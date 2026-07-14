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En marcha una nueva película de ‘Pesadilla en Elm Street’, que ya busca nuevo director y a su próximo Freddy Krueger

Tan solo Robert Englund y Jackie Earle Haley han dado vida al icónico asesino, que ahora pasará a manos de un nuevo intérprete

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Freddy Krueger
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La franquicia de terror Pesadilla en Elm Street prepara su regreso a la pantalla grande bajo el sello de Paramount Pictures, que ha iniciado el desarrollo de una nueva entrega y se encuentra en la búsqueda de un director y del actor que encarnará a Freddy Krueger. El proyecto marca un nuevo capítulo para la saga creada por Wes Craven, tras un acuerdo alcanzado con el patrimonio del cineasta.

La noticia fue confirmada por el propio estudio, que llevará adelante el proyecto a través de su sello especializado en cine de género, Paramount Primal. La iniciativa cuenta con la participación de Iya Labunka y Jonathan Craven, viuda e hijo del creador original, quienes producirán junto a Marc Toberoff. La dirección del sello recae en J.D. Lifshitz y Raphael Margules, reconocidos por su trabajo en películas como Barbarian y Friendship. El desarrollo de la nueva película de Pesadilla en Elm Street representa el primer gran movimiento de Paramount Primal, la marca recientemente lanzada por el estudio para producir películas de terror, ciencia ficción y acción con talentos emergentes y consagrados. La productora confirmó que el proyecto está en sus primeras fases y que la selección de director y protagonista constituye un paso central para definir la visión de esta nueva etapa.

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Según el anuncio oficial, Paramount Pictures obtuvo los derechos estadounidenses del guion original de A Nightmare on Elm Street, el filme escrito y dirigido por Wes Craven en 1984, a través de un acuerdo con los herederos del realizador. El objetivo es crear una versión “ambientada en el universo de Pesadilla en Elm Street, basada en el guion original”, aunque no se han revelado detalles argumentales ni el tono que tendrá la nueva entrega. El personaje de Freddy Krueger, conocido por su rostro quemado, su guante con cuchillas y su atuendo de sombrero y suéter a rayas, es considerado uno de los villanos más reconocibles del cine de terror. La búsqueda de un nuevo actor para interpretarlo despierta la atención de la industria, ya que el papel fue inmortalizado durante décadas por Robert Englund.

La película 'Barbarian' corría a cargo de los mismos productores que ahora se ocupan de esta nueva entrega de 'Pesadilla en Elm Street'
La película 'Barbarian' corría a cargo de los mismos productores que ahora se ocupan de esta nueva entrega de 'Pesadilla en Elm Street'

El acuerdo de derechos y la participación del patrimonio Craven

La concreción de este proyecto fue posible gracias a la recuperación de los derechos de autor del guion original por parte del patrimonio de Wes Craven en 2019. Según las normas de propiedad intelectual en Estados Unidos, los autores pueden reclamar los derechos sobre sus obras 35 años después de su publicación. El abogado y productor Marc Toberoff asistió al patrimonio Craven en este proceso, permitiéndoles negociar el acuerdo actual con Paramount Pictures.

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New Line Cinema, y posteriormente Warner Bros., habían sido los responsables de la franquicia desde su inicio. El filme original de 1984 impulsó una saga que incluyó siete secuelas, una nueva versión en 2010, una serie de televisión, historietas y una amplia gama de productos derivados. Sin embargo, los derechos internacionales permanecen en poder de New Line, mientras que Paramount se concentra en el mercado estadounidense. El regreso de Pesadilla en Elm Street genera expectativas tanto en la industria como entre los seguidores del género. El equipo de productores vinculados al patrimonio Craven expresó su entusiasmo por llevar la historia a una nueva generación. Iya Labunka declaró: “Esperamos llevar el mundo de Pesadilla en Elm Street a una generación completamente nueva y comprometida de fans. Sabemos que Wes estaría encantado de ver cómo el género de terror ocupa su lugar en el canon cultural”.

Por su parte, Lifshitz y Margules afirmaron: “No recordamos una época en la que no fuéramos fans de Wes Craven. Que Iya y Jonathan nos hayan confiado la oportunidad de dar vida a una nueva historia en este universo es un honor indescriptible”. La producción del nuevo filme de Pesadilla en Elm Street se encuentra en fase inicial y, según el estudio, “aún no se han definido detalles sobre la trama ni sobre el equipo creativo”. La búsqueda de un nuevo director y un protagonista que asuma el rol de Freddy Krueger será determinante para el rumbo de esta nueva etapa de la franquicia.

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