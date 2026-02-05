El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la jornada Formación Profesional y Empresa. (EFE/ Javier Lizón)

La última columna de opinión de Jacob Timothy Wallis Simons en The Telegraph ha puesto de nuevo a España en el foco de las críticas internacionales, esta vez centrándose en la gestión de Pedro Sánchez y en la dirección política tomada por su Gobierno. El análisis, publicado en el diario británico, sostiene que el país ha alcanzado una posición de particular controversia en Europa bajo el actual Gobierno. En su texto, Simons articula que la actitud de España hacia algunos temas clave —como la “afición por las fronteras flexibles”, la “eurofilia ideológica” y el “odio patológico a Israel”— resulta aún más acentuada que la de países como Irlanda.

Simons describe a Pedro Sánchez como un “impopular primer ministro socialista”, atribuyéndole un índice de aprobación de -36 según la web YouGov, empeorado por los recientes “escándalos de corrupción que involucran a su esposa, su hermano y varios de sus colaboradores más cercanos”. Según el propio Wallis Simons, estos elementos han influido en la percepción actual que se tiene del Ejecutivo español y han sido determinantes para que The Telegraph destaque la figura de Sánchez en este contexto.

Al analizar la postura internacional adoptada por el Ejecutivo, Simons recuerda cómo, en plena crisis internacional, “el presidente del Gobierno lamentó públicamente que España no tuviera armas nucleares para lanzar sobre Israel”. Sanchez insitió en que estas palabras se malinterpretaron, ya que en realidad se referían a la falta de capacidad de España para ejercer presión internacional, como sí pueden hacer potencias nucleares. En el mismo bloque, la columna hace referencia al envío por parte del Gobierno español de un buque de guerra para proteger a la activista Greta Thunberg, haciendo referencia a la Flotilla, hecho que Simons considera polémico, subrayando que el buque en cuestión iba armado con tecnología de fabricación israelí y terminó desviando su rumbo antes de entrar en la zona de conflicto. Esta unidad de la Armada fue designada para salvaguardar a integrantes de la llamada ‘flotilla’ española ante posibles amenazas por parte de Israel.

Críticas a la gestión del presupuesto en defensa

De acuerdo con Wallis Simons en The Telegraph, la posición de una nación frente a Israel es “un indicador de su solidez general”. Entre las críticas dirigidas a Sánchez, el columnista enfatiza que el presidente español ha liderado una “coalición que incluye a la extrema izquierda” y que inicialmente se negó a asumir el compromiso europeo de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. Aunque finalmente Sánchez ha firmado el acuerdo de gasto exigido por la Alianza Atlántica, Simons interpreta que en los países del oeste de Europa, como España, “gastar más en defensa pondría en peligro su presupuesto de bienestar social”, una prioridad que el periodista británico subraya con un marcado tono crítico, resaltando que el bienestar social no figura entre las preocupaciones recogidas en su análisis.

Otro de los frentes que aborda el artículo se refiere a la política de comunicación del Gobierno. Simons afirma que Sánchez ha recurrido en diferentes ocasiones a confrontar públicamente a Donald Trump como vía para afianzar el respaldo de parte de su electorado. El columnista recuerda que esas críticas coincidieron con las amenazas del entonces presidente estadounidense de imponer aranceles del 25% a los aliados que se opusieran a sus planes sobre Groenlandia.

Simons sostiene que la Guerra Civil española ha dejado un profundo “trauma” que, en su opinión, ha hecho del país “un lugar pacifista salvo en lo que respecta a Israel”. Además, responsabiliza al “egocentrismo del gobierno, sumado a las acusaciones de corrupción”, del auge de formaciones políticas como Vox o Aliança Catalana. En sus palabras, “España es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”. Con relación a la situación en Cataluña, el articulista asegura haber sido testigo, en coberturas anteriores, de cómo “matones nacionalistas españoles gritaban ‘¡Viva Franco!’ y cantaban el Sieg Heil”, y apunta al actual Ejecutivo como responsable de estos contextos, citando la “amnistía a los separatistas catalanes exiliados” como un factor que, según su interpretación, fomenta el extremismo: “se ha convertido en un sargento de reclutamiento para estos extremistas”, escribe.

Regularización de inmigrantes y nuevas políticas sociales

La razón de fondo de este artículo de opinión, plantea Simons, se encuentra en un reciente vídeo difundido por el Partido Socialista Obrero Español en relación con la regularización de 500.000 inmigrantes, una medida que ha sido objeto de críticas entre sectores conservadores fuera y dentro de España. Para el autor, el motivo de esta medida responde a la necesidad de “impulsar la economía española, que se tambalea bajo el peso de la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población”. También recoge las acusaciones de la oposición, que tilda dicha regularización de “ingeniería electoral” ante la previsión de avances del Partido Popular en unos próximos comicios autonómicos.

La columna alude igualmente al reciente suceso ocurrido en Torre-Pacheco, Murcia, mencionando el asesinato de un individuo y la posterior oleada de violencia dirigida contra inmigrantes en la localidad. Como colofón, Simons repasa la última medida promovida por Sánchez: la prohibición del uso de las redes sociales a menores de 16 años. Según el texto publicado en The Telegraph, el presidente español prevé poner en marcha mecanismos para controlar “la huella de odio y polarización”, haciendo que aplicaciones como Grok, TikTok e Instagram respondan ante los tribunales y se depuren responsabilidades personales de los ejecutivos de las compañías si el contenido prohibido persiste en estas plataformas. La columna concluye subrayando que los críticos han acusado a Sánchez de “utilizar la política tecnológica como arma”, atribuyendo esta valoración a voces contrarias a la gestión del Gobierno.