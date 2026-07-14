España, en alerta por peligro de incendio: todas las actividades prohibidas en las comunidades autónomas para prevenir el fuego

Antes de que empiece el verano, España ya enfrenta incendios forestales de gran magnitud, con 50.384 hectáreas quemadas, según un equipo de seguimiento del programa europeo Copernicus. El calor, las rachas de viento y la falta de humedad del terreno aceleraron la propagación de las llamas, lo que obligó a desplegar medios de emergencia y a evacuar a cientos de vecinos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de que pronto comenzará un nuevo episodio de calor intenso. Ante este escenario, distintas comunidades autónomas activaron sus planes de prevención, con niveles de intensidad dispares, para reducir el riesgo de nuevos focos.
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Actividades prohibidas en las comunidades autónomas
- Asturias: el Gobierno asturiano prohíbe el uso del fuego en los montes y en los 100 metros colindantes, a excepción de barbacoas y ahumadores en apicultura. Las restricciones se incrementan según aumente el riesgo de incendio. Actualmente, la comunidad se encuentra en nivel 3 de riesgo de incendio (alto).
- Aragón: la comunidad se encuentra en alerta roja por peligro de incendios en casi todo su territorio. Por ello, se ha prohibido encender fuego en espacios abiertos, el uso de maquinaria que pueda generar chispas o descargas eléctricas, el uso de material pirotécnico y arrojar o abandonar objetos de combustión.
- Andalucía: la comunidad autónoma acaba de sufrir su peor incendio de la historia en Los Gallardos (Almería), con 13 víctimas mortales. Durante el verano, época de peligro de incendio alto, se prohíbe quemar restos agrícolas, forestales o de vegetación natural; usar fuego para cocinar alimentos o circular con vehículos de motor fuera de la red de carreteras, ya que los motores calientes sobre vegetación seca podrían llegar a originar fuegos.
- Canarias: en el archipiélago, Tenerife ha activado el Grado 1 de riesgo de incendios, por el que queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. Además, se prohíbe fumar en zonas recreativas, de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo. La actividad pirotécnica y el uso de maquinaria agrícola que pueda generar chispas también quedan suspendidos.
- Cantabria: el Gobierno cántabro activó el día 11 el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales. El plan de prevención recomienda no utilizar fuego en espacios abiertos, no arrojar colillas ni objetos combustibles y extremar las precauciones en trabajos agrícolas, forestales o de mantenimiento que puedan generar chispas.
- Cataluña: la región ha sufrido ya varios incendios este verano, entre ellos el incendio de la Bisbal, que arrasó con 2.300 hectáreas. Con más de 70 municipios en nivel 4 sobre 5 de alerta, la comunidad prohíbe actividades al aire libre tipo acampada, rutas o actividades deportivas, así como el acceso a pie o en vehículo a diferentes espacios naturales. Se aplican restricciones en obras y en el uso de material pirotécnico de cualquier categoría.
- Galicia: se trata de la comunidad autónoma que más incendios forestales sufre de España. Durante el verano, la Xunta suspende de forma cautelar las quemas de restos agrícolas y forestales, con restricciones para el uso de maquinaria agrícola en las épocas de más calor.
- Navarra: durante el periodo estival, se prohíbe el uso del fuego con fines recreativos en espacios abiertos en la zona sur de Navarra. La prohibición afecta a barbacoas o utensilios generadores de calor o fuego, como el camping-gas. En el resto de la comunidad, dependerá del riesgo de incendio del momento.
- Castilla-La Mancha: las restricciones van cambiando según el Índice de Propagación de Incendios (IPP). Si es naranja (muy alto), se suspende la actividad agrícola con maquinaria de 14:00 a 17:00 horas, pero si se lleva otro tractor de apoyo que haga un cortafuegos se puede seguir con la actividad. Si es rojo (extremo), la actividad se debe paralizar de 13:00 a 18:00 horas y es obligatorio llevar el tractor, un extintor y un depósito de agua con al menos 400 litros.
- Castilla y León: desde el 12 de junio y hasta el 12 de octubre, se establece un riesgo alto de incendio forestal. Se prohíbe encender fuego en el monte, zonas recreativas y de acampada, incluso en barbacoas o en aquellas habilitadas para ello. Se restringe también la introducción y uso de material pirotécnico, así como el uso de maquinaria agrícola en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda.
- Comunidad Valenciana: desde el 6 de julio, la Generalitat mantiene el máximo nivel de preemergencia frente al riesgo de incendios. Este nivel de alerta decreta la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones y la suspensión del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal. Se prohíbe también encender cualquier fuego en terrenos forestales y alrededores, así como el tránsito por los parques naturales, ya sea a pie o en cualquier tipo de vehículo o bicicleta.
- Extremadura: multitud de municipios se encuentran este martes en riesgo muy alto y extremo de incendio. En estos casos, se prohíbe el uso del fuego fuera de supuestos previstos o autorizados, la quema de vegetación en pie y de rastrojos.
- Comunidad de Madrid: gran parte de la región se encuentra en riesgo muy alto y extremo de incendio forestal este martes. Para estas situaciones, se prohíbe encender el fuego en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampadas. Tampoco se permite el uyso de maquinaria que pueda generar chispas o de material pirotécnico.
- Baleares: en el archipiélago, la isla de Mallorca se encuentra en nivel 4 de riesgo de incendios. Se prohíbe encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos y se recomienda evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.
- La Rioja: del 1 de julio al 31 de octubre, se establece la época de alto riesgo de incendios forestales. Así, se prohíbe el uso de asadores no homologados y de los homologados cuando el riesgo sea extremo o superior. En el sector agrícola, el uso de cosechadoras, empacadoras y otra maquinaria se limitará según aumente el riesgo de incendio.
- Murcia: la región se encuentra en riesgo extremo en la Cuenca de Mula, muy alto en el Altiplano, Guadalentín y Noroeste; y alto en la Vega Alta-Ricote-Murcia. Por ello, se insta a la población a evitar toda actividad que pueda provocar un incendio o ayudar a su propagación. Queda prohibido el uso del fuego en terreno forestal y en sus alrededores.
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