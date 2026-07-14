‘La Revuelta’ fija la fecha de su último programa en RTVE mientras la cadena reorganiza su parrilla por el Mundial

David Broncano, pesentador de 'La Revuelta'. (RTVE)

La maquinaria de La Revuelta ya tiene marcado en rojo el día en el que bajará el telón de su temporada en RTVE. Tras semanas de incertidumbre, condicionadas por las victorias de la Selección Española en el Mundial y por los ajustes de programación que La 1 ha tenido que realizar para encajar las semifinales del torneo, el equipo del formato ha confirmado cuándo se emitirá su último episodio antes del parón veraniego. David Broncano, fiel a su estilo, lo anunció entre bromas, pero la fecha ya es oficial.

Durante la entrega emitida el pasado viernes 10 de julio, justo después del partido entre España y Bélgica, el presentador sorprendió a la audiencia al revelar que estaban ante “el penúltimo programa de la temporada”. Una frase que, además de despejar dudas, dejaba entrever que el cierre ya estaba preparado y posiblemente grabado, como insinuaron Grison y Jorge Ponce entre risas desde la mesa del programa.

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La confirmación definitiva llegó minutos después, durante la entrevista a la actriz Adriana Torrebejano, cuando Broncano y Ricardo Castella terminaron de desvelar el calendario del final de temporada. La conversación, aparentemente casual, sirvió para aclarar que el equipo ya tiene todo listo para despedirse desde el Teatro Príncipe Gran Vía, el escenario que ha acogido esta primera etapa del formato en RTVE.

El dramaturgo posa junto a David Broncano durante la emisión del programa de RTVE. / Captura de pantalla

El último programa llegará el 16 de julio y será el preludio de una nueva etapa

“¿En septiembre empezamos ya en el teatro nuevo, no Ricardo?”, preguntó Broncano en pleno directo. Castella, sin rodeos, confirmó la información: “Parece ser que sí. Nos queda todavía un programa, el del 16, acuérdate”. Una frase que selló oficialmente la fecha del adiós. “Sí, el último de la temporada”, remató el presentador antes de continuar con la entrevista.

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Con esta declaración, RTVE ya tiene encajado el puzzle de su parrilla: La Revuelta emitirá su último programa de la temporada el jueves 16 de julio a las 21:45 horas, en un horario especial que actuará como antesala de El perro andaluz, que regresará a su franja habitual de prime time esa misma noche. La cadena ha tenido que ajustar cuidadosamente su programación para dar cabida a dos eventos clave: el estreno del Grand Prix este lunes en el access prime time y la emisión de las dos semifinales del Mundial de Fútbol, previstas para el martes y el miércoles.

Tras haber presentado las Campanadas 2024 y el ‘Grand Prix del Verano’, la colaboradora de ‘La Revuelta’ se une al elenco de presentadores del certamen musical de RTVE

Este cierre de temporada no solo marca el inicio de las vacaciones del equipo, sino también el final de una etapa. Tal y como se anunció la semana pasada, el programa abandonará el Teatro Príncipe Gran Vía para trasladarse al Teatro Albéniz, ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol. Un cambio que promete renovar la energía del formato y abrir una nueva fase en su evolución dentro de RTVE. Como es habitual, promete humor, improvisación y ese sello inconfundible que ha convertido al programa en uno de los fenómenos televisivos del año. El gran misterio, que parece que RTVE guardará hasta el último momento, es conocer la identidad de ese último invitado que pondrá fin a una etapa.

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