España Deportes

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

En una final anticipada, el seleccionado español repite el enfrentamiento de la última Eurocopa y el antecedente de aquella victoria le abre una gran esperanza en poder llegar a Nueva Jersey el domingo

Guardar
Google icon
Kylian Mbappé. (Reuters/David Butler II)
Kylian Mbappé. (Reuters/David Butler II)

Otra semifinal. Mismo rival. Mismo pronóstico para una mayoría. Y esa sensación de que otra vez se puede torcer el presagio más popular. España, al igual que en aquella tarde en Munich, hoy en Dallas quiere dar el golpe ante el que se considera el equipo con el ataque más poderoso de este Mundial. Porque como dice Luis de la Fuente, para conseguir el éxito habrá que sufrir.

En este nuevo cruce ante Francia, hay nombres que se repiten, jugadores que vuelven a cruzarse, que ya se conocen. El míster de Haro repetiría siete nombres de aquella alineación en la que la victoria fue española por 2 a 1, con goles de dos futbolistas que volverán a ser titulares: Lamine Yamal y Dani Olmo. Enfrente, en el lado bleu, desde el inicio, en total también se presentarán 7 jugadores que padecieron a España, entre ellos, su gran figura Kylian Mbappé, quien por ese entonces todavía no había arribado al Real Madrid.

PUBLICIDAD

Muchos piensan que Francia es imbatible, pero para esta España y más aún por lo ya vivido, eso no es así. Las razones están en que por lo visto hasta aquí, nadie se le animó al conjunto de Didier Deschamps en este certamen. Por lo que este equipo español puede cambiar el pulso; por fútbol, por ataque y por saber cómo ganarle.

Lamine Yamal, en la rueda de prensa previa al Francia-España. (Reuters/Hannah Mckay)
Lamine Yamal, en la rueda de prensa previa al Francia-España. (Reuters/Hannah Mckay)

La principal herramienta será agredir por las bandas, algo que nadie hizo seriamente en esta Copa del Mundo ante el equipo francés. La vulnerabilidad que pueden presentar los dos laterales galos, tanto Jules Koundé como Lucas Digne, tendrá que ser explotada por Lamine, por Alex Baena y también por Dani Olmo, quien puede aparecer en la izquierda del flanco ofensivo, por el costado de su compañero de equipo en el FC Barcelona, Koundé.

PUBLICIDAD

Sin lugar a dudas España, además, querrá tener la pelota, algo que despreció Paraguay y que no pudo ni supo cómo obtener Marruecos. Para Francia será el partido más incómodo que tendrá en este Mundial, con una posesión repartida, ante un rival ganador y acostumbrado a las difíciles.

Y si bien es cierto que Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcelona y Mbappé, forman el mejor ataque del Mundial, el fútbol pasará por el medio campo y allí será el turno de Rodri quien cada partido mejora su nivel, casi a la altura de su temporada en la que alzó el Balón de Oro.

A todo esto se suma la mano del seleccionador quien acierta siempre los cambios dentro de cada partido, por algo Mikel Merino es tan trascendente ni bien sale al campo de juego.

Apertura a bandas, desequilibrio individual de Lamine (quien está encendido en lo emocional para lucirse hoy en Dallas) y buscar la espalda de Koundé para agredir por ese sector; De la Fuente tiene la receta y los ingredientes, el postre tras este plato fuerte de hoy, puede ser jugar la final del mundo, ni más ni menos.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Francia Mundial 2026Selección España Mundial 2026Kylian MbappéLamine YamalLuis de la FuenteEspaña-DeportesEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

El camino hacia la segunda estrella, el sueño español de volver a jugar la final de la Copa del Mundo -dieciséis años después de su única conquista- pasa por eliminar este martes en Dallas a la selección francesa

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Ya la probó en el amistoso contra Egipto, un partido de mal recuerdo por los cánticos racistas en Cornellà. Esta vez ha sido Mariano Rajoy

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

En total se han cruzado siete veces en los últimos 14 años, con un balance de cinco victorias y dos derrotas para la selección española

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

El delantero del FC Barcelona y Luis de la Fuente han pasado por la sala de prensa para hablar sobre la previa de las semifinales del Mundial 2026

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”

El Mundial 2026 o el torneo en el que Bellingham consiguió desquitarse de las críticas de la prensa inglesa: Jude ya no se “queda en casa”

El futbolista se ha convertido en una pieza clave en el equipo de Tuchel con seis goles y una asistencia en la cita mundialista

El Mundial 2026 o el torneo en el que Bellingham consiguió desquitarse de las críticas de la prensa inglesa: Jude ya no se “queda en casa”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

Mariano Rajoy, protagonista inesperado del Francia-España, sigue acumulando críticas y se mantiene firme: “No me voy a poner al nivel de ciertos ministros españoles”

ECONOMÍA

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

DEPORTES

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón

Francia - España, el nuevo clásico europeo: el póker de finales y semifinales que enfrenta a La Roja y los ‘Bleus’ desde 2012

Lamine Yamal responde a la prensa antes del partido contra Francia: “Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí”