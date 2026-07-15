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Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno sostiene en el recurso que Reino Unido ya no estampa sellos de entrada en los pasaportes y reprocha al magistrado que pretenda trasladar a la investigada la carga de demostrar que no cometió un delito

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Begoña Gómez ha respondido al último requerimiento del juez Juan Carlos Peinado aportando los billetes de avión del viaje que realizó la pasada semana al Reino Unido para asistir a la graduación universitaria de su hija. Con esa documentación pretende acreditar que el pasaporte que recuperó de forma excepcional solo fue utilizado para el desplazamiento autorizado por el juzgado. Al mismo tiempo, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno ha recurrido la providencia del magistrado al entender que le exige demostrar un hecho que, por ley, corresponde probar a la acusación.

El recurso, presentado por el abogado Antonio Camacho, llega dos días después de que Peinado concediera a Gómez un plazo improrrogable de cinco días para justificar el uso que hizo del pasaporte entre el 8 y el 10 de julio. El instructor adoptó esa decisión al comprobar que el documento no contenía sellos de entrada o salida del Reino Unido y advirtió de que, si no acreditaba que solo lo utilizó para el viaje autorizado, podría apreciarse un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar.

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Frente a ese requerimiento, la defensa ha optado por entregar los billetes de ida a Londres y de regreso desde Bristol, el recorrido correspondiente al viaje que le permitió realizar el juez sustituto Antonio Viejo para acudir a la graduación de su hija. Pero, además, ha aprovechado para impugnar la decisión del magistrado y cuestionar tanto el fundamento del requerimiento como el criterio utilizado para exigir nuevas pruebas.

(Noticia en ampliación)

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