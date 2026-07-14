Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Una familia de personas migrantes hace cola en Fira de Barcelona para conseguir el volante de empadronamiento y poder tramitar la regularización, en abril de 2026 (David Zorrakino / Europa Press)

A finales del pasado mes de junio, casi 160.000 personas extranjeras ya estaban afiliadas a la Seguridad Social como resultado del proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes puesto en marcha por el Gobierno. En concreto, se habían registrado 159.097 altas, concentradas principalmente en la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción.

La mayoría de estas personas trabaja por cuenta ajena: el 83,4% está encuadrado en el Régimen General. Además, el contrato indefinido predomina entre las nuevas altas vinculadas al proceso, ya que representa el 77,3% del total, cerca de ocho de cada diez.

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La hostelería reúne el mayor número de incorporaciones, con 38.776. Le siguen el comercio, con 20.195; las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con 19.327; y la construcción, con 18.310. En conjunto, estas cuatro ramas concentran 96.608 altas, alrededor de seis de cada diez de las registradas mediante la regularización.

La afiliación extranjera acelera desde finales de abril

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que el crecimiento de la afiliación extranjera se ha acelerado desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso. No obstante, los datos facilitados no permiten determinar qué parte de las nuevas incorporaciones corresponde a empleos creados desde cero y cuál procede de relaciones laborales que ya existían, pero que hasta ahora no figuraban en los registros de la Seguridad Social.

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En junio, España contabilizó una media de 3.446.178 trabajadores extranjeros afiliados, la cifra más alta de la serie. Son 86.630 más que en mayo y 350.163 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 11,3%.

La subida es cuatro veces superior a la registrada por el conjunto de la afiliación, que avanzó un 2,8% en el último año. Las personas extranjeras representan ya algo más del 15,4% de todos los cotizantes del país. Las 159.097 altas relacionadas con la regularización equivalen, como referencia, a aproximadamente el 45% del aumento interanual de la afiliación extranjera.

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Casi la mitad de los trabajadores del hogar y del campo son extranjeros

La presencia de trabajadores extranjeros es especialmente elevada en algunas actividades. Suponen el 31,5% de los ocupados en la hostelería, el 28,9% en la agricultura y el 25,9% en la construcción. También representan el 18,6% en las actividades administrativas y el 18,2% en el transporte.

La proporción es aún mayor en el empleo doméstico y el campo: las personas extranjeras son el 45,5% de quienes cotizan en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y el 41,7% de los incluidos en el Sistema Especial Agrario.

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La temporalidad cae al nivel de los trabajadores españoles

El 87,8% de los trabajadores extranjeros por cuenta ajena tiene un contrato indefinido. Este porcentaje corresponde al conjunto del colectivo, no solo a quienes se han incorporado mediante la regularización.

La tasa de temporalidad se sitúa en el 12,2%, prácticamente al mismo nivel que entre los trabajadores españoles, donde alcanza el 12,3%.

La diferencia respecto a los años anteriores a la reforma laboral es amplia. Entre 2017 y 2021, los contratos indefinidos representaban de media el 41,1% entre los empleados extranjeros.

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Más de 3,4 millones de trabajadores extranjeros

Desde junio de 2022, la Seguridad Social ha sumado más de 980.000 cotizantes extranjeros. Según los cálculos del ministerio, este colectivo representa el 44,5% del empleo generado desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

El 28,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de algún país de la Unión Europea, mientras que el 71,5% tiene nacionalidades extracomunitarias. Marruecos continúa siendo el principal país de origen, con 422.347 cotizantes, seguido de Rumanía, con 353.974, y Colombia, con 316.460.

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También destacan Venezuela, con 239.892 afiliados; Italia, con 223.500; China, con 133.098; Perú, con 122.633; y Ucrania, con 84.020. Por sexos, cerca de dos millones son hombres y casi 1,5 millones son mujeres, que representan el 43% del colectivo.

Por otra parte, el número de autónomos extranjeros supera ya los 525.000, tras crecer un 7,9% en un año. Destacan especialmente en telecomunicaciones y programación informática, donde representan el 32,7% de los trabajadores por cuenta propia, prácticamente uno de cada tres. También suponen el 25,5% en hostelería, el 18,9% en actividades administrativas, el 18,4% en las inmobiliarias y el 18,3% en construcción.

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