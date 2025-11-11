Francis Ford Coppola pierde su isla privada y subasta varios tesoros de lujo por las deudas tras el fracaso de ‘Megalópolis’, pero sigue defendiendo su película

Francis Ford Coppola durante la promoción de 'Megalópolis'. (Evan Agostini/Invision/AP)

Ha pasado más de un año desde el estreno en España de Megalópolis, la última película de Francis Ford Coppola. El director de clásicos como la trilogía de El Padrino o Apocalypse Now llevaba mucho tiempo con este proyecto en mente: una película en la que, a modo de fábula romana, imagina una América dividida entre los sueños utópicos y las élites conservadoras y corruptas.

Finalmente, el sueño de Coppola se cumplió y, tras pedir grandes sumas de dinero y hasta vender algunas de sus propiedades más valiosas, logró reunir el dinero suficiente, unos 120 millones de dólares, para poder realizar su película soñada. Sin embargo, para su desgracia, la crítica fulminó Megalópolis en cuanto se presentó en los Festivales. Arbitraria, exagerada, aburrida, desastrosa... Los adjetivos negativos no tardaron en aflorar en la prensa internacional, y muy especialmente en la de Estados Unidos. En cines, el batacazo fue similar: la película solo logró recaudar 14,4 millones, lo que además de suponer un duro golpe para la película, ha provocado ahora graves problemas económicos para su director.

Varias pérdidas difíciles

La reciente pérdida de la isla privada Coral Caye en Belice marca un capítulo doloroso para Francis Ford Coppola. El cineasta había alquilado este pequeño paraíso de una hectárea durante casi una década, integrándolo a su cadena boutique Family Coppola Hideaways e invirtiendo en su autosuficiencia mediante viviendas ecológicas y renovaciones en el muelle. Era su refugio personal, un espacio que visitaba varias veces al año y que ahora no podrá volver a pisar. La isla, cuya oferta pública comenzó en 2022 en torno a USD 2,19 millones, ha pasado a manos de un empresario guatemalteco que planea convertirla en un centro turístico de mayor escala durante los próximos dieciocho meses.

“No tengo dinero porque invertí todo el dinero que pedí prestado para hacer Megalópolis. Básicamente se ha acabado. Creo que volverá en quince o veinte años, pero ahora no lo tengo”, confesaba el propio cineasta en una entrevista reciente. Frente a este contexto, el director ha decidido desprenderse de otros bienes de valor. En octubre de 2025, The New York Times detallaba que, desde Roma, Coppola había puesto en venta siete relojes de lujo a través de la casa de subastas Philips “para mantener a flote el barco”. No se trataba de relojes cualquiera: uno de ellos, un FP Journe de 2014 diseñado por él mismo, tiene un valor de hasta un millón de dólares.

“Terminará amortizándose con el tiempo”

A pesar de la adversidad, Francis Ford Coppola ha mostrado una gran confianza en la rentabilidad a largo plazo de Megalópolis. “Muchos de mis filmes terminan amortizándose con el tiempo”. De hecho, recordó el caso de Apocalypse Now, una película que, tras haberle generado deudas importantes, acabaría superando los 150 millones de dólares en taquilla global. Así, replicando la misma estrategia de su clásico de guerra, la proyección en salas sigue siendo una prioridad para Coppola, quien en mayo explicó que aún no había autorizado el lanzamiento en formato doméstico porque “todavía está en cines”.

“Después de las elecciones, la gente agota las proyecciones de Megalópolis —tal como se concibió verla—. Siendo tan profética o clarividente al afirmar que América es como Roma—que podría perder su república—ahora la gente se apresura a verla en cines. Recientemente, vendimos todas las localidades en tres proyecciones en Boston, en Detroit, y realmente la gente hace fila”, reivindicaba el cineasta.