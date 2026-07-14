La historia detrás de la segunda equipación que viste España en el Mundial: una camiseta de color blanco roto inspirada en la “literatura clásica”

Camiseta de la segunda equipación de España. (Adidas)

El fútbol y la literatura rara vez han ido de la mano. Literatos y filósofos como Umberto Eco no lo entendían. “Yo no odio el futbol, yo odio a los apasionados del futbol”, escribió una vez. En el extremo opuesto se situaban figuras como el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de El fútbol a sol y sombra: “Como todos los uruguayos, toditos, yo nací gritando gol“. Precisamente es entre esos dos mundos donde se mueve la segunda equipación de España para el Mundial, una camiseta que se ha hecho viral desde el comienzo de la Copa del Mundo hace ya casi un mes.

De color blanco roto, esta contiene grabados inspirados en los característicos ornamentos de la literatura española. Y es que Adidas toma como punto de partida la lengua castellana y el universo de los libros. “La segunda equipación de España infunde el alma de la historia del país a un diseño único y elegante”, describe la web de la tienda deportiva, cuya camiseta pretende reflejar “un pasado glorioso y un futuro lleno de creatividad”.

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Fabián Ruiz de España en el estadio Akron en Guadalajara (México). (EFE/ Francisco Guasco)

“La historia detrás de la camiseta es sobre la lengua castellana y la literatura”, explicó Mateo Kossmann, director de producto para federaciones de Adidas, en una entrevista concedida a El Larguero, programa de la Cadena SER, el pasado mes de marzo. “La idea era jugar con elementos de la cultura española y, en este caso, centrarnos en la lengua”. Para ello, se inspiraron en “las tapas de los libros", añadió. Esa referencia se trasladó al diseño mediante una técnica de tejido que hace que “haya partes que brillen un poquito de la camiseta y partes un poquito más mate”. El resultado, según describió, es “una camiseta superelegante”, con una base en color off-white (blanco roto) y detalles en burdeos, rojo oscuro y dorado, “linda de lejos y linda de cerca”, gracias a “muchísima riqueza” en sus acabados.

Jugar con elementos de la cultura española

Así, la encuadernación recuerda a los antiguos libros de los siglos XVII y XVIII pertenecientes al estilo barroco, donde predominaban las líneas curvas y la proliferación del oro en las cubiertas. De la misma manera que el blanco roto es el color que cogen los libros antiguos, los adornos florales son un guiño a dichas ilustraciones. En cambio, el rojo hace referencia al color tradicional usado por España, pero en una versión más oscura como la de la tinta.

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¡El fútbol y la música se unen en una celebración épica! Artistas de talla mundial pausan sus shows para gritar el triunfo de España junto a sus seguidores.

Y esa camiseta volverá a ser la protagonista este martes, cuando la selección española se enfrente a Francia en la primera semifinal del Mundial. El encuentro se disputará a las 21.00 horas (hora peninsular española) en el estadio Dallas, con un billete para la final del domingo en juego. Un día después llegará el turno de la otra semifinal, que enfrentará a Argentina e Inglaterra en un duelo histórico. Los vencedores de ambos encuentros se citarán el próximo 19 de julio en la gran final del Mundial, mientras que los dos equipos restantes disputarán el partido por el tercer puesto.