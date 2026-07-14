Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que llamó el pasado domingo a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, para trasladarle que la columna de opinión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy “no es la posición del Gobierno de España”. (Europa Press)

Este martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que llamó el pasado domingo a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, para trasladarle que la columna de opinión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy —en la que afirmó que la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”— “no es la posición del Gobierno de España” ni refleja “el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles”. Así lo ha confirmado el propio Albares en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER tras su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrado en Bruselas.

El expresidente del Gobierno publicó la columna la noche del 10 de julio en el medio digital El Debate tras la victoria de España sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. En el texto, titulado Hoy llegó el desquite, Rajoy analizó el camino de la Roja hacia las semifinales y describió a la selección de Francia como un equipo bicampeón del mundo con “un altísimo nivel”, añadiendo a continuación que jugaba “sin franceses”.

PUBLICIDAD

La frase fue interpretada de forma generalizada como una alusión al origen extranjero de varios jugadores del combinado galo. Y, ante esto, la Embajada de Francia en Madrid respondió que, de los 26 convocados, 23 han nacido en territorio francés y los tres restantes también tienen la nacionalidad francesa.

Palabras “absolutamente inaceptables” para Francia

La reacción diplomática fue inmediata. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez calificó las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” en una entrevista en la cadena BFMTV, y subrayó que Francia es “un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse”.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado enérgicamente un artículo escrito por el expresidente Mariano Rajoy, calificándolo de "absolutamente inaceptable". Albares afirmó que nada que encubra "racismo o xenofobia" representa a España y exigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Rajoy.

Aunque el responsable de Exteriores galo fue más directo al afirmar que “esas declaraciones son patéticas”. “Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos”, declaró también en BFMTV.

Por su parte, la ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, habló de “arrebatos racistas repetidos” e “intolerables”, mientras que la ministra de Territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, exigió a la Federación Francesa de Fútbol que emprendiese “todas las acciones legales posibles”.

PUBLICIDAD

“El racismo y la xenofobia son corrosivos para la convivencia”

Ante todas estas reacciones de los responsables del país vecino, Albares tomó la iniciativa de hablar con Barrot, y describió el artículo como un “veneno”, afirmando que las palabras de Rajoy “encubren algo terrible”. “No podemos permitir que bajo frases así se encubran, en el fondo, de cerca o de lejos, sentimientos racistas y xenófobos”, ha sentenciado.

El ministro también ha sido explícito al decir que “andar señalando quién es ciudadano de un país y quién no” es “algo muy grave” y que “señalar por el color de piel quién puede ser ciudadano” esconde cosas “muy peligrosas”. “Tenemos que proteger la convivencia. El racismo y la xenofobia lo que hacen es ser corrosivos para esa convivencia”, ha añadido.

PUBLICIDAD

Además, también ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo que desautorizase públicamente a Rajoy. “Le exijo responsabilidad en cómo se conduce y en lo que dice. Por eso es tan importante que el señor Feijóo le desautorice”, ha afirmado Albares, quien además ha pedido al medio que publicó la columna que rectifique y deje claro que no comparte “en absoluto” lo expresado en ese artículo.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha desatado la polémica a los dos lados de los Pirineos por sus palabras sobre la selección francesa (Montaje Infobae)

“No entiendo por qué el PP cree que la norma es chocar”

La polémica se produce en un momento de tensión bilateral que va más allá del fútbol. Albares ha criticado también que el PP va “abiertamente al choque” con Francia y recuerda que la semana pasada los senadores del partido rechazaron el Tratado de Amistad y Cooperación hispano-francés, aprobado en el Congreso de los Diputados el 18 de junio con 175 votos a favor y 170 en contra, y cuya tramitación quedó paralizada en el Senado tras un recurso al Tribunal Constitucional presentado por la cámara alta, donde el PP tiene mayoría absoluta. La representación diplomática francesa ha señalado que seguirá “con atención las próximas etapas del proceso de ratificación”.

PUBLICIDAD

El ministro ha extendido sus críticas a la política exterior del partido liderado por Feijóo, a la que ha tachado de “enigma”, recordando que el PP también mantiene lo que calificó de “posiciones abiertamente antimarroquíes” y problemas con Argelia, país al que, según Albares, “han estado difamando durante años”. “Hay una norma en política exterior que es tener las mejores relaciones con los vecinos. No entiendo por qué Feijóo y el Partido Popular creen que la norma es chocar”, ha señalado el ministro, quien reivindica que España tiene actualmente “una política exterior reconocida y aplaudida por el mundo entero”.