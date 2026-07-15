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El pueblo donde mejor se come de la costa de Galicia, famoso por su albariño y su marisco: “Rodeado de montes y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural”

En plenas Rías Baixas, el pueblo marinero de Cambados destaca por ser uno de los puntos que lleva por bandera el vino en Galicia

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Cambados, en Pontevedra (Shutterstock).
Cambados, en Pontevedra (Shutterstock).

Que en Galicia se come bien es una verdad consensuada. Su variado y rico paisaje asegura una despensa como pocas hay en el mundo, nutrida por pescados y mariscos frescos de sus costas, carnes de sus montañas y excelentes quesos, así como vinos con su propia denominación de origen. Decidirse por un único destino gastronómico de esta comunidad parece misión imposible, pues nos veríamos obligados a elegir entre la calma de sus pueblos de interior, el bullicio amable de sus ciudades o el sabor de sus villas costeras.

Entre todas las opciones que ofrecen las tierras gallegas, uno de los mejores destinos es la villa pontevedresa de Cambados, un precioso pueblo marinero en pleno centro de las Rías Baixas. Conocida como la ‘capital del Albariño’, es un templo de la cultura vitivinícola y de la memoria marinera, así como un destino de soberbia belleza patrimonial. No se queda atrás su gastronomía, que bebe del mar y de la tierra con productos que bien merecen una visita.

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Incluso la Guía Michelin lo incluye en su lista de ‘Los 10 pueblos costeros más gourmets de España’. “Rodeada de viñedos, bosques y montes, y con un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, es una de esas villas marineras que se descubren mejor a pie, entre calles esculpidas en granito y vistas abiertas al mar”, describen desde la guía gastronómica, que alaba además los mejillones que crecen en sus bateas, el marisco que llega a su puerto y el albariño con D.O. Rías Baixas que nace de sus vides.

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Sus excelentes materias primas y productos encuentran su espacio para brillar en los restaurantes de Cambados, algunos de ellos locales llenos de tradición, y otros con reconocimientos de grandes guías como Michelin o Repsol. Estas son algunas visitas que no te puedes perder si pasas por esta villa marinera.

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Taberna do Trasno

Taberna do Trasno es uno de los restaurantes mejor valorados de la zona, una cocina que ocupa una preciosa casa de piedra con más de dos siglos de historia en la concurrida rúa Príncipe de Cambados. El chef-propietario nos ofrece una cocina tradicional de producto gallego en la que también es frecuente encontrar algún que otro toque de fusión. La guía Michelin le concedió hace unos años el distintivo Bib Gourmand, que destaca a locales donde la relación calidad-precio es insuperable.

En su variada carta conviven platos tradicionales con otros más modernos, algunos mariscos y bastantes productos a la brasa. Entre los platos estrella, elaboraciones como el pulpo a la brasa con kimchi, parmentier y piparras o su maravillosa lubina salvaje a la parrilla. A ello se suma un menú degustación de ocho pases (60 €) y varios menús de grupo desde 45 euros.

Bonito de Burela en A Taberna do Trasno (Facebook)
Bonito de Burela en A Taberna do Trasno (Facebook)

Posta do Sol

En 1966 abrió por primera vez el restaurante A Posta do Sol en Cambados, una marisquería tradicional con unas envidiables vistas a la ría de Arousa. Como no podría ser de otra manera, los pescados y mariscos frescos son la especialidad de la casa, aunque destacan del mismo modo las empanadas caseras, especialmente la de vieiras.

Como no podría ser de otra manera, los pescados y mariscos frescos son la especialidad de la casa, aunque destacan también otras recetas como las empanadas caseras, especialmente la de vieiras. Presta una especial atención a su bodega, con una surtida variedad de vinos para un maridaje que saborea el vino blanco local.

Yayo Daporta

Este proyecto gastronómico abrió en el año 2005 en un edificio histórico situado en la rúa Hospital. Tan solo un año y medio después, el restaurante logró coronarse con su primera estrella Michelin. Aquí se practica una cocina gallega actualizada, con productos estrella como mejillones, berberechos, percebes, gelatina de algas y navajas en diferentes texturas. Su cocina se reparte en dos menús, Degustación y Gran Menú Yayo Daporta, que hacen un homenaje honesto al entorno.

Para tomar un buen vino

No podemos irnos de la ‘capital del Albariño’ sin disfrutar de los vinos locales. Podemos hacerlo en bares de vinos como Vago Viños (Plaza Asorey, 3), un local especializado en carnes a la brasa que ha recibido la atención de la Guía Repsol por su amplia carta de vinos. También en la Vinoteca Ribeira de Fefiñáns (Rúa Ribeira de Fefiñáns, 24), un clásico cambadés que combina barra, tienda de vinos muy bien surtida y restaurante sencillo. Un lugar privilegiado para introducirse en el espíritu de las Rías Baixas.

Un paseo por Cambados

El núcleo urbano actual de Cambados es el resultado de la fusión de tres barrios originales: el señorial de Fefiñáns, el administrativo y comercial, y el hermoso barrio marinero de Santo Tomé. Así, la mejor forma para disfrutar de la villa e impregnarse de esa atmósfera mágica es caminar por sus calles. Estas conducen a espacios tan singulares como la ya mencionada Torre de San Sadurniño, el paseo marítimo o el puerto deportivo.

Cambados, en Pontevedra (Shutterstock).
Cambados, en Pontevedra (Shutterstock).

A todo ello se le suman monumentos como las ruinas de Santa Mariña, el pazo y plaza de Fefiñanes, la iglesia de San Benito, la casa museo de Ramón Cabanillas o el museo etnográfico del vino. Todo ese conjunto de atractivos y puntos de interés, junto con preciosas plazas y cruceros, declarados bien de interés cultural, son los que forman la preciosa villa de Cambados.

A su vez, tampoco hay que olvidarse de las playas que alberga a su alrededor, las cuales son ideales para un chapuzón si el tiempo acompaña. Otra parada imprescindible es el mirador del monte de la Pastora, desde donde poder contemplar una espectacular imagen de todo Cambados, O Grove y la Illa de Arousa, los pazos de Ulloa, Bazán, actual parador, el de Torrado o el pazo de Montesacro.

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