España

Condenan a 9 años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación

El magistrado encargado de investigar su contratación en la Diputación de Badajoz le señala como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa

Guardar
Google icon
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, junto al exsecretario general socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. (Europa Press)
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, junto al exsecretario general socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. (Europa Press)

El juez José Antonio Patrocinio, encargado de la causa sobre la contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha condenado al hermano del presidente del Gobierno a la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio. Según una sentencia a la que ha tenido acceso Infobae, el tribunal ha considerado a Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En total, 18 años.

PUBLICIDAD

La sentencia considera que el puesto en la administración pública, sujeto a unas condiciones laborales y retributivas “propias del personal de alta dirección”, fue creado de forma “espuria y carente de contenido real”, respondió a intereses particulares y su adjudicación vulneró los criterios de mérito, capacidad y publicidad.

Desde su nombramiento, afea el tribunal, Sánchez apenas pisó su despacho, se desvinculó de la coordinación de los conservatorios —función para la que fue contratado— y centró su actividad en el programa Ópera Joven, un proyecto personal que acabó absorbiendo la mayor parte de su tiempo y recursos públicos. El tribunal relata que el puesto fue modificado y rebautizado (“Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”) para legalizar una nueva realidad laboral “hecha a la medida” del interesado, suprimiendo además la incompatibilidad legal y sin detallar nuevas funciones.

PUBLICIDAD

El hermano de Pedro Sánchez queda inhabilitado por nueve años, así como Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura.

Añade además que la maquinaria administrativa se activó de nuevo en 2023 para crear otra plaza “innecesaria y huérfana de contenido”, adjudicada en comisión de servicios a Luis María Carrero Pérez, amigo y colaborador de Sánchez, que pasó a formar parte del “equipo” con un despacho compartido y funciones difusas.

La sentencia ha descartado el delito de tráfico de influencias que reclamaba la acusación porque, en este caso, no se ha conseguido saber si alguien “ejerció una presión, influencia o prevalimiento” sobre la autoridad o funcionario encargado de resolver, con la finalidad de obtener una resolución beneficiosa para sí o para un tercero.

PP y Vox aplauden la sentencia, Rufián la considera “una sobrada importante”

La primera reacción a la sentencia ha llegado a través de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñóz, quien ha considerado “lamentable” que al hermano de Pedro Sánchez “le pagasen por no trabajar”. En unas declaraciones ante los medios en los pasillos del Congreso, la portavoz popular ha señalado que es la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno tiene al fiscal general del Estado inhabilitado, a su mano derecha y ministro de Transportes condenado, y a su hermano condenado “porque miembros del partido le regalaron una plaza en la Diputación de Badajoz”.

El secretario general de Vox, José María Figaredo, ha reconocido que no han podido leer la sentencia todavía, “pero lo que diga un juez nos parece estupendo y esto demuestra que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para obtener dinero a través de fondos públicos”, ha declarado.

Las críticas al fallo han llegado por parte del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha calificado de “sobrada importante” la pena y ha criticado que “los jueces persigan a la gente por la cara”. “Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara”, ha declarado a los medios.

Temas Relacionados

PSOEEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España, en alerta por peligro de incendio: todas las actividades prohibidas en las comunidades autónomas para prevenir el fuego

Las autonomías se preparan para posibles incendios este verano

España, en alerta por peligro de incendio: todas las actividades prohibidas en las comunidades autónomas para prevenir el fuego

‘La Revuelta’ fija la fecha de su último programa en RTVE mientras la cadena reorganiza su parrilla por el Mundial

El late night de David Broncano se despide de la audiencia con un cierre de temporada marcado por el fútbol, el regreso del Grand Prix y su cambio de escenario

‘La Revuelta’ fija la fecha de su último programa en RTVE mientras la cadena reorganiza su parrilla por el Mundial

Bruno Mars se convierte en cortador de jamón en pleno concierto en Madrid: un producto extremeño con un precio que puede alcanzar los 700 euros

La protagonista de este instante viral fue una pieza de jamón de la marca Maldonado, una empresa de Alburquerque (Badajoz) reconocida por sus jamones ibéricos de bellota

Bruno Mars se convierte en cortador de jamón en pleno concierto en Madrid: un producto extremeño con un precio que puede alcanzar los 700 euros

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 14 julio

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 14 julio

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

Por qué ha sido condenado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y las frases clave de la sentencia: “No se lo puedo decir”

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

ECONOMÍA

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Qué es la ventilación cruzada que recomiendan los expertos en climatización: dos ventiladores pueden refrescar la casa sin aire acondicionado

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

DEPORTES

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

Una Francia con unos números que amenazan a España en las semifinales del Mundial: 16 goles, 110 remates y 90% de precisión en los pases

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión