Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Pedro Sánchez, presidente de España, se abrazan. (Montaje Infobae)

Mientras Francia y España se preparan para medirse este martes en la semifinal del Mundial 2026, el marcador en el terreno laboral ya está decidido. El trabajador francés con el salario mínimo cobra 602 euros brutos más al mes que su homólogo español, trabaja cinco horas menos a la semana y su sueldo mínimo sube de forma automática cuando la inflación aprieta. Tres diferencias que, juntas, dibujan un modelo laboral difícil de alcanzar desde el sur de los Pirineos.

El salario mínimo interprofesional (SMI) de España se fijó en 1.221 euros brutos mensuales para 2026, tras el acuerdo alcanzado en febrero entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT. La subida fue del 3,1% respecto al año anterior, un alza que el ejecutivo de Pedro Sánchez presentó como un hito: el salario mínimo ha crecido un 66% desde 2018, cuando estaba en 735 euros. Aun así, la distancia con el vecino del norte sigue siendo abultada.

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El Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) francés arrancó 2026 en 1.823,03 euros brutos al mes, según los datos del Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). La cifra es el resultado de la revisión anual obligatoria del 1 de enero, que en esta ocasión supuso un incremento del 1,18%. Más allá del importe, lo que distingue al modelo francés es su mecanismo de actualización: el SMIC se recalcula cada año en función de la inflación registrada para el 20% de los hogares con rentas más bajas, a lo que se suma la mitad del incremento del poder adquisitivo del salario medio de trabajadores y empleados. Y si el índice de precios al consumo sube más de un 2% en cualquier momento del año, el ajuste es automático e inmediato, sin necesidad de negociación ni decreto.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma de un Tratado de Amistad (David Zorraquino / Europa Press)

En España, el mecanismo es distinto. El Estatuto de los Trabajadores obliga al Gobierno a revisar el SMI cada año, pero la cifra final depende de una negociación política con los agentes sociales. No existe indexación automática a la inflación: si el coste de la vida sube con fuerza y la negociación se atasca, el salario mínimo puede perder poder adquisitivo durante meses. Eso ocurrió, por ejemplo, en el arranque de 2025, cuando el SMI no se actualizó el 1 de enero porque el alza del 2% ya se había aplicado anticipadamente en noviembre de 2024.

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Los franceses trabajan 35 horas desde el año 2000

La segunda gran diferencia está en el reloj. Francia estableció la jornada laboral de 35 horas semanales en el año 2000, con la Ley Aubry, impulsada por el entonces primer ministro Lionel Jospin. Cualquier hora trabajada por encima de ese umbral computa como hora extra y se paga con un recargo del 25% las primeras ocho, y del 50% a partir de la novena. El SMIC de 1.823 euros está calculado precisamente sobre esa jornada de 151,67 horas mensuales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

En España, la jornada máxima legal sigue en 40 horas semanales. El intento del Gobierno de reducirla a 37,5 horas sin rebaja salarial naufragó en el Parlamento en septiembre de 2025, cuando el Congreso rechazó la propuesta por 178 votos en contra frente a 170 a favor. Junts, el Partido Popular y Vox sumaron mayoría suficiente para tumbar la iniciativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El SMI español de 1.221 euros corresponde, además, a una jornada de 40 horas, lo que agrava la brecha real entre ambos países: el trabajador francés cobra más y trabaja menos.

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La comparativa tiene un matiz que conviene precisar. El SMI español se abona en 14 pagas —12 mensualidades más dos pagas extraordinarias—, mientras que el SMIC francés se distribuye en 12 mensualidades. Si se anualizan ambas cifras, el trabajador francés con salario mínimo ingresa 21.876 euros brutos al año frente a los 17.094 euros del español. La diferencia anual supera los 4.700 euros.