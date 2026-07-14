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El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Ana María Fuentes e Ismael Oliver tendrán que declarar el próximo 9 de septiembre como parte de la ronda de interrogatorios

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Imagen de Ana María Fuentes, Directora Gerente del PSOE. (Infobae España)
Imagen de Ana María Fuentes, Directora Gerente del PSOE. (Infobae España)

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como investigados a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y a Ismael Oliver, exabogado de Koldo. Ambos deberán comparecer ante el tribunal el próximo 9 de septiembre, tras detectarse indicios de presuntos pagos ilegales del PSOE al letrado y a otros integrantes de una red vinculada a Leire Díez, según la UCO.

Estas comparecencias forman parte de la ronda de interrogatorios ordenada por Pedraz dentro de la investigación del caso Cloacas. El magistrado también instruye las diligencias por posibles amaños de contratos en la SEPI y Correos, centradas en las actividades del denominado ‘grupo Hirurok’, integrado por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Leire Díez y el empresario Antxón Alonso.

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La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado este martes en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco ha participado en ninguna trama para anular causas judiciales. (Europa Press / Senado)

Sus conexiones con el caso Cloacas

La UCO vincula a Ana María Fuente Pacheco, gerente del PSOE, con la autorización de documentos profesionales supuestamente falsos que sirvieron para justificar pagos a abogados encargados de defender al partido en causas judiciales. La investigación sostiene que Fuente habría actuado siguiendo instrucciones de Santos Cerdán, secretario de Organización, y con la intermediación de Leire Díez.

El informe policial detalla que Leire Díez recibió 22.500 euros más IVA a través de sociedades administradas por Ismael Oliver, también investigado. Los fondos salieron del partido y pasaron por los despachos Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL y Oliver Gruppe SL, señalados por la Guardia Civil como empresas instrumentales para canalizar el dinero. Según la documentación, existe una nota de encargo firmada por Fuente Pacheco para contratar a Oliver and Partners. Esta firma facturó 22.500 euros más IVA en enero de 2025.

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Días después, Leire Díez emitió otra factura de igual importe a Oliver Gruppe por la elaboración de informes, ingresando la suma en su cuenta personal. Los investigadores destacan que Cerdán habría facilitado recursos, personal y espacios del PSOE para el funcionamiento de la red bajo sospecha, permitiendo así el desarrollo de las operaciones investigadas.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este viernes cualquier delito y se ha desligado de la presunta trama del 'caso Leire Diez' en un comunicado remitido a los medios. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz sitúa a Cerdán como el presunto cabecilla de una supuesta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan a los socialistas. (Fuente: Europa Press / Navarra TV)

Nuevos interrogatorios y diligencias del caso Cloacas

La investigación judicial continúa avanzando con la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por las partes personadas. Una de ellas ha sido presentada por la procuradora Marta Castro Varela, que representa al abogado Jacobo Teijelo Casanova, investigado en la causa. Además, a petición de su defensa, el juez de la Audiencia Nacional ha requerido al empresario Antonio Parra Páez, también investigado, para que entregue las grabaciones de varias reuniones que mantuvo con Teijelo.

En otra de las diligencias acordadas, el juez ha solicitado nueva documentación relacionada con Fernando Albert Aragón, exdirector de Relaciones Institucionales de la empresa pública Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial). El magistrado ha requerido que facilite las direcciones de correo electrónico corporativo utilizadas por los investigados, así como una copia completa de sus buzones de entrada, correos enviados y mensajes eliminados. También ha pedido las carpetas de trabajo digitales y las copias de seguridad asociadas a esos empleados.

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