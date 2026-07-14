Se cumplen 50 años de ‘Novecento’, de Bernardo Bertolucci: una de las mejores películas políticas sobre el fascismo de más de 5 horas

Mira el tráiler original de cine de la obra maestra de Bernardo Bertolucci, "1900" (Novecento). La película narra las vidas de dos hombres, un terrateniente y un campesino, en el contexto de la agitación política en Italia durante la primera mitad del siglo XX.

El actor Robert De Niro ha viajado a Roma para presentar la versión restaurada de Novecento, la película de Bernardo Bertolucci que cumple 50 años y vuelve a exhibirse como cierre de un ciclo estival en la capital italiana. La proyección conmemora el medio siglo de un filme de 1976 que recorre cinco décadas de historia de Italia a través de dos vidas paralelas nacidas el mismo día.

La cita se ha organizado en la Piazza San Cosimato, en el barrio romano de Trastevere, con un pase dividido en dos partes, como la propia película que tiene un metraje de 314 minutos.

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De Niro, de 82 años, se sitúa en el centro de un homenaje, después de la muerte de Bertolucci en 2018. Los organizadores han recordado en un comunicado que el director fue uno de los primeros en respaldar la defensa de los espacios culturales de la capital italiana junto a Ettore Scola, Ugo Gregoretti y Francesco Rosi.

Un homenaje a la gran obra de Bertolucci

La sesión está impulsada por la Fondazione Piccolo America, el colectivo de jóvenes cinéfilos encabezado por Valerio Carocci que durante años ha agitado la vida cultural romana tras ocupar el cercano cine Cinema America, que estaba cerrado.

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Además de presentar la copia restaurada, De Niro tiene previsto participar en una conversación pública con Carocci y con el periodista y académico afincado en Nueva York Antonio Monda, antiguo responsable del Festival de Cine de Roma.

Gérard Dépardieu y Donald Sutherland en 'Novecento', de Bernardo Bertolucci

Novecento reunió un reparto en el que también figuraban Gérard Depardieu, Burt Lancaster, Dominique Sanda y Donald Sutherland. La película sigue las trayectorias de Alfredo, heredero de una familia terrateniente adinerada interpretado por De Niro, y Olmo, hijo de un jornalero comunista encarnado por Depardieu.

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La historia arranca en 1900 en el campo de Emilia-Romaña y utiliza esa amistad para narrar medio siglo de historia italiana. La producción contó además con miles de extras, entre ellos jornaleros reales que participaron en el rodaje.

En una entrevista concedida en 2011 a Variety, Bertolucci explicó así la mezcla de mundos que proponía la película: “Reunir a campesinos de Emilia con actores de Hollywood era el colmo de la transgresión en aquel momento”.

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Uno de los grandes focos de conflicto en su momento, fue la duración de la película, de cinco horas y 20 minutos. A Paramount le preocupaba más ese metraje que la voluntad de Bertolucci de romper tabúes, lo que acabó desembocando en una disputa agria.

El hándicap de su duración

En ese contexto, el director contaba en tono de broma que Francis Ford Coppola le prometió por solidaridad rodar Apocalypse Now con un minuto más que Novecento, algo que finalmente no logró, ni siquiera en la versión ‘redux’.

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'Novecento', de Bernardo Bertolucci

La restauración de la película ha corrido a cargo de 20th Century Fox, Paramount Pictures, Istituto Luce-Cinecittà y la Cineteca di Bologna, en colaboración con el productor Alberto Grimaldi y con el apoyo de Massimo Sordella desde el laboratorio L’Immagine Ritrovata de Bolonia.

Ese trabajo se realizó bajo la supervisión del propio Bertolucci y del director de fotografía Vittorio Storaro. A día de hoy, Novecento continúa siendo una obra difícil de superar en muchos aspectos, tanto por su monumentalidad como por narrar en forma de epopeya de la clase obrera, el auge del fascismo, convirtiéndose en un manifiesto político inigualable. La película se puede recuperar en Prime Video.

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