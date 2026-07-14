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Estados Unidos acuerda con Marruecos crear un centro de entrenamiento militar para el desarrollo de los soldados, drones y nuevas tecnologías en África

El futuro complejo estará ubicado en Tan-Tan, Marruecos, y su apertura está prevista para el año 2030

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Dos militares, uno estadounidense y otro marroquí, firman documentos en una mesa con banderas de Estados Unidos, Marruecos y AFRICOM. Edificio con logo US Africa Command
Representantes militares de Marruecos y del Comando de África de Estados Unidos (AFRICOM) firman un acuerdo para la creación del Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio.

Estados Unidos y Marruecos han firmado un acuerdo para crear el Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), una instalación pionera que impulsará la formación de soldados, el desarrollo de drones y la innovación tecnológica en África. De esta forma, los dos países siguen engrasando una relación cada vez más sólida y con un importante peso de lo militar. Según ha informado la Oficina de Asuntos Públicos del Comando África de los Estados Unidos, el memorando de entendimiento se hizo oficial en la sede de Africom, en Stuttgart, Alemania, con la participación de las Fuerzas Armadas Reales del Reino de Marruecos.

El futuro complejo estará ubicado en Tan-Tan, Marruecos, y su apertura está prevista para el año 2030. AMTEC integrará tres áreas principales. Una sería unn Área de Entrenamiento Multidominio, otra una Academia de Drones y la tercera un Centro de Innovación y Experimentación. Según ha detallado la Oficina, el acuerdo busca fortalecer la preparación militar y la cooperación tecnológica entre ambos países, ampliando las capacidades de respuesta ante amenazas en el continente.

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El general Mohammed Berrid, inspector general de las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes y comandante de la Zona Sur, ha destacado la preparación de Marruecos y la cualificación de su personal, señalando que estas condiciones permitirán avanzar con rapidez. Para Berrid, “la preparación de Marruecos, demostrada por nuestras instalaciones existentes y nuestro personal cualificado, garantiza un rápido progreso desde el concepto hasta la realidad operativa y proporciona a las industrias de Marruecos y EEUU un socio fiable y capaz”.

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Formación militar y capacitación con drones

El Área de Entrenamiento Multidominio (MDTA) estará destinada a la preparación de fuerzas militares y sistemas en entornos variados, incluidos los que presentan interferencias electromagnéticas o condiciones conflictivas. La infraestructura permitirá ejercicios prácticos y simulaciones para ajustar tácticas y capacidades a diferentes escenarios operativos.

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La Academia de Drones formará a operadores, planificadores e instructores tanto de Marruecos como de otros países africanos. El enfoque estará en fortalecer las capacidades antiterroristas a través del uso de sistemas aéreos no tripulados (UAS). El plan de estudios incluirá integración de drones en maniobras, inteligencia, vigilancia y coordinación en el espacio aéreo. Los drones se han consolidado como una herramienta imprescindible para los ejércitos. Contar con la enseñanza de EEUU supondrá un salto de capacidad militar para Marruecos.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

El Centro de Innovación y Experimentación tiene previsto acelerar el desarrollo y validación de nuevas capacidades militares, priorizando herramientas de bajo coste y aplicación inmediata en operaciones de seguridad regional. La colaboración con instituciones académicas permitirá incorporar equipos técnicos multidisciplinarios al diseño y prueba de tecnologías.

La iniciativa también contempla la participación de la industria en la experimentación de sistemas inalámbricos y soluciones de detección. El ejercicio African Lion 2027, que se celebrará en Marruecos, funcionará como plataforma de prueba para estas tecnologías, integrando inteligencia artificial y dispositivos autónomos en operaciones conjuntas. El Comando África de los Estados Unidos ha destacado que el objetivo es traducir la inversión en innovación en capacidades operativas aplicables en toda la región.

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