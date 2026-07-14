España

Bruno Mars se convierte en cortador de jamón en pleno concierto en Madrid: un producto extremeño con un precio que puede alcanzar los 700 euros

La protagonista de este instante viral fue una pieza de jamón de la marca Maldonado, una empresa de Alburquerque (Badajoz) reconocida por sus jamones ibéricos de bellota

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Bruno Mars sorprende al público de su concierto en el Metropolitano con un guiño a la gastronomía española (X / @Suganim11)
Bruno Mars sorprende al público de su concierto en el Metropolitano con un guiño a la gastronomía española (X / @Suganim11)

España es un país lleno de atractivos culturales, y no cabe duda de que la gastronomía es uno de los más importantes. Nuestros productos se buscan en todo el mundo, nuestras recetas tradicionales se imitan fuera de nuestras fronteras y los cocineros y restaurantes nacionales consiguen conquistar incluso a las más importantes guías internacionales.

No es de extrañar, por ello, que los artistas internacionales vean en su visita a España una ocasión de oro para darse un homenaje y descubrir las bondades de nuestra cocina. Así ha hecho Bruno Mars en estos últimos días. Ocho años después de su última visita a España, el cantante estadounidense convertía durante el pasado fin de semana el estadio Riyadh Air Metropolitano en una enorme pista de baile en la que no faltaron guiños a la gastronomía nacional.

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Fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más comentados del concierto que se celebraba el pasado viernes. Ocurrió en pleno espectáculo, durante la interpretación de Leave the Door Open, el tema que Bruno Mars comparte con Anderson Paak. En medio de la actuación, el rapero estadounidense subió al escenario con una pata de jamón ibérico al hombro, un sorprendente equipaje que el público alabó con aplausos y vítores.

Bruno Mars durante una actuación en directo (Archivo)
Bruno Mars durante una actuación en directo (Archivo)

Mientras tanto, Mars pidió que le trajeran un jamonero para, acto seguido y entre las risas de un entregado público, ponerse a cortar lonchas de este ibérico. No iba a quedarse sin probarlas, cómo no, así que el cantante hizo una degustación en vivo y en directo, sin parar de cantar ni interrumpir la actuación en ningún momento.

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Una dehesa en Alburquerque

La protagonista de este instante viral fue una pieza de jamón de la marca Maldonado, una empresa de Alburquerque (Badajoz) reconocida por sus jamones ibéricos de bellota, por su exportación internacional y por su presencia en algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo. En su dehesa, Manuel Maldonado, ideador de esta marca, cría en libertad unos 5.000 animales que sacrifica en su propio matadero, una producción que se limita, por lo tanto, a 10.000 jamones.

Esta casa extremeña, que presume de una producción sostenible y del cuidado de los animales en su propia dehesa, está presente principalmente en la alta restauración internacional, sobre todo en China, donde exporta sus productos. Ofrecen una gran variedad de productos, y la pieza entera de jamón de bellota 100% ibérico de la categoría Arcano, el producto más emblemático de la dehesa, puede rozar los 700 euros. La paleta ibérica, por su parte, ronda los 200 euros. No obstante, la pieza concreta que eligió el cantante no ha sido desvelada.

¡El fútbol y la música se unen en una celebración épica! Artistas de talla mundial pausan sus shows para gritar el triunfo de España junto a sus seguidores.

La velada coincidía con la celebración del partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, un evento al que el artista quiso hacer referencia de esta manera tan especial. Un gesto muy diferente respecto a otros conciertos de su gira europea, pues en ciudades como Berlín o París el cantante había optado por vestir la camiseta de la selección local. Las gradas se sumaron a la celebración coreando los goles de Fabián y Merino durante el concierto, el segundo de ellos en pleno Uptown Funk, uno de los mayores éxitos del artista.

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