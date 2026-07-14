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Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

El joven extremo de la selección española habló en la rueda de prensa previa al España-Francia de semifinales del Mundial 2026 reivindicando la integración racial de ambas selecciones

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La estrella de España defiende que "el fútbol sirve para integrar".

Lamine Yamal fue el jugador elegido para hablar este lunes junto con Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra los blues. El partido de semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se ve como uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo del fútbol. “Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial“, reafirmó el delantero español.

Además, Lamine Yamal, al hilo de la columna racista del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en ‘El Debate’, no quiso pasar por alto el poder que tiene este deporte ”para integrar" y que por este motivo considera que tanto la ‘Roja’ como Francia, “son ejemplo” en ese aspecto.

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Desde entonces han sido muchos los que se han pronunciado, de hecho, Yamal no ha sido el único jugador de la selección española que ha hablado contra las declaraciones del que fuera presidente del Gobierno; también lo hizo ya el delantero, siempre reivindicativo, Borja Iglesias. Aún así, como ya destacamos cuando nos maravilla sobre el césped a su edad, también debemos resaltar la lección de madurez que ha mostrado el de Rocafonda ante los medios cuando se le ha preguntado por este tema comprometido.

Lamine Yamal nunca se esconde

También le preguntaron si sentía la gran responsabilidad que suponía el partido para nuestro país. “No, presión no. Cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide y que lo puedes hacer, pues no sientes presión”, replicó. Además, confesó que está “muy tranquilo” y solo tiene ganas de que llegue el partido. “Tengo muchas ganas de que sea mañana, es un partido muy bonito para el espectador, para el español y para el francés”, declaró.

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En este sentido, se le cuestionó sobre el potencial de la delantera de la selección francesa y, el extremo derecho español, se mostró respetuoso, pero confiado de lo que sus compañeros son capaces de hacer para frenar el poderío arriba de la actual subcampeona del mundo. “Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en mediocampo, arriba, en defensa, y no siento que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros, incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo”, valoró.

(Noticia en ampliación)

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