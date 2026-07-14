Anya Taylor-Joy confiesa que aún no ha leído ‘El señor de los anillos’, pero promete grandes cosas para ‘La caza de Gollum’: “Seré una elfa letal”

Anya Taylor-Joy promete dar vida a una "elfa letal" en la próxima película de 'El señor de los anillos'

La actriz Anya Taylor-Joy sorprendió al confesar que todavía no ha leído El Señor de los Anillos, pese a que será una de las protagonistas en la próxima película La caza de Gollum. La actriz, que hasta hace poco se consideraba exclusivamente fan de Harry Potter, anticipó que está lista para adentrarse en el universo de J.R.R. Tolkien y asumir el reto de interpretar a una elfa en la franquicia cinematográfica.

“Estoy a punto de leer los libros ahora, en realidad”, expresó Taylor-Joy durante el estreno de la serie Lucky de Apple TV en Los Ángeles, según declaraciones a Variety. Recordó que en su infancia pensaba erróneamente que solo se podía ser fan de una de las dos sagas, pero esa idea cambió cuando, durante la pandemia, vio las películas de El Señor de los Anillos y descubrió que ambas historias podían coexistir en su imaginario. En palabras de la actriz: “Tuve la idea equivocada de que solo podías ser fan de Harry Potter o de El Señor de los Anillos. Nadie me lo dijo, simplemente lo asumí. Por suerte, durante el COVID vi todas las películas de El Señor de los Anillos, y descubrí que puedes amar ambas, y deberías”.

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La intérprete fue consultada sobre sus sensaciones tras ser elegida para La caza de Gollum, y no ocultó su entusiasmo. Taylor-Joy afirmó: “Es muy divertido. Si en mi lápida pudiera poner ‘Elfa Letal’, diría que creo que he hecho un buen trabajo en este planeta. Así que sí, estoy emocionada”. La declaración resume el espíritu con el que la actriz asume este nuevo desafío profesional. Aunque aún no ha leído la saga literaria, dejó claro su compromiso con el papel y su disposición a sumergirse en el legado de Tolkien. Anya Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque, descrita como “una agente de confianza y letal del rey Thranduil”. Este papel marca su ingreso a una franquicia que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo y que sigue ampliando su universo con nuevas historias y personajes.

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Los detalles de una película más que esperada

En junio se confirmó que Taylor-Joy se sumará a La caza de Gollum junto a otros actores reconocidos como Kate Winslet, Leo Woodall y Jamie Dornan. Este último asumirá el papel de Aragorn, reemplazando a Viggo Mortensen, quien interpretó al personaje en la trilogía original. La noticia del cambio de actor para Aragorn generó expectativas y algunas reacciones entre los seguidores de la saga. Dornan, conocido por su trabajo en cine y televisión, dará vida al legendario montaraz en una etapa diferente del personaje, situada entre los eventos de El Hobbit y La Comunidad del Anillo. El filme también contará con el regreso de figuras emblemáticas como Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) y Lee Pace (rey Thranduil), lo que promete continuidad y familiaridad para los seguidores de la serie cinematográfica.

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La dirección de La caza de Gollum estará a cargo de Andy Serkis, quien además volverá a interpretar a Gollum, el personaje que lo hizo célebre en la trilogía original. La trama abordará el periodo en el que Aragorn busca a Gollum por orden de Gandalf, una etapa apenas esbozada en las películas previas y que ahora tendrá un desarrollo detallado. Serkis se refirió al recambio de Aragorn y destacó el respaldo de Viggo Mortensen al proyecto. En declaraciones al pódcast “Happy, Sad, Confused”, el director afirmó que Mortensen está “entusiasmado” con la nueva dirección de la historia y la elección de Dornan para el rol. “Estamos absolutamente emocionados. Y, por cierto, también lo está Viggo”, señaló Serkis.

La incorporación de Taylor-Joy y otras figuras de renombre a La caza de Gollum genera expectativas sobre el futuro de la saga. El compromiso de la actriz, evidenciado en sus declaraciones y en su decisión de leer por primera vez El Señor de los Anillos, suma un elemento de curiosidad para los aficionados. Mientras la producción avanza, el público aguarda para ver cómo Taylor-Joy y el resto del elenco interpretarán a personajes icónicos y aportarán nuevas dimensiones a la mitología creada por Tolkien. La actriz, por su parte, ya anticipa que está lista para dejar huella en el universo fantástico y, quizás, ganarse un lugar como la “Elfo Letal” que imagina en su epitafio.

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