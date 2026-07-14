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Qué sabemos de ‘Digger’, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise que apunta a los Oscar: una sátira política desquiciada

El director mexicano se une al actor en esta película que se estrenará el próximo octubre en cines y que apunta a la temporada de premios

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El primer tráiler ya dejó ver al actor con un cambio físico total para encarnar a un multimillonario sureño en la nueva película (Warner Bros.)

Hacía ya unos años que el ‘oscarizado’ director mexicano Alejandro González Iñarritu no tenía nueva película, desde que estrenara en 2022 Bardo, falsas crónica de unas cuantas verdades, una de sus películas peor recibidas.

Ahora vuelve a la carga con Digger, protagonizada por Tom Cruise, que se transforma en un magnate petrolero excéntrico al que una catástrofe ecológica empuja a intentar salvar al mundo tras una amenaza en la frontera entre el desastre climático y una posible guerra nuclear.

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La película presenta a Cruise con acento sureño, barriga prominente, pelo blanco ralo y prótesis para encarnar al que el personaje define como “el hombre más poderoso del mundo”, un multimillonario cuya empresa provoca el desplazamiento de un glaciar en Groenlandia y abre una crisis cuyo coste para ser reparada puede alcanzar 18 billones de dólares.

Una comedia de dimensiones catastróficas

El primer tráiler oficial ha mostrado al personajes de Digger minimizando el alcance del desastre mientras su entorno intenta forzarle a actuar. La premisa oficial sigue a ese empresario en una carrera frenética por demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que la crisis que ha desencadenado lo destruya todo.

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El adelanto sitúa además una de las tensiones centrales del filme en el control del relato. El personaje sostiene que existe una diferencia entre los hechos y una historia bien contada, una idea que el tráiler remata con otra frase: “Cuando todo lo demás falla, les golpeas con la verdad. Ya sabes, la verdad dura. Simplemente, bang bang bang”.

Tom Cruise en la película Digger de González Iñárritu (Warner Bros.)
Tom Cruise en la película Digger de González Iñárritu (Warner Bros.)

La cinta ha sido descrita desde su anuncio como “una comedia de proporciones catastróficas”. El proyecto se hizo público en noviembre de 2025, cuando Cruise compartió una imagen junto a Iñárritu, y un mes después se confirmó el título sin apenas detalles sobre la trama.

No fue hasta abril de 2026, durante la última edición de CinemaCon, cuando el director reveló el punto de partida del largometraje. Allí se supo que Cruise interpretaría a un magnate petrolero cuya compañía provoca un desastre ecológico con potencial para desencadenar una guerra nuclear.

El reparto incluye a John Goodman como presidente de Estados Unidos, además de Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy. La película está respaldada por Warner Bros. y el guion lo firman Iñárritu junto a Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris y Sabina Berman.

La producción, rodada principalmente en Reino Unido, ha tenido un coste aproximado de 125 millones de dólares y que parte de la expectación se ha construido con una campaña que ha dosificado la información sobre el argumento y las imágenes del personaje.

Cruise ha explicado que el papel le ha exigido de una forma inédita. “Nunca he tenido algo que pudiera desafiarme de esta manera, y tampoco Alejandro”, dijo.

Una sátira política llevada al límite

Podríamos trazar un paralelismo directo con ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrik al describir la mezcla de amenaza global, absurdo y sátira política que desprende el tráiler. Así, el filme parece mucho más abiertamente cómico que otros trabajos recientes de Iñárritu, con gags explícitos, una estética llevada al límite y un gato grotesco que ocupa parte del caos.

Tom Cruise en "Digger"
Tom Cruise en lo nuevo de Alejandro González Iñárritu (Warner Bros.)

Ese animal es, de hecho, una de las preocupaciones inmediatas de Digger en el avance. Mientras le informan del alcance de la crisis en Groenlandia, el personaje se muestra más afectado por el estado de su viejo gato blanco, al que atribuye una esperanza de vida de entre dos semanas y cinco minutos.

La respuesta institucional dentro de la historia recae en el presidente interpretado por Goodman, un dirigente enfermo que insta al magnate a reparar el daño. En una de las escenas descritas, llega a defender que “Digger nos ha metido a todos en este desastre y Digger va a sacarnos otra vez”, mientras se baraja incluso lanzar un misil contra el iceberg.

Iñárritu ha situado el origen del proyecto justo después de El renacido. Según ha contado el director, la idea nació entonces como una obsesión recurrente y le ha llevado 10 años encontrar no solo la historia, sino la forma adecuada de contarla.

El regreso de Iñárritu

La película es también el regreso de Iñárritu al inglés desde El renacido y una nueva colaboración con el director de fotografía Emmanuel Lubezki. Cruise y el cineasta han detallado que el rodaje se prolongó durante seis meses y que se realizó en VistaVision, con una cámara diseñada en 1954 y lentes Leica antiguas adaptadas específicamente para esta producción.

Hombre con sombrero vaquero, traje, corbata de bolo, pala y un pie sobre un globo terráqueo. Fondo abstracto. Textos 'Tom Cruise', 'Digger', 'Alejandro G. Iñárritu'
El póster de la película 'Digger' muestra a Tom Cruise con un sombrero vaquero y traje, sosteniendo una pala y apoyando un pie sobre un globo terráqueo, con la dirección de Alejandro G. Iñárritu. (Warner Bros. )

La relación entre ambos venía de lejos. Cruise ha recordado que vio Amores perros muy pronto, quedó impactado por aquella primera película y pasó años recomendándola a amigos, aunque el encuentro personal con Iñárritu no llegó hasta más tarde y la colaboración concreta en Digger no empezó a tomar forma hasta hace unos siete años, cuando el director le presentó la idea.

El actor también ha vinculado este papel a toda su trayectoria. Sostuvo que la interpretación de Digger condensa lo aprendido junto a cineastas y equipos desde sus primeros rodajes, incluidos los de Taps en 1981 y El color del dinero en 1986, cuando observaba cómo Martin Scorsese dirigía a Paul Newman.

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