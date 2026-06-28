La devoción de una estrella de Hollywood por Lionel Messi: “En mi casa es más importante que yo”

Matt Damon en español pic.twitter.com/8dgXr6TdUv — MusicCurationX (@MusicCurationX) June 27, 2026

Matt Damon protagonizó un momento que no pasó inadvertido durante una entrevista en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la previa del duelo entre Colombia y Portugal, el actor habló de Lionel Messi, y reconoció que el astro argentino ocupa un lugar en su hogar que él mismo no puede disputar. “En mi casa es más importante que yo”, dijo entre risas.

La escena ocurrió durante una entrevista con la presentadora Diana Rincón para Telemundo, donde Damon compartió espacio con el actor colombiano John Leguizamo, ambos presentes para promocionar La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan.

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Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca, protagonista del poema épico de Homero que narra el viaje de diez años del héroe griego de regreso a casa tras la Guerra de Troya. La historia se despliega a lo largo de 24 libros en orden no lineal. Fue en ese contexto de promoción donde la conversación derivó, casi de manera natural, hacia el fútbol y las pasiones que despierta.

Ante la pregunta de si en su casa había bandera argentina y de Messi, Damon no titubeó: “Claro que sí, claro. Más importante que yo, sí”, respondió con una carcajada. En ese sentido, el actor hollywoodense de 55 años aclaró que su equipo durante la Copa del Mundo es Argentina, pero que para ese encuentro puntual su apoyo iría a Colombia, en deferencia a su compañero Leguizamo. “Argentina es mi equipo, pero hoy es Colombia, porque mi amigo aquí es de Colombia y en este juego, I’m going for Colombia”, dijo, mezclando el español y el inglés con soltura.

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Damon declaró que Argentina es su equipo, aunque en esa jornada mundialista su apoyo fue para Colombia, en un gesto hacia su compañero de reparto Leguizamo

La presentadora, también colombiana, celebró el gesto: “Acá somos tres colombianos, John Leguizamo, obviamente también Matt Damon y quien les habla, Diana Rincón“.

El intercambio con Leguizamo también dejó su propia estampa. El actor, nacido en Bogotá, describió con precisión la diferencia entre la cultura futbolística latina y la estadounidense: “Fútbol para nosotros es todo. Miren los colores, la música, la emoción. Para los americanos dicen: ‘Gol’, y nosotros decimos: ¡Goool! Esa es la diferencia en culturas”, afirmó.

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El vínculo de Matt Damon con el fútbol argentino no es nuevo ni circunstancial. El actor está casado con Luciana Barroso, oriunda de Salta, con quien se conoció en 2003 en un bar de Miami.

Esa relación lo introdujo de lleno en una cultura futbolística que, según él mismo ha contado en otras ocasiones, lo marcó de forma indeleble.

El actor estadounidense está casado con la salteña Luciana Barroso, un vínculo que lo convirtió en hincha de Boca Juniors y seguidor del fútbol argentino (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista anterior con el programa Hot Ones, disponible en YouTube, Damon relató con lujo de detalles su experiencia en un partido de Boca Juniors al que asistió durante una Navidad en Buenos Aires. “La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina”, señaló entonces, y describió los controles policiales, las vallas con alambre de púas y la organización de los sectores del estadio.

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Ese encuentro correspondería al triangular que definió el Torneo Apertura 2008, donde Boca Juniors se consagró campeón. Años más tarde, en 2016, Damon volvió a reafirmar su pertenencia: “Aún soy hincha de Boca Juniors. Quiero seguir formando parte de mi familia", dijo entre risas en aquella oportunidad.

La entrevista de Telemundo tuvo lugar en el marco del Mundial, con el estadio de fondo y el ambiente festivo de una jornada de partido entre Colombia y Portugal. Damon hizo el esfuerzo de responder en español, lo que la presentadora celebró con entusiasmo: “Me encanta el español, me encanta”.

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La promoción de La Odisea, el filme de Nolan, quedó en un segundo plano frente a la espontaneidad del intercambio sobre fútbol, familias y pasiones.