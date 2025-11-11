España Cultura

Francis Ford Coppola pierde su isla privada y subasta varios tesoros de lujo por las deudas tras el fracaso de ‘Megalópolis’, pero sigue defendiendo su película

El director, quien enfrentó duras críticas tras el estreno de su último proyecto, afirma que con el tiempo todo el dinero invertido quedará amortizado

Guardar
Francis Ford Coppola durante la
Francis Ford Coppola durante la promoción de 'Megalópolis'. (Evan Agostini/Invision/AP)

Ha pasado más de un año desde el estreno en España de Megalópolis, la última película de Francis Ford Coppola. El director de clásicos como la trilogía de El Padrino o Apocalypse Now llevaba mucho tiempo con este proyecto en mente: una película en la que, a modo de fábula romana, imagina una América dividida entre los sueños utópicos y las élites conservadoras y corruptas.

Finalmente, el sueño de Coppola se cumplió y, tras pedir grandes sumas de dinero y hasta vender algunas de sus propiedades más valiosas, logró reunir el dinero suficiente, unos 120 millones de dólares, para poder realizar su película soñada. Sin embargo, para su desgracia, la crítica fulminó Megalópolis en cuanto se presentó en los Festivales. Arbitraria, exagerada, aburrida, desastrosa... Los adjetivos negativos no tardaron en aflorar en la prensa internacional, y muy especialmente en la de Estados Unidos. En cines, el batacazo fue similar: la película solo logró recaudar 14,4 millones, lo que además de suponer un duro golpe para la película, ha provocado ahora graves problemas económicos para su director.

La nueva película de Francis Ford Coppola es un drama de ciencia ficción. Se estrenará en 2024.Crédito: American Zoetrope

Varias pérdidas difíciles

La reciente pérdida de la isla privada Coral Caye en Belice marca un capítulo doloroso para Francis Ford Coppola. El cineasta había alquilado este pequeño paraíso de una hectárea durante casi una década, integrándolo a su cadena boutique Family Coppola Hideaways e invirtiendo en su autosuficiencia mediante viviendas ecológicas y renovaciones en el muelle. Era su refugio personal, un espacio que visitaba varias veces al año y que ahora no podrá volver a pisar. La isla, cuya oferta pública comenzó en 2022 en torno a USD 2,19 millones, ha pasado a manos de un empresario guatemalteco que planea convertirla en un centro turístico de mayor escala durante los próximos dieciocho meses.

“No tengo dinero porque invertí todo el dinero que pedí prestado para hacer Megalópolis. Básicamente se ha acabado. Creo que volverá en quince o veinte años, pero ahora no lo tengo”, confesaba el propio cineasta en una entrevista reciente. Frente a este contexto, el director ha decidido desprenderse de otros bienes de valor. En octubre de 2025, The New York Times detallaba que, desde Roma, Coppola había puesto en venta siete relojes de lujo a través de la casa de subastas Philips “para mantener a flote el barco”. No se trataba de relojes cualquiera: uno de ellos, un FP Journe de 2014 diseñado por él mismo, tiene un valor de hasta un millón de dólares.

Imágenes de 'Megalópolis', de Francis
Imágenes de 'Megalópolis', de Francis Ford Coppola.

“Terminará amortizándose con el tiempo”

A pesar de la adversidad, Francis Ford Coppola ha mostrado una gran confianza en la rentabilidad a largo plazo de Megalópolis. “Muchos de mis filmes terminan amortizándose con el tiempo”. De hecho, recordó el caso de Apocalypse Now, una película que, tras haberle generado deudas importantes, acabaría superando los 150 millones de dólares en taquilla global. Así, replicando la misma estrategia de su clásico de guerra, la proyección en salas sigue siendo una prioridad para Coppola, quien en mayo explicó que aún no había autorizado el lanzamiento en formato doméstico porque “todavía está en cines”.

“Después de las elecciones, la gente agota las proyecciones de Megalópolis —tal como se concibió verla—. Siendo tan profética o clarividente al afirmar que América es como Roma—que podría perder su república—ahora la gente se apresura a verla en cines. Recientemente, vendimos todas las localidades en tres proyecciones en Boston, en Detroit, y realmente la gente hace fila”, reivindicaba el cineasta.

Temas Relacionados

Francis Ford CoppolaMegalopolisCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La conclusión de un experto en música del New York Times sobre Rosalía después de escuchar ‘LUX’: “La música clásica y la ópera no son su hogar, pero...”

Un analista especializado señala algunas de las principales referencias de la cantante en canciones como ‘Berghain’, ‘Porcelana’ o ‘ Mio Cristo Piange Diamanti’ y opina sobre si el álbum es una “sinfonía moderna”

La conclusión de un experto

Dos de tus personajes favoritos de ‘Stranger Things’ iban a morir originalmente, según sus creadores: “Nos detiene pensar en las repercusiones”

Los hermanos Duffer encaran la temporada final de la serie de Netflix con menos bajas de las que podrían ser

Dos de tus personajes favoritos

Los fans de ‘Homeland’ están de enhorabuena: ‘La bestia en mí’, el thriller de Netflix que reúne a su creador y su protagonista, Claire Danes

Aterriza en la plataforma una miniserie de intriga que vuelve unir a Howard Gordon con la actriz que dio vida a Carrie Mathinson

Los fans de ‘Homeland’ están

Florence Pugh, Jennifer Lawrence y Gwyneth Paltrow sobre los coordinadores de intimidad en escenas de sexo: “pueden ser molestos”

La actriz ha reflexionado sobre la importancia de esta figura en el Hollywood actual, aunque también ha comentado que ha tenido malas experiencias

Florence Pugh, Jennifer Lawrence y

Santiago Segura, estrella invitada en el ‘Frankenstein’ de su amigo Guillermo del Toro: “Siempre trato que muera horrible”

El director de la saga ‘Padre no hay más que uno’ tiene un ‘cameo’ muy especial en la última gran producción de Netflix que apunta a los Oscar

Santiago Segura, estrella invitada en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP elige para suceder

El PP elige para suceder a Mazón al candidato preferido por Vox: quién es Juanfran Pérez Llorca, el político que aspira a gobernar la Generalitat

Vito Quiles convoca un acto en la Universidad Complutense sin tener la autorización y el Gobierno responde: “Una provocación más”

El juez archiva la causa contra el joven que fue a prisión por ‘criptoyihadismo’ al no hallar indicios de delito

La unidad del Ejército de Tierra que se une a la misión internacional en Líbano: su preparación para la Operación ‘Libre Hidalgo’

Los nuevos 1.800 coches camuflados de la Guardia Civil: así se distinguen

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Luz verde a Valgrande, el nuevo barrio de Alcobendas que contempla la construcción de 8.600 viviendas, el 54% protegidas

España ofrece puestos de trabajo de bibliotecario en universidades, sin oposición y cobrando un sueldo de 1.700 euros al mes

La justicia de Navarra concede una pensión de viudedad de más de 1.700 euros a la mujer de un trabajador muerto por asbestosis

Los okupas se apuntan al lujo: villas y chalets vacíos en Cataluña, Valencia y Madrid son el nuevo objetivo de las mafias

DEPORTES

Alcaraz - Fritz, sigue en

Alcaraz - Fritz, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: Carlitos se lleva el segundo set

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo