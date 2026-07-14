España, en alerta por peligro de incendio: todas las actividades prohibidas en las comunidades autónomas para prevenir el fuego

Antes de que empiece el verano, España ya enfrenta incendios forestales de gran magnitud, con 50.384 hectáreas quemadas, según un equipo de seguimiento del programa europeo Copernicus. El calor, las rachas de viento y la falta de humedad del terreno aceleraron la propagación de las llamas, lo que obligó a desplegar medios de emergencia y a evacuar a cientos de vecinos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de que pronto comenzará un nuevo episodio de calor intenso. Ante este escenario, distintas comunidades autónomas activaron sus planes de prevención, con niveles de intensidad dispares, para reducir el riesgo de nuevos focos.

Asturias: el Gobierno asturiano prohíbe el uso del fuego en los montes y en los 100 metros colindantes, a excepción de barbacoas y ahumadores en apicultura. Las restricciones se incrementan según aumente el riesgo de incendio. Actualmente, la comunidad se encuentra en nivel 3 de riesgo de incendio (alto).

Aragón: la comunidad se encuentra en alerta roja por peligro de incendios en casi todo su territorio. Por ello, se ha prohibido encender fuego en espacios abiertos, el uso de maquinaria que pueda generar chispas o descargas eléctricas, el uso de material pirotécnico y arrojar o abandonar objetos de combustión.

Andalucía: la comunidad autónoma acaba de sufrir su peor incendio de la historia : la comunidad autónoma acaba de sufrir su peor incendio de la historia en Los Gallardos (Almería) , con 13 víctimas mortales. Durante el verano, época de peligro de incendio alto, se prohíbe quemar restos agrícolas, forestales o de vegetación natural; usar fuego para cocinar alimentos o circular con vehículos de motor fuera de la red de carreteras, ya que los motores calientes sobre vegetación seca podrían llegar a originar fuegos.

Canarias: en el archipiélago, Tenerife ha activado el Grado 1 de riesgo de incendios, por el que queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. Además, se prohíbe fumar en zonas recreativas, de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo. La actividad pirotécnica y el uso de maquinaria agrícola que pueda generar chispas también quedan suspendidos.

Cantabria: el Gobierno cántabro activó el día 11 el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales. El plan de prevención recomienda no utilizar fuego en espacios abiertos, no arrojar colillas ni objetos combustibles y extremar las precauciones en trabajos agrícolas, forestales o de mantenimiento que puedan generar chispas.

Cataluña: la región ha sufrido ya varios incendios este verano, entre ellos el incendio de la Bisbal, que arrasó con 2.300 hectáreas. Con más de 70 municipios en nivel 4 sobre 5 de alerta, la comunidad prohíbe actividades al aire libre tipo acampada, rutas o actividades deportivas, así como el acceso a pie o en vehículo a diferentes espacios naturales. Se aplican restricciones en obras y en el uso de material pirotécnico de cualquier categoría.

Galicia: se trata de la comunidad autónoma que más incendios forestales sufre de España. Durante el verano, la Xunta suspende de forma cautelar las quemas de restos agrícolas y forestales, con restricciones para el uso de maquinaria agrícola en las épocas de más calor.

Navarra: durante el periodo estival, se prohíbe el uso del fuego con fines recreativos en espacios abiertos en la zona sur de Navarra. La prohibición afecta a barbacoas o utensilios generadores de calor o fuego, como el camping-gas. En el resto de la comunidad, dependerá del riesgo de incendio del momento.

Castilla-La Mancha: las restricciones van cambiando según el Índice de Propagación de Incendios (IPP). Si es naranja (muy alto), se suspende la actividad agrícola con maquinaria de 14:00 a 17:00 horas, pero si se lleva otro tractor de apoyo que haga un cortafuegos se puede seguir con la actividad. Si es rojo (extremo), la actividad se debe paralizar de 13:00 a 18:00 horas y es obligatorio llevar el tractor, un extintor y un depósito de agua con al menos 400 litros.