeo de campeones del mundo tras la victoria por 1-0 contra Holanda en la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. (EFE/SRDJAN SUKI10 /Archivo)

Dieciséis años después, España ha vuelto a sellar su billete para la final del Mundial. La selección disputará este domingo 19 de julio su segunda final de una Copa del Mundo, después de imponerse por 2-0 a Francia en las semifinales celebradas este martes ante Francia. El combinado dirigido por Luis de la Fuente espera ahora al ganador del encuentro entre Inglaterra y Argentina para conocer al último obstáculo en su camino hacia la segunda estrella.

La cita invita inevitablemente a mirar hacia Sudáfrica. El 11 de julio de 2010, un gol de Andrés Iniesta en la prórroga frente a Países Bajos convirtió a España por primera vez en campeona del mundo. Tres meses después, el equipo recogió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, “Los éxitos futbolísticos han logrado en esta ocasión la máxima trascendencia popular, social y deportiva, tanto en España como fuera de ella”, escribió el jurado entre otros motivos. Quién pronunció el discurso en Oviedo ante la Casa Real fue su seleccionador, Vicente del Bosque, en el cargo de 2008 a 2016.

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La selección española hace historia y sus seguidores lo celebran por todo lo alto. Estas imágenes muestran la increíble atmósfera vivida en Madrid durante el partido que les dio el billete para la gran final.

Lejos de limitarse a celebrar el resultado, Del Bosque utilizó su intervención para explicar qué había permitido a aquel equipo alcanzar la cima. Del Bosque recordó que representar al fútbol español implicaba asumir “privilegios y responsabilidades” y defendió que el triunfo no podía entenderse únicamente a partir del talento de los jugadores, sino que “van más allá de los éxitos puntuales y de su materialidad”, dijo.

El discurso de la primera estrella

“El esfuerzo, el sacrificio, el talento, la disciplina, la solidaridad y la modestia” fueron algunos de los valores que enumeró durante su discurso. El técnico también destacó que los campeones habían respetado “los principios de la deportividad y el honor”, una conducta que consideraba inseparable del éxito conseguido sobre el terreno de juego.

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“El éxito de España en Sudáfrica ha sido el premio a todo ello, pero, también, el resultado del convencimiento de los jugadores en que lo que hacían era lo mejor y a la fe en su propuesta futbolística. (..) Éramos conscientes de que únicamente así podríamos ser capaces de sobrellevar las adversidades y dificultades que surgieran para lograr lo que nos habíamos propuesto”. Y es que el éxito de la selección no empezó con buen pie. El equipo liderado para entonces por Iker Casillas perdió su primer partido ante Suiza (0-1) en su estreno, pero el tropiezo no alteró ni la propuesta futbolística ni la confianza del grupo.

Carles Puyol recibiendo la Copa del Mundo 2010 de la mano del entrenador Vicente del Bosque. - Crédito: AFP

Fue en ese contexto cuando Del Bosque resumió la enseñanza que dejaba el hito celebrado en Johannesburgo. “La inolvidable victoria que nos brindaron en Sudáfrica queda para la historia y, en sus intramuros, la humildad de un grupo de futbolistas que han hecho de la modestia un arma tan poderosa como su mismo y arrebatador juego”, afirmó.

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Dieciséis años después y ahora con una hornada de futbolistas diferente, España tendrá una nueva oportunidad de levantar la Copa del Mundo. La selección de Luis de la Fuente disputará la final este domingo 19 de julio, a las 21.00 horas en España, en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, ante el ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.