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Un equipo de militares españoles desactiva los restos de un dron explosivo en Líbano que suponían todavía un riesgo

La Brigada Líbano XLV ha neutralizado con éxito los restos de un vehículo aéreo no tripulado con carga explosiva

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Preparando la desactivación de explosivos de un dron derribado en Líbano
Preparando la desactivación de explosivos de un dron derribado en Líbano (EMAD)

Desde hace años, militares españoles llevan a cabo labores decisivas en Líbano, cuya peligrosidad se ha incrementado en los últimos meses por los constantes ataques entre Israel y Hezbolá. El último episodio destacado ha consistido en que un equipo de la Brigada Líbano XLV ha desactivado con éxito los restos de un vehículo aéreo no tripulado con carga explosiva en el sur de Líbano, después de detectarlos durante una patrulla a pie en la zona de responsabilidad del Sector Este de la misión de Naciones Unidas (UNIFIL), liderada por España.

La intervención ha contado con la participación de la Unidad de Ingenieros y el Equipo de Desactivación de Explosivos, quienes han asegurado el área y eliminado el riesgo para el personal y la población local. La rápida detección y actuación de los equipos EOD ha sido clave para mantener la libertad de movimientos en la zona y reducir los riesgos de sufrir daños a raíz del explosivo.

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Un 'casco azul' serbio de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros dos españoles han resultado heridos de levedad a causa de un ataque con proyectiles de mortero contra una posición de las tropas de pacificación cerca de la localidad libanesa de Marjayún, en el sur del país, un incidente que se saldó además con otros dos heridos. (Fuente: Europa Press, ONU y Fuerzas Armadas de Israel)

Intervención de los militares españoles

Durante la patrulla, los militares españoles han localizado los restos de un UAV en un sector donde la presencia de artefactos explosivos derivados del conflicto sigue representando un peligro. Tras la identificación de la amenaza, se ha activado el Equipo de Desactivación de Explosivos (EDE 1), especializado en intervenciones de este tipo. El equipo ha efectuado un reconocimiento técnico de los restos, ha señalizado y balizado la zona para impedir el acceso y ha confirmado la existencia de elementos explosivos en el artefacto.

Una vez asegurada la zona y autorizado el procedimiento, los especialistas han procedido a la neutralización controlada del dispositivo, operación que se ha realizado sin incidentes y que ha permitido restablecer la seguridad para las fuerzas de UNIFIL y la población civil. El Estado Mayor de Defensa (EMAD) señala que actuaciones de este tipo reflejan la preparación de las unidades españolas y la capacidad de respuesta frente a amenazas derivadas de restos explosivos, contribuyendo así a un entorno más seguro y estable en el área de operaciones.

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Un militar francés de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto y otros tres militares han resultado heridos este sábado durante un ataque ocurrido en Ghanduriyé, en el sur del país. (Fuente: FINUL/CCTV /CGTN)

Compromiso de España con la misión internacional

España mantiene una presencia continuada en la misión de la ONU en Líbano desde septiembre de 2006, con lo que busca transmitir su compromiso con la paz y la estabilidad en la región. El contingente español, compuesto por unos 650 militares, tiene su base principal en Miguel de Cervantes, en Maryayún, donde se ubica el Cuartel General del Sector Este, bajo mando español, y dispone de efectivos en el Cuartel General de UNIFIL en Naqoura.

La labor de las tropas españolas no se limita a tareas operativas. Además de su participación en la aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsan diversas acciones de cooperación cívico-militar, que han fortalecido los lazos con la población local y han contribuido al bienestar de las comunidades del sur de Líbano. Esta labor refleja el compromiso de España con la seguridad, el desarrollo y la confianza mutua en la región, en un contexto marcado por la inestabilidad y los desafíos derivados del conflicto.

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