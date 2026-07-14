España

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Los grandes operadores ya están viendo un aumento de las ventas debido al Mundial 2026, un sentimiento común durante los grandes eventos deportivos

Guardar
Google icon
Mundial 2026 – Selección de Francia – Selección de Noruega – Erling Haaland - Kylian Mbappé Perú – deportes – 24 junio
Aficionados de Noruega y Francia viendo un partido de sus selecciones (Imagen creada por IA).

Con las semifinales del Mundial 2026 más que presentes muchos grupos de amigos y familias ya tienen planificado juntarse alrededor de una pantalla para ver el partido España-Francia de este 14 de julio.

En una época en la que mantenerse pegado al televisor está más difícil que nunca debido a la cantidad estímulos que tenemos a nuestro alrededor, parece que el fútbol logra que dejemos todo esto a un lado y enfoquemos nuestra pasión en los partidos.

PUBLICIDAD

Aunque es habitual que en lugares emblemáticos de las ciudades y los pueblos del país pongan pantallas gigantes para ver el partido, y juntarse en los bares es más que una moda repetida en los establecimientos de todo el mundo, no hay mayor comodidad que ver el partido desde el sofá de tu casa en una pantalla plana gigante recién comprada.

Un buen televisor es imprescindible

Generalmente, cuando el verano coincide con un evento deportivo destacado, hay un sentimiento común entre los aficionados al fútbol: comprarse la mejor televisión del mercado para ver estas grandes competiciones. Con el Mundial 2026, no ha sido menos: el 41% de los franceses cree que existe una presión social para tener un buen televisor durante las grandes competiciones. Esto explica el auge de las ventas en las tiendas.

PUBLICIDAD

Concretamente en Francia, las grandes empresas de electrodomésticos han notado un aumento de las ventas de los televisores en un 30% durante junio para esta edición de la Copa del Mundo. Además, dada la buena actuación de la selección francesa, los profesionales del sector no descartan que al final del Mundial de Estados Unidos, México y Canáda esta cifra pueda llegar al 50%. Sin duda, a pesar de los horarios, las audiencias de los partidos de los blues se cuentan por millones, lo que significa que gran parte del país esta pendiente de la actuación mundialista de los de Didier Deschamps.

Atacar al televisor, una práctica común en Francia

Si hay una característica que destaca entre los franceses es que, como los españoles, son unos grandes apasionados de los eventos deportivos que repercuten a su país: El Tour de Francia y el Mundial 2026 son las dos grandes las opciones para este verano. El entusiasmo con el que se viven estas citas en el país vecino traspasa límites que puede parecer inconcebibles para el resto de mortales.

Según confiesa Stéphane, un aficionado francés, en L’Equipe, durante el partido de la final de la Copa del Mundo 2006, tras el fallo de David Trezeguet en el penalti decisivo, “ya exaltado desde la expulsión de Zinedine Zidane, perdí los nervios y lancé un tenedor contra la pantalla. Menos mal que fallé, pero estuve a punto de perder 1.500 euros ese verano”.

Este no es un caso aislado en Francia, pues, según un estudio de Opinionway para LG publicado este junio, el 17% de los franceses admite haber atacado su televisor durante un evento deportivo importante. Y la tendencia no disminuye, ya que el 39% de los jóvenes de entre 18 y 24 años reconoce haber tenido arrebatos de ira.

En definitiva, la pasión por el fútbol a veces supera la barrera de la razón, convirtiendo el salón de las casas francesas en una extensión del mismísimo terreno de juego. Estas pantallas rotas son el testimonio material de un torneo que se vive con el corazón a mil revoluciones. Al final, para muchos aficionados, el verdadero precio de la Copa del Mundo no se mide en entradas o camisetas oficiales, sino en las pulgadas de repuesto que tendrán que encargar al día siguiente.

Temas Relacionados

España NoticiasEspaña-DeportesÚltima Hora EspañaMundial 2026Selección Francia Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sanidad prepara el MIR 2027: fechas, plazas y nuevas normas para evitar el fraude

El ministerio vuelve a ampliar las plazas para la nueva convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada

Sanidad prepara el MIR 2027: fechas, plazas y nuevas normas para evitar el fraude

Descubren que los ovarios empiezan a envejecer décadas antes de la llegada de la menopausia

A medida que envejecemos, perdemos la sincronía en la maduración de las estructuras donde se desarrollan los ovocitos

Descubren que los ovarios empiezan a envejecer décadas antes de la llegada de la menopausia

El ‘Grand Prix’ arrasa en su estreno y lidera el lunes con su mejor dato en tres años: así quedó la batalla de audiencias del 13 de julio

La 1 conquista la noche con un 16,8% y más de 1,4 millones de espectadores, mientras Cuatro celebra el notable debut de ‘El mago del vino’ y Telecinco se desploma tras un inesperado cambio de programación

El ‘Grand Prix’ arrasa en su estreno y lidera el lunes con su mejor dato en tres años: así quedó la batalla de audiencias del 13 de julio

Investigadores buscan voluntarios para grabar el sonido de aves y murciélagos durante el eclipse solar y comprobar cómo afecta a estos animales

El proyecto ECOECLIPSE pretende colocar unas 300 grabadoras en distintos puntos de España donde será visible el evento del 12 de agosto

Investigadores buscan voluntarios para grabar el sonido de aves y murciélagos durante el eclipse solar y comprobar cómo afecta a estos animales

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Ana María Fuentes e Ismael Oliver tendrán que declarar el próximo 9 de septiembre como parte de la ronda de interrogatorios

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

DEPORTES

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012